Тур: 18. Стадион: Бравида Арена.
0'
24' Желтая карточкаСабович Бесард
29' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
63' Желтая карточкаSamuel Holm
0:1
64' ГолХаарала Сантери
0:2
75' ГолНгуэн Токмак
1:2
89' ГолЮссеф Али
90' Желтая карточкаГустафссон Симон
90'+7
Ход матча
24'
29'
63'
64'
0:1
75'
0:2
89'
1:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
15
Samuel
Holm
10
Юссеф
Али
35
Ринне
Якоб
18
Штоль
Адам
27
Keita
Kosugi
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
-
35 Ринне ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Keita KosugiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
45 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Хеккен
Юргорден
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
35 матчей
40%
17.1%
42.9%
14 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.4%
28.6%
40%
11 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.76
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.82
Среднее время на гол
67
109
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
1.54
1
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|8 (1)
|0.36
|Инусса Зейдан
|6
|0.27
|Лаюни Амор
|5
|0.23
|Хрстич Срджан
|5
|0.23
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.18
|Линдберг Юлиус
|4
|0.18
|Рюгор Миккель
|3
|0.14
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.09
|Ромео Аман
|1
|0.05
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|Jeremy Agbonifo
|1
|0.05
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|9 (1)
|0.41
|Нгуэн Токмак
|5
|0.23
|Гулликсен Тобиас
|4
|0.18
|Samuel Holm
|3
|0.14
|Бергвалль Лукас
|3
|0.14
|Сабович Бесард
|3
|0.14
|Фаллениус Оскар
|2
|0.09
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.09
|Patric Aaslund
|2
|0.09
|Викхейм Густав
|1
|0.05
|Хаарала Сантери
|1
|0.05
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
|Keita Kosugi
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|5
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лундквист Адам
|4
|0
|Лаюни Амор
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|8
|0
|Ларссон Якоб
|5
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Samuel Holm
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Шуллер Расмус
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
2
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Юргорден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
15
13
Хеккен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Юргорден
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
26
15
Голы по времени матча
Забито
28
24
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
2
7%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
7
25%
5
21%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
5
21%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
5
25%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
5
25%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
30%
1
9%
76-90
Забито
44
37
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
3
7%
4
11%
1-15
7
16%
6
16%
16-30
8
18%
5
14%
31-45
12
27%
7
19%
46-60
6
14%
6
16%
61-75
8
18%
9
24%
76-90
Пропущено
42
23
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
6
14%
2
9%
1-15
7
17%
3
13%
16-30
5
12%
4
17%
31-45
11
26%
4
17%
46-60
4
10%
6
26%
61-75
9
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1
Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1
Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5
Результаты матчей
Хеккен
Юргорден
Точный счет
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 32%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
84
47
66
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
64
74
46
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
175
148
1111
1012
517
319
220
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|14 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|10 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|10 (2)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|ГАИС
|Ибрагим Харун
|7
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 5