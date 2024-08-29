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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:1
Конец матча
Коламбус Крю
0'
3' Желтая карточка
Джонс Деррик
45' Желтая карточка
Вагнер Кай
0:1
75' Гол
Йебоа Яв
89' Желтая карточка
Амундсен Мальте
90' Желтая карточка
Шульте Патрик
90'+7
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
33
Салливан
Куинн
11
Бедойя
Алехандро
21
Жан-Жак
Данле
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
10
Газдаг
Даниэль
28
Шульте
Патрик
25
Завадски
Шон
21
Чеберко
Евгений
18
Амундсен
Мальте
2
Эррера
Марсело
II
12
Джонс
Дехуан
5
Джонс
Деррик
20
Мэцан
Александру
7
Шамбос
Дилан
13
Джексон
Азиэл
19
Рассел-Роу
Джейсен
Филадельфия Юнион
4-4-2
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Коламбус Крю

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

35 матчей

37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.4%
48.6%
20%
11 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

КЛ
3:1
М
1:1
М
4:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
3:0
М
4:1
ТМС
1:1
М
2:1
М
2:3
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
1:2

Голы

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.94
0.79

Среднее время на гол

46
114

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.58
0.81

Среднее время на гол

57
110

Всего голов

61
28

Голов в среднем за матч

1.74
0.8

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
30

Среднее время на гол

51
112

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 14 (4) 0.54
Уре Микаэль 6 0.23
Карранса Хулиан 6 0.23
Барибо Тай 6 0.23
Салливан Куинн 3 0.12
Макглинн Джек 3 0.12
Бедойя Алехандро 2 0.08
Буэно Хесус 2 0.08
Вагнер Кай 1 0.04
Глеснес Якоб 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 13 (1) 0.54
Росси Диего 9 (1) 0.38
Кристиан Рамирез 7 0.29
Арфстен Макс 3 0.13
Фарси Мохамед 3 0.13
Рассел-Роу Джейсен 3 0.13
Моррис Эйдан 2 0.08
Морейра Стивен 2 0.08
Хинестроза Марино 2 0.08
Йебоа Яв 1 0.04
Мэцан Александру 1 0.04
Завадски Шон 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 5 1
Бедойя Алехандро 6 0
Лоу Дэмион 5 0
Вагнер Кай 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Газдаг Даниэль 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Макглинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Салливан Куинн 3 0
Флэк Леон 2 0
Семмле Оливер 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 5 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Джонс Деррик 1 1
Нагбе Дарлингтон 2 0
Йебоа Яв 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Коламбус Крю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

11
5
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Коламбус Крю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

15
20
Филадельфия Юнион
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Коламбус Крю
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

26
25

Голы по времени матча

Забито

21
27
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
8
38%
7
26%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
19%
6
22%
76-90

Пропущено

20
15
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
7
47%
76-90

Забито

25
21
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
4%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
5
20%
6
29%
61-75
6
24%
5
24%
76-90

Пропущено

22
7
7 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
1
5%
1
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
1
14%
46-60
1
5%
3
43%
61-75
8
36%
2
29%
76-90

Забито

46
48
18 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 3
4
9%
2
4%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
10
22%
9
19%
31-45
12
26%
10
21%
46-60
6
13%
10
21%
61-75
10
22%
11
23%
76-90

Пропущено

42
22
17 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
4
10%
3
14%
1-15
5
12%
1
5%
16-30
8
19%
4
18%
31-45
10
24%
2
9%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
11
26%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0
Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Пачука - Коламбус Крю 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Коламбус Крю

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
4:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
4:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 15%
1:5
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:5
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
1
7
7
1.5
6
5
2
12
2.5
3
8
1
13
3.5
2
9
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
3
1.5
7
6
4
8
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
3
16
10
1.5
13
11
6
20
2.5
8
16
1
25
3.5
4
20
1
25
4.5
2
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 24 13 7 4 48 - 22 46
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 7 7 12 35 - 38 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 26 6 9 11 45 - 43 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Вагнер Кай получил желтую карточку от судьи
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