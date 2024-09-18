Тур: 20. Стадион: Бранн. Зрители: 14230 Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
50' Желтая карточкаTeodor Berg Haltvik
66' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
80' Вторая желтая карточкаАлеесами Хайтам
1:0
82' ПенальтиКастро Никлас
2:0
90' ГолКартум Сандер Эрик
90'+9
Ход матча
66'
80'
82'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
535 Количество передач 364
-
61 Владение мячом, % 39
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бранн
КФУМ Осло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
4
1.67
Среднее время на гол
22
54
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.27
|Финне Бор
|5
|0.23
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.23
|Кастро Никлас
|4 (2)
|0.18
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.14
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.14
|Хорн Майер
|2
|0.09
|Нильсен Сиверт
|2
|0.09
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.09
|Варминг Магнус
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9
|0.41
|Носа Даль Петтер
|5
|0.23
|Robin Rasch
|2 (1)
|0.09
|Simen Hestnes
|2
|0.09
|Haakon Hoseth
|2
|0.09
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.09
|Ayoub Aleesami
|1
|0.05
|Алеесами Хайтам
|1
|0.05
|Momodou Lion Njie
|1
|0.05
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.05
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Сери Яфет
|4
|0
|Кроне Свенн
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|5
|2
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Sverre Hakami Sandal
|3
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
5
Бранн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
КФУМ Осло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
20
8
Бранн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
КФУМ Осло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
24
13
Голы по времени матча
Забито
16
17
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
13%
7
41%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
6
38%
2
12%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
3
30%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
5
24%
4
36%
61-75
7
33%
3
27%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Забито
37
28
11 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 5
3
8%
1
4%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
3
8%
7
25%
31-45
5
14%
5
18%
46-60
8
22%
6
21%
61-75
13
35%
5
18%
76-90
Пропущено
27
25
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
11%
4
16%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
8
30%
30%
5
20%
61-75
6
22%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Астана - Бранн 3:0 Бранн - Астана 2:0
Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0
Результаты матчей
Бранн
КФУМ Осло
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Бранн
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
56
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
166
1210
715
418
319
220
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5