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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Шальке 04
3:0
Первый тайм: 41'
Дармштадт
0'
9' Желтая карточка
Буэно Гильермо
12' Желтая карточка
Вукотич Александар
1:0
14' Гол
Мор Тобиас
2:0
34' Гол
Силла Мусса
3:0
38' Гол
Шалленберг Рон

Ход матча

9'
 
Буэно Гильермо
12'
 
Вукотич Александар
14'
Мор Тобиас
1:0
34'
Силла Мусса
2:0
38'
Шалленберг Рон
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Дармштадт
3.85
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5.50
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Все Коэффициенты
28
Хикерен
Джастин
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
8
Юнес
Амин
6
Шалленберг
Рон
18
Антви-Аджей
Кристофер
9
Силла
Мусса
29
Мор
Тобиас
19
Караман
Кенан
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
3
Буэно
Гильермо
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
8
Марсейлер
Лука
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
Шальке 04
4-2-3-1
Дармштадт
4-2-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Дармштадт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:5
Б2
2:4
Б
2:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.57
2.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
37

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 4 (1) 0.67
Силла Мусса 4 0.67
Мор Тобиас 2 0.33
Шалленберг Рон 1 0.17
Сиссе Ибраима II 1 0.17
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Серхио 1 0.17
Лидберг Исак 1 0.17
Вильхельмссон Оскар 1 0.17
Kai Klefisch 0 0
Лакенмахер Финн-Лука 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Караман Кенан 2 0
Мор Тобиас 2 0
Герертс Карел 1 0
Каминьски Марцин 1 0
Бахманн Яник 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Санчес Филип 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 4 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Kai Klefisch 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Мюллер Андреас 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дармштадт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
2
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2
Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1
Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2

Результаты матчей

Шальке 04
Дармштадт

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Ганновер 96
 1:1 6 3 2 1 7 - 3 11
5.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Падерборн
 1:1 6 2 4 0 10 - 7 10
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 3 0 10 - 4 9
8.
Кёльн
 5 2 1 2 12 - 7 7
9.
Герта
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Шальке 04
 3:0 6 2 1 3 12 - 11 7
13.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
14.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 0:3 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:1 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Шальке 04
 3:0 3 2 0 1 9 - 4 6
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Падерборн
 1:1 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 0:3 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Ганновер 96
 1:1 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3:0 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
18.
Дармштадт
 0:3 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
Весь список
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