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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
ФК Кристиансунн
0:4
Конец матча
Мольде
0'
0:1
7' Гол
Эйкрем Магнус
0:2
23' Гол
Хауган Эйрик
28' Undefined phrase: football_event_
Эриксен Кристиан
0:3
48' Гол
Брюнхильдсен Ола
54' Желтая карточка
David Tufekcic
0:4
60' Гол
Эриксен Кристиан
78' Желтая карточка
Kristian Lien
84' Желтая карточка
Сивертсен Оскар
89' Желтая карточка
Амундсен Исак
90' Желтая карточка
Еличич Игор
90'+3
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
16
David
Tufekcic
17
Kristian
Lien
13
Ндур
Алиун
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
19
Хауган
Эйрик
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
16
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
27
Брюнхильдсен
Ола
ФК Кристиансунн
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Мольде

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
84.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 18 побед

35 матчей

22.9%
22.9%
54.2%
8 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
10 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.7%
22.9%
51.4%
9 побед 8 ничьих 18 побед

История матчей

Э
2:0
ТМК
3:1
К
0:1
ТМК
0:4
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМК
0:0
Э
2:2
Э
2:2
ТМС
4:2
ТМК
1:1
Э
2:0
Э
3:2
ТМК
2:2
Э
3:2
Э
1:0
ТМК
1:0
Э
0:1
К
2:1
ТМК
2:3
Э
0:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
1:1
ТМС
5:0
2ЙД
5:2
2ЙД
2:2
ТМС
2:1
ТМС
3:4
ТМС
0:1
КН
2:1

Голы

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.65
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

63
47

Голов в среднем за матч

1.8
1.34

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.19
Ruben Kristensen Alte 4 0.19
Гейе Папе Хабиб 4 0.19
Исаксен Йеспер 3 0.14
Брусет Хейне 2 0.1
Kristian Lien 2 0.1
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.1
Mikkel Rakneberg 1 0.05
David Tufekcic 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 1 0.05
Ярл Себастиан 1 0.05
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.05
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 11 0.5
Эриксен Кристиан I 10 0.45
Ловик Матиас 4 0.18
Хестад Эйрик 3 0.14
Брюнхильдсен Ола 3 0.14
Хауган Эйрик 3 0.14
Стеневик Халлдор 2 0.09
Хёуген Кристоффер 2 0.09
Гульбрандсен Фредрик 2 0.09
Коса Маркус Андреас 2 (1) 0.09
Линнес Мартин 1 0.05
Оланаре Аарон 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Бьорнбак Мартин 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Mikkel Rakneberg 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
David Tufekcic 1 0
Wilfred George Igor 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 6 0
Амундсен Исак 5 0
Ловик Матиас 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Мольде
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
3
ФК Кристиансунн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Мольде
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

8
25
ФК Кристиансунн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Мольде
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
31%
5
26%
31-45
3
19%
4
21%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
17%
2
22%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90

Забито

10
30
5 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
1
10%
5
17%
1-15
1
10%
7
23%
16-30
3
30%
3
10%
31-45
1
10%
5
17%
46-60
3
30%
8
27%
61-75
1
10%
2
7%
76-90

Пропущено

15
14
2 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Забито

26
49
14 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 2
4
15%
7
14%
1-15
2
8%
9
18%
16-30
8
31%
8
16%
31-45
4
15%
9
18%
46-60
5
19%
12
24%
61-75
3
12%
4
8%
76-90

Пропущено

33
23
11 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
3
9%
4
17%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
8
24%
4
17%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
10
30%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1
Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мольде - Фредрикстад 6:1 Русенборг - Мольде 2:1 Эльфсборг - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 3:0
Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Мольде

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
10
1
2
8
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
20
2
9
12
1.5
15
7
3
18
2.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
3.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
4.
Бранн
 0:0 22 10 8 4 35 - 27 38
5.
Русенборг
 22 10 4 8 35 - 34 34
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 0:0 22 7 9 6 26 - 25 30
8.
Сарпсборг-08
 22 7 5 10 32 - 45 26
9.
ФК Кристиансунн
 21 6 7 8 27 - 32 25
10.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
11.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
12.
Стрёмсгодсет
 22 6 6 10 25 - 35 24
13.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
14.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
15.
Лиллестрём
 22 6 3 13 25 - 41 21
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 0:0 11 5 3 3 13 - 11 18
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 10 4 4 2 17 - 17 16
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
10.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
14.
КФУМ Осло
 0:0 11 2 5 4 11 - 15 11
15.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 0:0 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 0:0 11 5 4 2 15 - 10 19
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Еличич Игор тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 89'
    Амундсен Исак тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 84'
    Сивертсен Оскар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 80'
    Тактическая замена. Линнес Мартин уходит с поля и его заменяет Эдегор Никлас
  • 78'
    Kristian Lien получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 76'
    Тактическая замена. Haakon Sjaatil уходит с поля и его заменяет Сивертсен Оскар
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