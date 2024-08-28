  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 7225
Кардифф Сити
3:5
Конец матча
Саутгемптон
0'
0:1
10' Гол
Фернандеш Матеуш
1:1
21' Гол
Колвилл Рубин
1:2
30' Гол
Амо-Амеяу Самуэль
36' Желтая карточка
Колвилл Рубин
2:2
48' Гол в свои ворота
Эдвардс Ронни
53' Желтая карточка
Диблинг Тайлер
2:3
55' Гол
Арчер Камерон
3:3
57' Гол
Робертсон Алекс
69' Желтая карточка
Бри Джеймс
73' Желтая карточка
Вуд-Гордон Натан
89' Желтая карточка
Уолкотт Малакай
3:4
90' Гол
Бри Джеймс
3:5
90' Гол
Арчер Камерон
90'+6
21
Олнвик
Джейк
44
Ronan
Kpakio
4
Гутас
Димитрис
31
Уолкотт
Малакай
23
Баган
Джоэл
35
Риномхота
Эндрю
43
Adeteye
Gbadehan
36
Конт
Рахим
27
Колвилл
Рубин
45
Эшфорд
Циан
46
Майкл
Райндорф
13
Ламли
Джо
14
Бри
Джеймс
12
Эдвардс
Ронни
15
Вуд-Гордон
Натан
21
Тэйлор
Чарли
33
Диблинг
Тайлер
26
Угочукву
Лесли
18
Фернандеш
Матеуш
27
Амо-Амеяу
Самуэль
19
Арчер
Камерон
23
Эдози
Самуэль
Кардифф Сити
4-2-3-1
Саутгемптон
4-3-3

История личных встреч

Кардифф Сити
Саутгемптон

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
2:1
Ч
2:0
ТМК
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.08
1.08

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
83

Бомбардиры внутри турнира

Кардифф Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колвилл Рубин 2 1
Макгиннес Марк 1 0.5
Робертсон Алекс 1 0.5
Таннер Олли 0 0
Эванс Кирон 0 0
Конт Рахим 0 0
Майкл Райндорф 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 2
Фернандеш Матеуш 1 1
Бри Джеймс 1 1
Амо-Амеяу Самуэль 1 1
Диблинг Тайлер 0 0
Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Кардифф Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкотт Малакай 1 0
Макгиннес Марк 1 0
Колвилл Рубин 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бри Джеймс 1 0
Вуд-Гордон Натан 1 0
Диблинг Тайлер 1 0

Результаты матчей

Кардифф Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Кардифф Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кардифф Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Суонси - Кардифф Сити 1:1 Бёрнли - Кардифф Сити 5:0 Кардифф Сити - Бристоль Роверс 2:0 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2
Бристоль Роверс - Кардифф Сити 0:2 Кардифф Сити - Рединг 2:1 Герта - Кардифф Сити 1:1 Мамелоди Сандаунс - Кардифф Сити 1:1 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Кардифф Сити - Пенибонт 7:1 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Кардифф Сити - Киддерминстер Харриерс 0:1 Ротерхэм - Кардифф Сити 5:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:4 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Халл Сити 1:3 Ковентри - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1
Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0

Результаты матчей

Кардифф Сити
Саутгемптон

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
3:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кардифф Сити
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Колвилл Рубин получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Тэйлор Чарли сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кардифф Сити 3:5 Саутгемптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный