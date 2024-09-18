Тур: 1.
2:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМурило
24' Желтая карточкаЧжэнь Вэй
0:1
45' ГолАйман Ариф
1:1
48' ГолСоуза Густав
1:2
56' ГолАйман Ариф
68' Желтая карточкаЖусса Матеус
2:2
73' ГолWilliam Popp II
90' Желтая карточкаHeberty
90'+8
Ход матча
13'
24'
45'
0:1
48'
1:1
56'
1:2
61'
67'
68'
73'
2:2
85'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
105 Количество передач 139
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бао
Шенджин
13
Чжэнь
Вэй
32
Ли
Шуай
I
22
Жусса
Матеус
14
Лоури
Шейн
11
Мурило
30
Инса
Начо
42
Айман
Ариф
20
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Бао ШенджинЗащитник
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
22 Жусса МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Чэнь Вэй IIВратарь
-
2 Ли АнЗащитник
- Защитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Синь СюйПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнНападающий
-
7 Лэй УНападающий
-
33 Лю Чжурун
-
Главный тренер: Мускат Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лоури ШейнЗащитник
- Защитник
-
11 МурилоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 BergsonНападающий
- Нападающий
-
37 HebertyНападающий
-
-
Главный тренер: Бидольо Гектор
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|William Popp II
|1
|1
|Соуза Густав
|1
|1
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|2
|2
|Jun-Heong Park
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Жусса Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Шанхай Порт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Джохор Дарул Такзим
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2
Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Порт 0:2 Гуанси Хенгчен - Шанхай Порт 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Цанчжоу 4:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Порт 3:5 Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 5:2 Сычуань Цзюнью - Шанхай Порт 0:6
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0
Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:0 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 0:2 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Перак - Джохор Дарул Такзим 1:4 Бангкок Гласс - Джохор Дарул Такзим 2:4
Результаты матчей
Шанхай Порт
Джохор Дарул Такзим
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Джохор Дарул Такзим
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|3 (1)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Йокогама Ф-Маринос
|Элбер Жозе
|2
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Альгассани Яхья
|2
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|2
|Йокогама Ф-Маринос
|Дуду VII
|1
|Пахтакор
|Черан Драган
|1
|Аль-Васль
|Канедо Кайо
|1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|1
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|1