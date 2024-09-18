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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 1.
Шанхай Порт
2:2
Конец матча
Джохор Дарул Такзим
0'
13' Желтая карточка
Мурило
24' Желтая карточка
Чжэнь Вэй
0:1
45' Гол
Айман Ариф
1:1
48' Гол
Соуза Густав
1:2
56' Гол
Айман Ариф
68' Желтая карточка
Жусса Матеус
2:2
73' Гол
William Popp II
90' Желтая карточка
Heberty
90'+8

Ход матча

13'
 
Мурило
24'
Чжэнь Вэй
 
45'
0:1
Айман Ариф
(Jun-Heong Park)
48'
Соуза Густав
1:1
56'
1:2
Айман Ариф
61'
 
Bergson
Обрегон Хорхе
67'
Лэй У
Варгас Матиас
 
67'
Хуань Фу
Ли Шуай I
 
68'
Жусса Матеус
 
72'
 
Бахарудин Мухамад
Jun-Heong Park
73'
William Popp II
2:2
74'
Шэньчао Ван
Бао Шенджин
 
80'
Синь Сюй
Лео Ситтадини
 
80'
Цзин Фэн
William Popp II
 
85'
 
Натаниэль Ван
Инса Начо
85'
 
Heberty
Муньис Хуан
85'
 
Дэвис Мэтью Томас
Лоури Шейн
90'
 
Heberty

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 105 Количество передач 139
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цзюнь-Лин
Янь
31
Бао
Шенджин
3
Браунинг
Тайас
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
22
Жусса
Матеус
18
Лео
Ситтадини
30
William
Popp
II
8
Оскар
дос
Сантос
10
Варгас
Матиас
9
Соуза
Густав
58
Субиаурре
Андони
13
Jun-Heong
Park
23
Паскуаль
Эдди
14
Лоури
Шейн
24
Аррибас
Оскар
11
Мурило
18
Ундабаррена
Икер
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
99
Обрегон
Хорхе
Шанхай Порт
4-2-3-1
Джохор Дарул Такзим
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Popp II 1 1
Соуза Густав 1 1
Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 2 2
Jun-Heong Park 0 0

Карточки

Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэнь Вэй 1 0
Жусса Матеус 1 0
Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heberty 1 0
Мурило 1 0

Результаты матчей

Шанхай Порт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Шанхай Порт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Порт
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Порт 3:5 Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 5:2 Сычуань Цзюнью - Шанхай Порт 0:6
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0
Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4

Результаты матчей

Шанхай Порт
Джохор Дарул Такзим

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шанхай Порт
Джохор Дарул Такзим

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шанхай Порт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 1 1 0 0 7 - 3 3
2.
Шанхай Шеньхуа
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Шаньдун Тайшань
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Шанхай Порт
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Бурирам Юнайтед
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Йокогама Ф-Маринос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пхохан Стилерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Джохор Дарул Такзим
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виссел Кобе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кавасаки Фронтале
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 1 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кавасаки Фронтале
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Джохор Дарул Такзим
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Виссел Кобе
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ульсан Хёндэ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Шанхай Порт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бурирам Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шаньдун Тайшань
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шанхай Шеньхуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кванджу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Пхохан Стилерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Йокогама Ф-Маринос
 1 0 0 1 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 3 (1)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Йокогама Ф-Маринос Элбер Жозе 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай Альгассани Яхья 2
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 2
Весь список

Топ нарушителей
Йокогама Ф-Маринос Дуду VII 1
Пахтакор Черан Драган 1
Аль-Васль Канедо Кайо 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 1
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Г О О О О Л - Айман Ариф бьет в цель!
    • 48'
      Г О О О О Л - Соуза Густав бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Jun-Heong Park сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Айман Ариф бьет в цель!
    • 24'
      Чжэнь Вэй получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Мурило получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шанхай Порт 2:2 Джохор Дарул Такзим онлайн

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