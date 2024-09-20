Тур: 6. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 15000
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаГётце Феликс
1:0
9' ГолКостонс Кун
1:1
19' Гол в свои воротаБувинк Пелле
45' Желтая карточкаEnzo Leopold
2:1
77' ГолIlyas Ansah
87' Желтая карточкаБаур Мика
89' Желтая карточкаМуроя Сэй
90'+4
Ход матча
6'
9'
1:0
19'
1:1
45'
77'
2:1
79'
87'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 9
-
5 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
412 Количество передач 395
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
29
Ilyas
Ansah
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Laurin Curda
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
25 Гиндорф ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
История личных встреч
Падерборн
Ганновер 96
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.78
0.71
Среднее время на гол
50
126
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.88
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|3
|0.5
|Ilyas Ansah
|3
|0.5
|Гримальди Адриано
|1
|0.17
|Гётце Феликс
|1
|0.17
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.17
|Костонс Кун
|1
|0.17
|Клаас Себастьян
|1
|0.17
|Аарон Зентер
|0
|0
|Михель Свен
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.17
|Кристиансен Макс
|1
|0.17
|Дем Янник
|1
|0.17
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.17
|Monju Momuluh
|1
|0.17
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.17
|Нильсен Ховард
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|3
|0
|Santiago Castaneda
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Calvin Brackelmann
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Найт Джош
|2
|0
|Кристиансен Макс
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4
Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1
Результаты матчей
Падерборн
Ганновер 96
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
24
24
15
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2