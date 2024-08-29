Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
0:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаДжонс Деррик
45' Желтая карточкаВагнер Кай
0:1
75' ГолЙебоа Яв
89' Желтая карточкаАмундсен Мальте
90' Желтая карточкаШульте Патрик
90'+7
Ход матча
3'
45'
75'
0:1
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
25
Завадски
Шон
12
Джонс
Дехуан
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Коламбус Крю
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
35 матчей
37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
15
Голов в среднем за матч
1.94
0.79
Среднее время на гол
46
114
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.58
0.81
Среднее время на гол
57
110
Всего голов
61
28
Голов в среднем за матч
1.74
0.8
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
Среднее время на гол
51
112
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|14 (4)
|0.54
|Уре Микаэль
|6
|0.23
|Карранса Хулиан
|6
|0.23
|Барибо Тай
|6
|0.23
|Салливан Куинн
|3
|0.12
|Макглинн Джек
|3
|0.12
|Бедойя Алехандро
|2
|0.08
|Буэно Хесус
|2
|0.08
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Глеснес Якоб
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|13 (1)
|0.54
|Росси Диего
|9 (1)
|0.38
|Кристиан Рамирез
|7
|0.29
|Арфстен Макс
|3
|0.13
|Фарси Мохамед
|3
|0.13
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.13
|Моррис Эйдан
|2
|0.08
|Морейра Стивен
|2
|0.08
|Хинестроза Марино
|2
|0.08
|Йебоа Яв
|1
|0.04
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Завадски Шон
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|5
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|5
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Джонс Деррик
|1
|1
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Коламбус Крю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
11
5
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Коламбус Крю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
15
20
Филадельфия Юнион
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Коламбус Крю
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
26
25
Голы по времени матча
Забито
21
27
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
8
38%
7
26%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
19%
6
22%
76-90
Пропущено
20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
7
47%
76-90
Забито
25
21
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
5
20%
6
29%
61-75
6
24%
5
24%
76-90
Пропущено
22
7
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
5%
1
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
1
14%
46-60
1
5%
3
43%
61-75
8
36%
2
29%
76-90
Забито
46
48
18 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 3
4
9%
2
4%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
10
22%
9
19%
31-45
12
26%
10
21%
46-60
6
13%
10
21%
61-75
10
22%
11
23%
76-90
Пропущено
42
22
17 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
4
10%
3
14%
1-15
5
12%
1
5%
16-30
8
19%
4
18%
31-45
10
24%
2
9%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
11
26%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0
Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Коламбус Крю
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
4:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
101
77
65
212
38
113
29
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
93
76
48
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
213
1610
1311
620
816
125
420
125
222
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 36
|52
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|54 - 46
|37
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 37
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|36 - 50
|24
|14.
|Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|48 - 22
|46
|4.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|38 - 32
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|8.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 47
|33
|9.
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|35 - 38
|28
|10.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|45 - 43
|27
|11.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 54
|27
|12.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 44
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 41
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 22
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|13.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|14.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|22 - 34
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8