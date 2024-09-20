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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 15000
Падерборн
2:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
6' Желтая карточка
Гётце Феликс
1:0
9' Гол
Костонс Кун
1:1
19' Гол в свои ворота
Бувинк Пелле
45' Желтая карточка
Enzo Leopold
2:1
77' Гол
Ilyas Ansah
87' Желтая карточка
Баур Мика
89' Желтая карточка
Муроя Сэй
90'+4

Ход матча

6'
Гётце Феликс
 
9'
Костонс Кун
(Бильбия Филип)
1:0
19'
1:1
Бувинк Пелле
45'
 
Enzo Leopold
67'
 
Monju Momuluh
Рохельт Янник
67'
 
Нильсен Ховард
Nicolo Tresoldi
68'
Кинсомби Давид
Костонс Кун
 
77'
Ilyas Ansah
(Аарон Зентер)
2:1
78'
 
Фогльзаммер Андреас
Нганкам Жессик
79'
 
Кунце Фабиан
Enzo Leopold
79'
Гримальди Адриано
Ilyas Ansah
 
79'
Баур Мика
Михель Свен
 
85'
 
Найт Джош
Хальстенберг Марсель
87'
Баур Мика
 
87'
Платте Феликс
Бильбия Филип
 
89'
 
Муроя Сэй

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 412 Количество передач 395
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бувинк
Пелле
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
29
Ilyas
Ansah
5
Santiago
Castaneda
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
7
Бильбия
Филип
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
11
Ли
Хен-Чжу
8
Enzo
Leopold
13
Кристиансен
Макс
10
Рохельт
Янник
7
Нганкам
Жессик
9
Nicolo
Tresoldi
Падерборн
3-4-3
Ганновер 96
4-4-2

История личных встреч

Падерборн
Ганновер 96

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:4
ТМК
1:0
Б2
4:2
Б2
3:0
Б2
0:0
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.78
0.71

Среднее время на гол

50
126

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.88
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 3 0.5
Ilyas Ansah 3 0.5
Гримальди Адриано 1 0.17
Гётце Феликс 1 0.17
Обермайр Рафаэль 1 0.17
Костонс Кун 1 0.17
Клаас Себастьян 1 0.17
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 0.17
Кристиансен Макс 1 0.17
Дем Янник 1 0.17
Ли Хен-Чжу 1 0.17
Monju Momuluh 1 0.17
Нганкам Жессик 1 (1) 0.17
Нильсен Ховард 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Santiago Castaneda 2 0
Муслиу Визар 1 0
Calvin Brackelmann 1 0
Баур Мика 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Laurin Curda 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нганкам Жессик 3 0
Найт Джош 2 0
Кристиансен Макс 2 0
Нойман Фил 2 0
Стефан Леитл 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Enzo Leopold 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4
Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1

Результаты матчей

Падерборн
Ганновер 96

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 3 0 10 - 4 9
8.
Кёльн
 5 2 1 2 12 - 7 7
9.
Герта
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
14.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
15.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
16.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
11.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
12.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
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Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 4
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Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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