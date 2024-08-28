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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 6716
Колчестер
0:1
Конец матча
Брентфорд
0'
0:1
45' Гол
Льюис-Поттер Кин
71' Желтая карточка
Ихионвен Брэдли
0:1
82' Не забитый пенальти
Пэйн Джек
84' Желтая карточка
Льюис-Поттер Кин
90' Желтая карточка
Товиде Самсон
90'+8

Ход матча

45'
0:1
Льюис-Поттер Кин
(Шаде Кевин)
46'
Эгбо Мандела
Хант Роб
 
46'
Гордон Джон-Каймани
Иэндоло Эллис
 
46'
Пэйн Джек
Вудъярд Алекс
 
62'
Owura Edwards
Андерсон Гарри
 
66'
Товиде Самсон
Milton Oni
 
71'
Ихионвен Брэдли
 
73'
 
Йенсен Матиас
Дамсгор Миккель
73'
 
Висса Йоан
Шаде Кевин
74'
 
Коллинз Натан
Янельт Витали
82'
Пэйн Джек
0:1
84'
 
Льюис-Поттер Кин
84'
 
Пирт-Харрис Милс
Карвалью Фабиу
89'
 
Конак Юнус Эмре
Ониика Фрэнк
90'
Товиде Самсон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
1
Мейси
Мэтт
19
Хант
Роб
5
Гудлифф
Бен
25
Доннелли
Аарон
30
Вудъярд
Алекс
7
Андерсон
Гарри
42
Milton
Oni
16
Рид
Артур
3
Иэндоло
Эллис
14
Хупер
Том
48
Ихионвен
Брэдли
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
28
Тревитт
Райан
4
Ван
дер
Берг
Сепп
16
Ми
Бен
27
Янельт
Витали
24
Дамсгор
Миккель
15
Ониика
Фрэнк
18
Ярмолюк
Егор
14
Карвалью
Фабиу
7
Шаде
Кевин
23
Льюис-Поттер
Кин
Колчестер
3-1-4-2
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Колчестер
Брентфорд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

КЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.6

Среднее время на гол

54
150

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.55
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Колчестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйн Джек 1 (1) 0.5
Хупер Том 1 0.5
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льюис-Поттер Кин 1 1
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Колчестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ихионвен Брэдли 2 0
Келлехер Фиакр 1 0
Товиде Самсон 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льюис-Поттер Кин 1 0

Результаты матчей

Колчестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Колчестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колчестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колчестер - Харрогейт 0:1 Колчестер - Милтон-Кейнс Донс 2:0 Колчестер - Рединг 2:2 Уимблдон - Колчестер 4:2
Колчестер - Кембридж Юнайтед 6:0 Миллуолл - Колчестер 0:1 Питерборо Юнайтед - Колчестер 2:1 Уиком - Колчестер 2:2 Молдон-энд-Типтри - Колчестер 0:2 Колчестер - Крю Александра 1:1 Колчестер - Донкастер 1:4 Ноттс Каунти - Колчестер 1:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Колчестер - Стокпорт 1:2 Колчестер - Рексхэм 1:2 Транмир - Колчестер 1:1 Колчестер - Ньюпорт 2:1 Мансфилд Таун - Колчестер 1:1 Колчестер - Уолсолл 1:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2

Результаты матчей

Колчестер
Брентфорд

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Колчестер
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Шаде Кевин сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Льюис-Поттер Кин бьет в цель!
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