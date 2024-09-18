Тур: 19. Стадион: Nordmore Stadion. Главный судья: Daniel Higraff
0:4
Конец матча
0'
0:1
7' ГолЭйкрем Магнус
0:2
23' ГолХауган Эйрик
28' Undefined phrase: football_event_Эриксен Кристиан
0:3
48' ГолБрюнхильдсен Ола
54' Желтая карточкаDavid Tufekcic
0:4
60' ГолЭриксен Кристиан
78' Желтая карточкаKristian Lien
84' Желтая карточкаСивертсен Оскар
89' Желтая карточкаАмундсен Исак
90' Желтая карточкаЕличич Игор
90'+3
Ход матча
7'
23'
0:2
28'
48'
54'
60'
78'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
227 Количество передач 223
-
43 Владение мячом, % 57
13
Ндур
Алиун
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Мольде
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
84.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 18 побед
35 матчей
22.9%
22.9%
54.2%
8 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.65
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
63
47
Голов в среднем за матч
1.8
1.34
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.19
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.19
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.19
|Исаксен Йеспер
|3
|0.14
|Брусет Хейне
|2
|0.1
|Kristian Lien
|2
|0.1
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.1
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.05
|David Tufekcic
|1
|0.05
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.05
|Ярл Себастиан
|1
|0.05
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.05
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|11
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|10
|0.45
|Ловик Матиас
|4
|0.18
|Хестад Эйрик
|3
|0.14
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.14
|Хауган Эйрик
|3
|0.14
|Стеневик Халлдор
|2
|0.09
|Хёуген Кристоффер
|2
|0.09
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.09
|Коса Маркус Андреас
|2 (1)
|0.09
|Линнес Мартин
|1
|0.05
|Оланаре Аарон
|1
|0.05
|Frederik Ihler
|1
|0.05
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Mikkel Rakneberg
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
|Wilfred George Igor
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|6
|0
|Амундсен Исак
|5
|0
|Ловик Матиас
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Albert Posiadala
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
3
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Мольде
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
8
25
ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Мольде
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
5
26%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
17%
2
22%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90
Забито
10
30
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
1
10%
5
17%
1-15
1
10%
7
23%
16-30
3
30%
3
10%
31-45
1
10%
5
17%
46-60
3
30%
8
27%
61-75
1
10%
2
7%
76-90
Пропущено
15
14
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Забито
26
49
14 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
4
15%
7
14%
1-15
2
8%
9
18%
16-30
8
31%
8
16%
31-45
4
15%
9
18%
46-60
5
19%
12
24%
61-75
3
12%
4
8%
76-90
Пропущено
33
23
11 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
3
9%
4
17%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
8
24%
4
17%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
10
30%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1
Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0
Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Мольде
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
101
28
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
38
56
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
202
912
157
318
715
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|52 - 17
|50
|2.
|22
|12
|4
|6
|48 - 24
|40
|3.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|4.
|0:0
|22
|10
|8
|4
|35 - 27
|38
|5.
|22
|10
|4
|8
|35 - 34
|34
|6.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|7.
|0:0
|22
|7
|9
|6
|26 - 25
|30
|8.
|22
|7
|5
|10
|32 - 45
|26
|9.
|21
|6
|7
|8
|27 - 32
|25
|10.
|22
|7
|4
|11
|22 - 28
|25
|11.
|22
|6
|7
|9
|24 - 28
|25
|12.
|22
|6
|6
|10
|25 - 35
|24
|13.
|22
|6
|5
|11
|23 - 32
|23
|14.
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|15.
|22
|6
|3
|13
|25 - 41
|21
|16.
|22
|5
|6
|11
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|4.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|19 - 23
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6