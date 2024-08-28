Тур: 2. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум. Зрители: 7225
3:5
Конец матча
0'
0:1
10' ГолФернандеш Матеуш
1:1
21' ГолКолвилл Рубин
1:2
30' ГолАмо-Амеяу Самуэль
36' Желтая карточкаКолвилл Рубин
2:2
48' Гол в свои воротаЭдвардс Ронни
53' Желтая карточкаДиблинг Тайлер
2:3
55' ГолАрчер Камерон
3:3
57' ГолРобертсон Алекс
69' Желтая карточкаБри Джеймс
73' Желтая карточкаВуд-Гордон Натан
89' Желтая карточкаУолкотт Малакай
3:4
90' ГолБри Джеймс
3:5
90' ГолАрчер Камерон
90'+6
Ход матча
10'
21'
1:1
30'
36'
48'
2:2
53'
55'
57'
3:3
69'
73'
89'
90'
3:4
90'
3:5
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
21
Олнвик
Джейк
44
Ronan
Kpakio
23
Баган
Джоэл
36
Конт
Рахим
45
Эшфорд
Циан
13
Ламли
Джо
14
Бри
Джеймс
21
Тэйлор
Чарли
- Основной состав
-
21 Олнвик ДжейкВратарь
-
44 Ronan KpakioЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Баган ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Конт РахимПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Эшфорд ЦианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Тернер МэттВратарь
-
49 Джайлз ЛуиЗащитник
- Полузащитник
-
37 Дэвис ТомПолузащитник
-
-
52 Cody Twose
-
-
-
-
Главный тренер: Булут Эрол
- Основной состав
-
13 Ламли ДжоВратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тэйлор ЧарлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Хуан ЛариосЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лаллана АдамПолузащитник
-
57 Джейден Мур
-
-
-
46 Jay Robinson
-
Главный тренер: Мартин Расселл
История личных встреч
Кардифф Сити
Саутгемптон
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.08
1.08
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
83
Бомбардиры внутри турнира
Кардифф Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колвилл Рубин
|2
|1
|Макгиннес Марк
|1
|0.5
|Робертсон Алекс
|1
|0.5
|Таннер Олли
|0
|0
|Эванс Кирон
|0
|0
|Конт Рахим
|0
|0
|Майкл Райндорф
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арчер Камерон
|2
|2
|Фернандеш Матеуш
|1
|1
|Бри Джеймс
|1
|1
|Амо-Амеяу Самуэль
|1
|1
|Диблинг Тайлер
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
Карточки
Кардифф Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкотт Малакай
|1
|0
|Макгиннес Марк
|1
|0
|Колвилл Рубин
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бри Джеймс
|1
|0
|Вуд-Гордон Натан
|1
|0
|Диблинг Тайлер
|1
|0
Результаты матчей
Кардифф Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Кардифф Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кардифф Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Суонси - Кардифф Сити 1:1 Бёрнли - Кардифф Сити 5:0 Кардифф Сити - Бристоль Роверс 2:0 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2
Бристоль Роверс - Кардифф Сити 0:2 Кардифф Сити - Рединг 2:1 Герта - Кардифф Сити 1:1 Мамелоди Сандаунс - Кардифф Сити 1:1 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Кардифф Сити - Пенибонт 7:1 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Кардифф Сити - Киддерминстер Харриерс 0:1 Ротерхэм - Кардифф Сити 5:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:4 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Бирмингем - Кардифф Сити 0:1 Кардифф Сити - Халл Сити 1:3 Ковентри - Кардифф Сити 1:2 Кардифф Сити - Сандерленд 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1
Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Блэкберн - Саутгемптон 0:0
Результаты матчей
Кардифф Сити
Саутгемптон
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
3:5
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кардифф Сити
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2