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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Бранн
0:0
Второй тайм: 66'
КФУМ Осло
0'
50' Желтая карточка
Teodor Berg Haltvik

Ход матча

46'
Санде Мадс
Опсал Сакариас
 
50'
 
Teodor Berg Haltvik
65'
 
Jonas Lange Hjorth
David Hickson
65'
 
Mame Mor Ndiaye
Sverre Hakami Sandal

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
КФУМ Осло
2.11
5.50
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5.60
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Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
26
Хелланд
Эйвинд
21
Кристиансен
Рубен
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
5
Опсал
Сакариас
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
14
Матисен
Ульрик
9
Кастро
Никлас
11
Финне
Бор
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
22
Dadi
Dodou
Gaye
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
25
Sverre
Hakami
Sandal
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
17
Teodor
Berg
Haltvik
Бранн
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Бранн
КФУМ Осло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:0
ПД
4:1
ПД
1:5
К
1:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Среднее время на гол

22
54

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.27
Финне Бор 5 0.23
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.23
Кастро Никлас 3 (1) 0.14
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.14
Хорн Майер 2 0.09
Нильсен Сиверт 2 0.09
Картум Сандер Эрик 2 0.09
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.09
Варминг Магнус 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Кнудсен Фредрик 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 0.41
Носа Даль Петтер 5 0.23
Robin Rasch 2 (1) 0.09
Simen Hestnes 2 0.09
Haakon Hoseth 2 0.09
Mame Mor Ndiaye 2 0.09
Ayoub Aleesami 1 0.05
Алеесами Хайтам 1 0.05
Momodou Lion Njie 1 0.05
Remi Svindland 1 (1) 0.05
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Сери Яфет 4 0
Кроне Свенн 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Хорн Майер 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 4 1
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Амин Нури 1 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0

Результаты матчей

Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
5
Бранн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
КФУМ Осло
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

20
8
Бранн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
КФУМ Осло
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

24
13

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
14%
7
41%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
2
12%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
5
24%
4
36%
61-75
7
33%
3
27%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Забито

35
28
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
9%
1
4%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
3
9%
7
25%
31-45
5
14%
5
18%
46-60
8
23%
6
21%
61-75
11
31%
5
18%
76-90

Пропущено

27
23
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
11%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
3
11%
5
22%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
8
30%
30%
5
22%
61-75
6
22%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0
Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0

Результаты матчей

Бранн
КФУМ Осло

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Бранн
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
2
9
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
5
5
3
8
2.5
2
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
16
5
11
10
1.5
7
14
4
17
2.5
3
18
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
3.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
4.
Бранн
 0:0 22 10 8 4 35 - 27 38
5.
Русенборг
 22 10 4 8 35 - 34 34
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 0:0 22 7 9 6 26 - 25 30
8.
Сарпсборг-08
 22 7 5 10 32 - 45 26
9.
ФК Кристиансунн
 21 6 7 8 27 - 32 25
10.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
11.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
12.
Стрёмсгодсет
 22 6 6 10 25 - 35 24
13.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
14.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
15.
Лиллестрём
 22 6 3 13 25 - 41 21
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 0:0 11 5 3 3 13 - 11 18
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 10 4 4 2 17 - 17 16
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
10.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
14.
КФУМ Осло
 0:0 11 2 5 4 11 - 15 11
15.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 0:0 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 0:0 11 5 4 2 15 - 10 19
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Мольде Эриксен Кристиан I 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Тактическая замена. Sverre Hakami Sandal уходит с поля и его заменяет Mame Mor Ndiaye
  • 65'
    Тактическая замена. David Hickson Gyedu уходит с поля и его заменяет Jonas Lange Hjorth
  • 50'
    Teodor Berg Haltvik - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 46'
    Тактическая замена. Опсал Сакариас уходит с поля и его заменяет Санде Мадс
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 3'
    Г О О О О О Л! Бранн забивает! Финне Бор отличился.
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
КФУМ Осло
2.11
5.50
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5.60
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