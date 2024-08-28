Тур: 2. Стадион: ДжобСерве. Зрители: 6716
0'
0:1
45' ГолЛьюис-Поттер Кин
71' Желтая карточкаИхионвен Брэдли
0:1
82' Не забитый пенальтиПэйн Джек
84' Желтая карточкаЛьюис-Поттер Кин
90' Желтая карточкаТовиде Самсон
90'+8
Ход матча
45'
0:1
46'
71'
73'
82'
0:1
84'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
19
Хант
Роб
42
Milton
Oni
16
Рид
Артур
14
Хупер
Том
16
Ми
Бен
15
Ониика
Фрэнк
18
Ярмолюк
Егор
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хант РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Milton OniПолузащитник
-
16 Рид АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хупер ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Tom SmithВратарь
-
10 Пэйн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Эгбо МанделаПолузащитник
-
20 Бендле АлфиеПолузащитник
-
-
-
31 Oscar Thorn
-
-
Главный тренер: Коули Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
40 Iwan Morgan
-
Главный тренер: Франк Томас
История личных встреч
Колчестер
Брентфорд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.6
Среднее время на гол
54
150
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.55
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
66
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Льюис-Поттер Кин
|1
|1
|Шаде Кевин
|0
|0
Карточки
Колчестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ихионвен Брэдли
|2
|0
|Келлехер Фиакр
|1
|0
|Товиде Самсон
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
Результаты матчей
Колчестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Колчестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колчестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колчестер - Харрогейт 0:1 Колчестер - Милтон-Кейнс Донс 2:0 Колчестер - Рединг 2:2 Уимблдон - Колчестер 4:2
Колчестер - Кембридж Юнайтед 6:0 Миллуолл - Колчестер 0:1 Питерборо Юнайтед - Колчестер 2:1 Уиком - Колчестер 2:2 Молдон-энд-Типтри - Колчестер 0:2 Колчестер - Крю Александра 1:1 Колчестер - Донкастер 1:4 Ноттс Каунти - Колчестер 1:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Колчестер - Стокпорт 1:2 Колчестер - Рексхэм 1:2 Транмир - Колчестер 1:1 Колчестер - Ньюпорт 2:1 Мансфилд Таун - Колчестер 1:1 Колчестер - Уолсолл 1:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2
Результаты матчей
Колчестер
Брентфорд
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Колчестер
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2