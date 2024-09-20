Тур: 6. Стадион: Фелтинс-Арена.
0'
9' Желтая карточкаБуэно Гильермо
12' Желтая карточкаВукотич Александар
1:0
14' ГолМор Тобиас
2:0
34' ГолСилла Мусса
3:0
38' ГолШалленберг Рон
Ход матча
14'
1:0
34'
2:0
38'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Победит «Шальке 04»
-
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
31 Taylan Bulut
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
44 Nico Baier
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Шальке 04
Дармштадт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
2
2.75
Среднее время на гол
45
32
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.57
2.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
37
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|4 (1)
|0.67
|Силла Мусса
|4
|0.67
|Мор Тобиас
|2
|0.33
|Шалленберг Рон
|1
|0.17
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.17
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Серхио
|1
|0.17
|Лидберг Исак
|1
|0.17
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.17
|Kai Klefisch
|0
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Караман Кенан
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|4
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дармштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
2
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2
Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1
Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2
Результаты матчей
Шальке 04
Дармштадт
Точный счет
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|10 - 7
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|12 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|12.
|3:0
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 5
|6
|14.
|5
|1
|0
|4
|1 - 13
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|0:3
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|0:3
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|3:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|18.
|0:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2