Тур: 6. Стадион: Home Deluxe Arena.
1:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
6'
9'
1:0
19'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
29
Ilyas
Ansah
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Laurin Curda
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
25 Гиндорф ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
История личных встреч
Падерборн
Ганновер 96
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.78
0.71
Среднее время на гол
50
126
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|3
|0.5
|Ilyas Ansah
|2
|0.33
|Гримальди Адриано
|1
|0.17
|Гётце Феликс
|1
|0.17
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.17
|Костонс Кун
|1
|0.17
|Клаас Себастьян
|1
|0.17
|Аарон Зентер
|0
|0
|Михель Свен
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.17
|Кристиансен Макс
|1
|0.17
|Дем Янник
|1
|0.17
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.17
|Monju Momuluh
|1
|0.17
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.17
|Нильсен Ховард
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|3
|0
|Santiago Castaneda
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Calvin Brackelmann
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Найт Джош
|2
|0
|Кристиансен Макс
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4
Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1
Результаты матчей
Падерборн
Ганновер 96
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 7
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|12 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|12.
|3:0
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|14.
|5
|1
|0
|4
|1 - 13
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|0:3
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|0:3
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|3:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|18.
|0:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2