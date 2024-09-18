  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 14230 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Бранн
2:0
Конец матча
КФУМ Осло
0'
50' Желтая карточка
Teodor Berg Haltvik
66' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
80' Вторая желтая карточка
Алеесами Хайтам
1:0
82' Пенальти
Кастро Никлас
2:0
90' Гол
Картум Сандер Эрик
90'+9

Ход матча

46'
Санде Мадс
Опсал Сакариас
 
50'
 
Teodor Berg Haltvik
64'
 
Jonas Lange Hjorth
David Hickson
64'
 
Mame Mor Ndiaye
Sverre Hakami Sandal
66'
 
Алеесами Хайтам
72'
Селанн-Хеггебе Эуне
Матисен Ульрик
 
80'
 
Алеесами Хайтам
82'
Кастро Никлас
1:0
83'
 
Obilor Denzel Okeke
Teodor Berg Haltvik
84'
Картум Сандер Эрик
Финне Бор
 
88'
 
Remi Svindland
Robin Rasch
89'
Кнудсен Фредрик
Солтведт Йоахим
 
90'
Картум Сандер Эрик
(Хорн Майер)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 535 Количество передач 364
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Дингеланд
Матиас
26
Хелланд
Эйвинд
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
5
Опсал
Сакариас
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
14
Матисен
Ульрик
9
Кастро
Никлас
11
Финне
Бор
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
22
Dadi
Dodou
Gaye
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
25
Sverre
Hakami
Sandal
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
17
Teodor
Berg
Haltvik
Бранн
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Бранн
КФУМ Осло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:0
ПД
4:1
ПД
1:5
К
1:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Среднее время на гол

22
54

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.27
Финне Бор 5 0.23
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.23
Кастро Никлас 4 (2) 0.18
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.14
Картум Сандер Эрик 3 0.14
Хорн Майер 2 0.09
Нильсен Сиверт 2 0.09
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.09
Варминг Магнус 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Кнудсен Фредрик 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Педерсен Торе 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 0.41
Носа Даль Петтер 5 0.23
Robin Rasch 2 (1) 0.09
Simen Hestnes 2 0.09
Haakon Hoseth 2 0.09
Mame Mor Ndiaye 2 0.09
Ayoub Aleesami 1 0.05
Алеесами Хайтам 1 0.05
Momodou Lion Njie 1 0.05
Remi Svindland 1 (1) 0.05
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Сери Яфет 4 0
Кроне Свенн 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Хорн Майер 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Амин Нури 1 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0

Результаты матчей

Бранн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
5
Бранн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
КФУМ Осло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

20
8
Бранн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
КФУМ Осло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

24
13

Голы по времени матча

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
13%
7
41%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
6
38%
2
12%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
3
30%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
5
24%
4
36%
61-75
7
33%
3
27%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Забито

37
28
11 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
3
8%
1
4%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
3
8%
7
25%
31-45
5
14%
5
18%
46-60
8
22%
6
21%
61-75
13
35%
5
18%
76-90

Пропущено

27
25
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
11%
4
16%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
8
30%
30%
5
20%
61-75
6
22%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0
Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0

Результаты матчей

Бранн
КФУМ Осло

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Бранн
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
16
6
12
10
1.5
7
15
4
18
2.5
3
19
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
3.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
4.
Бранн
 22 11 7 4 37 - 27 40
5.
Русенборг
 22 10 4 8 35 - 34 34
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Сарпсборг-08
 22 7 5 10 32 - 45 26
9.
ФК Кристиансунн
 21 6 7 8 27 - 32 25
10.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
11.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
12.
Стрёмсгодсет
 22 6 6 10 25 - 35 24
13.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
14.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
15.
Лиллестрём
 22 6 3 13 25 - 41 21
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 11 6 2 3 15 - 11 20
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 10 4 4 2 17 - 17 16
9.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
10.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 3 4 12 - 12 12
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
14.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
15.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Сарпсборг-08
 11 4 3 4 19 - 23 15
7.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 3'
      Г О О О О О Л! Бранн забивает! Финне Бор отличился.
    • 1'
      Судья начинает матч
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