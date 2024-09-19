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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 18. Стадион: .
Хеккен
1:2
Конец матча
Юргорден
0'
24' Желтая карточка
Сабович Бесард
29' Желтая карточка
Линдберг Юлиус
63' Желтая карточка
Samuel Holm
0:1
64' Гол
Хаарала Сантери
0:2
75' Гол
Нгуэн Токмак
1:2
89' Гол
Юссеф Али
90' Желтая карточка
Густафссон Симон
90'+7

Ход матча

24'
 
Сабович Бесард
29'
Линдберг Юлиус
 
60'
 
Шуллер Расмус
Стенссон Даниэль
60'
 
Нгуэн Токмак
Хуммет Денис
60'
 
Берг Виктор
Keita Kosugi
63'
Samuel Holm
 
64'
0:1
Хаарала Сантери
(Берг Виктор)
68'
Рюгор Миккель
Samuel Holm
 
75'
0:2
Нгуэн Токмак
(Штоль Адам)
76'
 
Фаллениус Оскар
Хаарала Сантери
81'
Линдаль Аксель
Линдберг Юлиус
 
81'
Ховланд Эвен
Хаммар Юхан
 
81'
Хрстич Срджан
Jeremy Agbonifo
 
85'
Дабо Понтус
Ларсен Ларс Олден
 
89'
Юссеф Али
(Лундквист Адам)
1:2
90'
Густафссон Симон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Линде
Андреас
11
Линдберг
Юлиус
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
14
Густафссон
Симон
15
Samuel
Holm
8
Ларсен
Ларс
Олден
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
35
Ринне
Якоб
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
4
Ларссон
Якоб
18
Штоль
Адам
14
Сабович
Бесард
13
Стенссон
Даниэль
27
Keita
Kosugi
29
Хаарала
Сантери
26
Приске
Аугуст
11
Хуммет
Денис
Хеккен
4-3-3
Юргорден
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Юргорден

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

35 матчей

40%
17.1%
42.9%
14 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.4%
28.6%
40%
11 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

А
3:3
ТМК
0:1
А
1:0
А
4:1
К
3:0
А
0:1
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.76
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.82

Среднее время на гол

67
109

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.54
1

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 8 (1) 0.36
Инусса Зейдан 6 0.27
Лаюни Амор 5 0.23
Хрстич Срджан 5 0.23
Густафссон Симон 4 (1) 0.18
Линдберг Юлиус 4 0.18
Рюгор Миккель 3 0.14
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.14
Чилуфя Эдвард 2 0.09
Ромео Аман 1 0.05
Ховланд Эвен 1 0.05
Jeremy Agbonifo 1 0.05
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 9 (1) 0.41
Нгуэн Токмак 5 0.23
Гулликсен Тобиас 4 0.18
Samuel Holm 3 0.14
Бергвалль Лукас 3 0.14
Сабович Бесард 3 0.14
Фаллениус Оскар 2 0.09
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.09
Patric Aaslund 2 0.09
Викхейм Густав 1 0.05
Хаарала Сантери 1 0.05
Тенхо Миро 1 0.05
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Берг Виктор 0 0
Keita Kosugi 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 5 0
Рюгор Миккель 4 0
Лундквист Адам 4 0
Лаюни Амор 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Инусса Зейдан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 8 0
Ларссон Якоб 5 0
Викхейм Густав 4 0
Samuel Holm 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Экдаль Альбин 2 0
Ринне Якоб 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Kim Bergstrand 0 1
Радетинац Харис 1 0
Шуллер Расмус 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0

Результаты матчей

Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Юргорден
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
2
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Юргорден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

15
13
Хеккен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
18% (4)
32% (7)
Юргорден
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

26
15

Голы по времени матча

Забито

28
24
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
2
7%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
7
25%
5
21%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
5
21%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
6%
1
8%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
5
25%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
5
25%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
30%
1
9%
76-90

Забито

44
37
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
3
7%
4
11%
1-15
7
16%
6
16%
16-30
8
18%
5
14%
31-45
12
27%
7
19%
46-60
6
14%
6
16%
61-75
8
18%
9
24%
76-90

Пропущено

42
23
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 14
6
14%
2
9%
1-15
7
17%
3
13%
16-30
5
12%
4
17%
31-45
11
26%
4
17%
46-60
4
10%
6
26%
61-75
9
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1
Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1
Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:1 Прогрес - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Прогрес 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Сириус - Юргорден 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 1:3 Юргорден - Хальмстад 2:0 Броммапойкарна - Юргорден 0:5

Результаты матчей

Хеккен
Юргорден

Точный счет

1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
3:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 32%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
4
7
6
6
2.5
1
10
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
7
4
4
6
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
17
5
14
8
1.5
11
11
10
12
2.5
5
17
3
19
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 5 3 53 - 19 50
2.
Юргорден
 22 13 3 6 36 - 24 42
3.
Хаммарбю
 22 12 4 6 38 - 21 40
4.
Мьельбю
 22 11 4 7 35 - 29 37
5.
Эльфсборг
 23 11 4 8 45 - 34 37
6.
ГАИС
 23 11 4 8 28 - 27 37
7.
АИК
 22 11 3 8 34 - 35 36
8.
Сириус
 22 10 4 8 38 - 33 34
9.
Хеккен
 22 9 6 7 46 - 40 33
10.
Броммапойкарна
 22 6 8 8 38 - 44 26
11.
ИФК Норрчепинг
 23 7 5 11 31 - 48 26
12.
Гётеборг
 22 5 7 10 24 - 35 22
13.
Хальмстад
 22 7 0 15 23 - 40 21
14.
Кальмар
 22 6 3 13 30 - 46 21
15.
Вернаму
 22 5 5 12 23 - 35 20
16.
Вестерос
 22 5 3 14 20 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 9 0 1 27 - 4 27
2.
Эльфсборг
 12 8 2 2 30 - 13 26
3.
Мьельбю
 11 7 3 1 23 - 13 24
4.
ГАИС
 12 7 3 2 17 - 10 24
5.
АИК
 11 7 1 3 21 - 11 22
6.
Хаммарбю
 11 6 3 2 21 - 10 21
7.
Юргорден
 11 5 3 3 13 - 11 18
8.
Хеккен
 12 5 3 4 28 - 22 18
9.
Сириус
 11 5 2 4 22 - 16 17
10.
ИФК Норрчепинг
 11 5 1 5 17 - 22 16
11.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 11 15
12.
Кальмар
 11 3 2 6 17 - 22 11
13.
Броммапойкарна
 10 2 4 4 15 - 23 10
14.
Гётеборг
 11 2 4 5 9 - 16 10
15.
Вестерос
 12 3 1 8 12 - 19 10
16.
Вернаму
 11 1 2 8 10 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 11 8 0 3 23 - 13 24
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 11 6 1 4 17 - 11 19
4.
Сириус
 11 5 2 4 16 - 17 17
5.
Броммапойкарна
 12 4 4 4 23 - 21 16
6.
Хеккен
 10 4 3 3 18 - 18 15
7.
Вернаму
 11 4 3 4 13 - 11 15
8.
АИК
 11 4 2 5 13 - 24 14
9.
Мьельбю
 11 4 1 6 12 - 16 13
10.
ГАИС
 11 4 1 6 11 - 17 13
11.
Гётеборг
 11 3 3 5 15 - 19 12
12.
Эльфсборг
 11 3 2 6 15 - 21 11
13.
Кальмар
 11 3 1 7 13 - 24 10
14.
ИФК Норрчепинг
 12 2 4 6 14 - 26 10
15.
Вестерос
 10 2 2 6 8 - 13 8
16.
Хальмстад
 11 2 0 9 10 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 14 (4)
Мальмё Телин Исаак 13 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Мальмё Ботхейм Эрик 10 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Юргорден Сабович Бесард 8
ГАИС Ибрагим Харун 7
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Линдберг Юлиус получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Сабович Бесард получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хеккен 1:2 Юргорден онлайн

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