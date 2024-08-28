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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 7934
Уимблдон
2:2
Итог после пенальти
4
2
Ипсвич

Ход матча

3'
0:1
Аль-Хамади Али
(Таунсед Конор)
40'
Бугиэль Омар
(Ривз Джейк)
1:1
46'
 
Харнесс Маркус
Огбене Чидози
56'
Стивенс Мэтью
(Ривз Джейк)
2:1
61'
Льюис Джо
 
66'
 
Луонго Массимо
Филлипс Кэлвин
66'
 
Тейлор Джек
Каюсте Йенс
71'
Смит Алистер
Болл Джимми
 
72'
Пиготт Джо
Бугиэль Омар
 
73'
Джонсон Райан
 
78'
 
Делап Лиам
Аль-Хамади Али
78'
 
Хатчинсон Омари
Кларк Джек
81'
 
Берджесс Кэмерон
86'
2:2
Чаплин Конор
(Берджесс Кэмерон)
90'
Фарлонг Джеймс
Тилли Джеймс
 
90'
 
Делап Лиам
121'
Пиготт Джо
3:2
121'
3:3
Делап Лиам
121'
Стивенс Мэтью
4:3
121'
4:4
Берджесс Кэмерон
121'
Ривз Джейк
4:4
121'
4:4
Тейлор Джек
121'
Билер Хусеин
5:4
121'
5:4
Хатчинсон Омари
121'
Огундере Исаак
6:4
Пен
4:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 21 Владение мячом, % 79
Прогноз на матч от Liveresult
1
Гудман
Оуэн
33
Огундере
Исаак
31
Льюис
Джо
2
Билер
Хусеин
8
Мэйкок
Каллум
4
Ривз
Джейк
16
Болл
Джимми
7
Тилли
Джеймс
6
Джонсон
Райан
III
9
Бугиэль
Омар
14
Стивенс
Мэтью
28
Уолтон
Кристиан
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
22
Таунсед
Конор
8
Филлипс
Кэлвин
12
Каюсте
Йенс
21
Огбене
Чидози
10
Чаплин
Конор
47
Кларк
Джек
16
Аль-Хамади
Али
Уимблдон
3-5-2
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Уимблдон
Ипсвич

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:3
ТМК
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Уимблдон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиготт Джо 1 0.5
Стивенс Мэтью 1 0.5
Бугиэль Омар 1 0.5
Келли Джош 1 0.5
Ривз Джейк 0 0
Ипполит Майлз 0 0
Тилли Джеймс 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаплин Конор 1 1
Аль-Хамади Али 1 1
Таунсед Конор 0 0
Берджесс Кэмерон 0 0

Карточки

Уимблдон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсон Райан III 2 0
Льюис Джо 1 0
Ривз Джейк 1 0
Ипполит Майлз 1 0
Мэйкок Каллум 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берджесс Кэмерон 1 0
Делап Лиам 1 0

Результаты матчей

Уимблдон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Уимблдон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Уимблдон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уимблдон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челтенем - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уиком 1:0 Бромли - Уимблдон 2:0 Бромли - Уимблдон 1:2
Уимблдон - Колчестер 4:2 Барнет - Уимблдон 2:0 Мейденхед - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Чарльтон 2:0 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:3 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Стокпорт - Уимблдон 1:0 Уимблдон - Харрогейт 1:1 Крю Александра - Уимблдон 1:1 Уимблдон - Ньюпорт 0:2 Уимблдон - Джиллингем 2:0
Ипсвич
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1
Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3

Результаты матчей

Уимблдон
Ипсвич

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уимблдон
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Делап Лиам реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Пиготт Джо реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Ривз Джейк сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Бугиэль Омар бьет в цель!
    • 3'
      Таунсед Конор сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Аль-Хамади Али бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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