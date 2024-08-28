Тур: 2. Стадион: Черри Ред Рекордз Фанз. Зрители: 7934
0'
0:1
3' ГолАль-Хамади Али
1:1
40' ГолБугиэль Омар
2:1
56' ГолСтивенс Мэтью
61' Желтая карточкаЛьюис Джо
73' Желтая карточкаДжонсон Райан
81' Желтая карточкаБерджесс Кэмерон
2:2
86' ГолЧаплин Конор
90' Желтая карточкаДелап Лиам
4 2
3:2
3:3
4:3
4:4
4:4
4:4
5:4
5:4
6:4
Ход матча
3'
0:1
40'
1:1
56'
2:1
61'
73'
81'
86'
2:2
90'
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:4
121'
6:4
Пен
4:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
21 Владение мячом, % 79
Прогноз на матч от Liveresult
31
Льюис
Джо
16
Болл
Джимми
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
12
Каюсте
Йенс
10
Чаплин
Конор
47
Кларк
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Льюис ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Болл ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Уорд ЛьюисВратарь
- Полузащитник
-
12 Смит АлистерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Пиготт ДжоНападающий
-
10 Келли ДжошНападающий
-
-
Главный тренер: Джексон Джонни
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Джонсон БенЗащитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
История личных встреч
Уимблдон
Ипсвич
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Уимблдон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиготт Джо
|1
|0.5
|Стивенс Мэтью
|1
|0.5
|Бугиэль Омар
|1
|0.5
|Келли Джош
|1
|0.5
|Ривз Джейк
|0
|0
|Ипполит Майлз
|0
|0
|Тилли Джеймс
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаплин Конор
|1
|1
|Аль-Хамади Али
|1
|1
|Таунсед Конор
|0
|0
|Берджесс Кэмерон
|0
|0
Карточки
Уимблдон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсон Райан III
|2
|0
|Льюис Джо
|1
|0
|Ривз Джейк
|1
|0
|Ипполит Майлз
|1
|0
|Мэйкок Каллум
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берджесс Кэмерон
|1
|0
|Делап Лиам
|1
|0
Результаты матчей
Уимблдон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Уимблдон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Уимблдон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уимблдон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челтенем - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уиком 1:0 Бромли - Уимблдон 2:0 Бромли - Уимблдон 1:2
Уимблдон - Колчестер 4:2 Барнет - Уимблдон 2:0 Мейденхед - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Чарльтон 2:0 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:3 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Стокпорт - Уимблдон 1:0 Уимблдон - Харрогейт 1:1 Крю Александра - Уимблдон 1:1 Уимблдон - Ньюпорт 0:2 Уимблдон - Джиллингем 2:0
Ипсвич
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1
Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3
Результаты матчей
Уимблдон
Ипсвич
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Уимблдон
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2