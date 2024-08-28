  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Суонси
0:1
Конец матча
Уиком
0'
36' Желтая карточка
Бьянкини Флорьян
0:1
40' Гол
Коне Ричард
85' Желтая карточка
Харви Даниэл
86' Желтая карточка
Alex Hartridge
90'+4

Ход матча

36'
Бьянкини Флорьян
 
40'
0:1
Коне Ричард
(Батчер Мэтт)
58'
 
Макклири Гарет
Кодуа Гидеон
58'
 
Хамфриз Кэмерон
Скоуэн Джош
58'
 
Удох Даниэль
Коне Ричард
58'
 
Харви Даниэл
Седлаер Киран
58'
Таймон Джош
Чу-А-Он Натан
 
59'
Кабанго Бен
Эбби Нельсон
 
59'
Перейра Рональд
Ji-Seong Um
 
73'
Аллен Джо
Фултон Джей
 
73'
Каллен Лиэм
Нотон Кайл
 
85'
 
Харви Даниэл
86'
 
Alex Hartridge

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
22
Вижуру
Лоуренс
26
Нотон
Кайл
3
Педерсен
Кристиан
32
Эбби
Нельсон
21
Чу-А-Он
Натан
4
Фултон
Джей
8
Гримес
Мэтт
19
Бьянкини
Флорьян
10
Ji-Seong
Um
47
Абдулай
Азим
9
Випотник
Жан
1
Равиццоли
Франко
31
Паттенден
Джаспер
17
Лоу
Джозеф
25
Declan
Skura
5
Alex
Hartridge
16
Бакинсон
Тайрик
4
Скоуэн
Джош
8
Батчер
Мэтт
21
Кодуа
Гидеон
24
Коне
Ричард
23
Седлаер
Киран
Суонси
4-2-3-1
Уиком
4-3-3

История личных встреч

Суонси
Уиком

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Ч
2:2
Ч
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Суонси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каллен Лиэм 1 0.5
Перейра Рональд 1 0.5
Абдулай Азим 1 0.5
Кей Джош 0 0
Купер Оливер 0 0
Ji-Seong Um 0 0
Уиком
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ричард 1 0.5
Удох Даниэль 1 0.5
Батчер Мэтт 0 0

Карточки

Суонси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Кристиан 1 0
Бьянкини Флорьян 1 0
Абдулай Азим 1 0
Уиком
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alex Hartridge 2 1
Харви Даниэл 1 0

Результаты матчей

Суонси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уиком
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Суонси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уиком
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Суонси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Суонси - Кардифф Сити 1:1 Суонси - Престон Норт Энд 3:0 Суонси - Джиллингем 3:1 Мидлсбро - Суонси 1:0
Суонси - Риу Аве 3:0 Суонси - Вардар 1:1 Суонси - Кёльн 1:2 Суонси - Миллуолл 0:1 Норвич - Суонси 2:2 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Суонси - Ротерхэм 1:0 Суонси - Сток Сити 3:0 Мидлсбро - Суонси 2:0 Суонси - КПР 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Суонси - Кардифф Сити 2:0 Бристоль Сити - Суонси 1:0 Уотфорд - Суонси 1:1 Суонси - Блэкберн 2:1 Сандерленд - Суонси 1:2
Уиком
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уиком - Ротерхэм 2:0 Уимблдон - Уиком 1:0 Уиком - Бирмингем 2:3 Нортгемптон - Уиком 0:2
Рексхэм - Уиком 3:2 Суиндон Таун - Уиком 1:0 Уиком - Уотфорд 3:2 Уиком - Колчестер 2:2 Ноттс Каунти - Уиком 1:0 Эйлсбери Юнайтед - Уиком 3:3 Уиком - Чарльтон 1:0 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:1 Карлайл - Уиком 1:3 Порт Вейл - Уиком 1:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2 Уиком - Дерби 0:0 Питерборо Юнайтед - Уиком 2:1 Блэкпул - Уиком 0:0 Уиком - Портсмут 1:3 Уиком - Нортгемптон 2:0

Результаты матчей

Суонси
Уиком

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Суонси
Уиком

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Батчер Мэтт сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Коне Ричард бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swansea.com Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Суонси 0:1 Уиком онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный