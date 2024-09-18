Тур: 20. Стадион: Бранн. Главный судья: Svein Torre Sinnes
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
КФУМ Осло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
4
1.67
Среднее время на гол
22
54
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.27
|Финне Бор
|5
|0.23
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.23
|Кастро Никлас
|3 (1)
|0.14
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.14
|Хорн Майер
|2
|0.09
|Нильсен Сиверт
|2
|0.09
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.09
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.09
|Варминг Магнус
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9
|0.41
|Носа Даль Петтер
|5
|0.23
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.09
|Simen Hestnes
|2
|0.09
|Haakon Hoseth
|2
|0.09
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.09
|Ayoub Aleesami
|1
|0.05
|Алеесами Хайтам
|1
|0.05
|Momodou Lion Njie
|1
|0.05
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.05
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|4
|1
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Sverre Hakami Sandal
|3
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
5
Бранн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
КФУМ Осло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
20
8
Бранн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
КФУМ Осло
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
24
13
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
7
41%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
2
12%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
5
24%
4
36%
61-75
7
33%
3
27%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Забито
35
28
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
9%
1
4%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
3
9%
7
25%
31-45
5
14%
5
18%
46-60
8
23%
6
21%
61-75
11
31%
5
18%
76-90
Пропущено
27
23
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
11%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
3
11%
5
22%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
8
30%
30%
5
22%
61-75
6
22%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0
Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0
Результаты матчей
Бранн
КФУМ Осло
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Бранн
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
46
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
74
55
38
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
165
1110
714
417
318
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|52 - 17
|50
|2.
|22
|12
|4
|6
|48 - 24
|40
|3.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|4.
|0:0
|22
|10
|8
|4
|35 - 27
|38
|5.
|22
|10
|4
|8
|35 - 34
|34
|6.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|7.
|0:0
|22
|7
|9
|6
|26 - 25
|30
|8.
|22
|7
|5
|10
|32 - 45
|26
|9.
|21
|6
|7
|8
|27 - 32
|25
|10.
|22
|7
|4
|11
|22 - 28
|25
|11.
|22
|6
|7
|9
|24 - 28
|25
|12.
|22
|6
|6
|10
|25 - 35
|24
|13.
|22
|6
|5
|11
|23 - 32
|23
|14.
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|15.
|22
|6
|3
|13
|25 - 41
|21
|16.
|22
|5
|6
|11
|21 - 37
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|6.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|13.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|15.
|10
|2
|4
|4
|9 - 11
|10
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|4.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|19 - 23
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|11
|4
|0
|7
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|6