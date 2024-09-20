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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Падерборн
1:1
Первый тайм: 42'
Ганновер 96
0'
6' Желтая карточка
Гётце Феликс
1:0
9' Гол
Костонс Кун
1:1
19' Гол в свои ворота
Бувинк Пелле

Ход матча

6'
Гётце Феликс
 
9'
Костонс Кун
(Бильбия Филип)
1:0
19'
1:1
Бувинк Пелле

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ганновер 96
3.80
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3.75
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3.20
Все Коэффициенты
1
Бувинк
Пелле
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
29
Ilyas
Ansah
5
Santiago
Castaneda
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
7
Бильбия
Филип
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
11
Ли
Хен-Чжу
8
Enzo
Leopold
13
Кристиансен
Макс
10
Рохельт
Янник
7
Нганкам
Жессик
9
Nicolo
Tresoldi
Падерборн
3-4-3
Ганновер 96
4-4-2

История личных встреч

Падерборн
Ганновер 96

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:4
ТМК
1:0
Б2
4:2
Б2
3:0
Б2
0:0
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.71

Среднее время на гол

50
126

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 3 0.5
Ilyas Ansah 2 0.33
Гримальди Адриано 1 0.17
Гётце Феликс 1 0.17
Обермайр Рафаэль 1 0.17
Костонс Кун 1 0.17
Клаас Себастьян 1 0.17
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 0.17
Кристиансен Макс 1 0.17
Дем Янник 1 0.17
Ли Хен-Чжу 1 0.17
Monju Momuluh 1 0.17
Нганкам Жессик 1 (1) 0.17
Нильсен Ховард 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Calvin Brackelmann 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Laurin Curda 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нганкам Жессик 3 0
Найт Джош 2 0
Кристиансен Макс 2 0
Нойман Фил 2 0
Стефан Леитл 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Дем Янник 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4
Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1

Результаты матчей

Падерборн
Ганновер 96

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Ганновер 96
 1:1 6 3 2 1 7 - 3 11
5.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Падерборн
 1:1 6 2 4 0 10 - 7 10
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 3 0 10 - 4 9
8.
Кёльн
 5 2 1 2 12 - 7 7
9.
Герта
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Шальке 04
 3:0 6 2 1 3 12 - 11 7
13.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
14.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 0:3 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:1 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Шальке 04
 3:0 3 2 0 1 9 - 4 6
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Падерборн
 1:1 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 0:3 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Ганновер 96
 1:1 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3:0 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
18.
Дармштадт
 0:3 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Г О О О О Л - Бувинк Пелле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 9'
    Бильбия Филип сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Костонс Кун бьет в цель!
  • 6'
    Гётце Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ганновер 96
3.80
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3.75
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3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 1:1 Ганновер 96 онлайн

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Падерборн
Ганновер 96
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