Тур: 2. Стадион: Либерти.
0'
36' Желтая карточкаБьянкини Флорьян
0:1
40' ГолКоне Ричард
85' Желтая карточкаХарви Даниэл
86' Желтая карточкаAlex Hartridge
90'+4
Ход матча
36'
40'
0:1
73'
85'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
26
Нотон
Кайл
32
Эбби
Нельсон
10
Ji-Seong
Um
47
Абдулай
Азим
17
Лоу
Джозеф
25
Declan
Skura
21
Кодуа
Гидеон
24
Коне
Ричард
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Нотон КайлЗащитник
- Защитник
-
32 Эбби НельсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ji-Seong UmПолузащитник
-
47 Абдулай АзимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Таймон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Купер ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Каллен ЛиэмНападающий
-
-
Главный тренер: Уильямс Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДжозефЗащитник
-
25 Declan SkuraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кодуа ГидеонНападающий
-
24 Коне РичардНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Удох ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Jahiem Dotse
-
Главный тренер: Блумфилд Мэтт
История личных встреч
Суонси
Уиком
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Суонси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каллен Лиэм
|1
|0.5
|Перейра Рональд
|1
|0.5
|Абдулай Азим
|1
|0.5
|Кей Джош
|0
|0
|Купер Оливер
|0
|0
|Ji-Seong Um
|0
|0
Уиком
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ричард
|1
|0.5
|Удох Даниэль
|1
|0.5
|Батчер Мэтт
|0
|0
Карточки
Суонси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Бьянкини Флорьян
|1
|0
|Абдулай Азим
|1
|0
Уиком
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alex Hartridge
|2
|1
|Харви Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Суонси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уиком
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Суонси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уиком
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Суонси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Суонси - Кардифф Сити 1:1 Суонси - Престон Норт Энд 3:0 Суонси - Джиллингем 3:1 Мидлсбро - Суонси 1:0
Суонси - Риу Аве 3:0 Суонси - Вардар 1:1 Суонси - Кёльн 1:2 Суонси - Миллуолл 0:1 Норвич - Суонси 2:2 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Суонси - Ротерхэм 1:0 Суонси - Сток Сити 3:0 Мидлсбро - Суонси 2:0 Суонси - КПР 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Суонси - Кардифф Сити 2:0 Бристоль Сити - Суонси 1:0 Уотфорд - Суонси 1:1 Суонси - Блэкберн 2:1 Сандерленд - Суонси 1:2
Уиком
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уиком - Ротерхэм 2:0 Уимблдон - Уиком 1:0 Уиком - Бирмингем 2:3 Нортгемптон - Уиком 0:2
Рексхэм - Уиком 3:2 Суиндон Таун - Уиком 1:0 Уиком - Уотфорд 3:2 Уиком - Колчестер 2:2 Ноттс Каунти - Уиком 1:0 Эйлсбери Юнайтед - Уиком 3:3 Уиком - Чарльтон 1:0 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:1 Карлайл - Уиком 1:3 Порт Вейл - Уиком 1:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2 Уиком - Дерби 0:0 Питерборо Юнайтед - Уиком 2:1 Блэкпул - Уиком 0:0 Уиком - Портсмут 1:3 Уиком - Нортгемптон 2:0
Результаты матчей
Суонси
Уиком
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Суонси
Уиком
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2