Тур: 6. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 61021
0'
9' Желтая карточкаБуэно Гильермо
12' Желтая карточкаВукотич Александар
1:0
14' ГолМор Тобиас
2:0
34' ГолСилла Мусса
3:0
39' ГолШалленберг Рон
44' Желтая карточкаКорредо Килиан
3:1
45' ПенальтиХорнби Фрэйзер
46' Желтая карточкаКаминьски Марцин
48' Желтая карточкаАйдин Мехмет
52' Желтая карточкаМарсейлер Лука
3:2
56' ГолЛидберг Исак
65' Желтая карточкаКараман Кенан
3:3
76' ГолЛидберг Исак
83' Желтая карточкаМёркин Дерри
3:4
87' ГолЛидберг Исак
90' Желтая карточкаКемпе Тобиас
90' Желтая карточкаЛопес Серхио
90' Желтая карточкаГьясула Клаус
3:5
90' ГолЛопес Серхио
90'+8
Ход матча
14'
1:0
34'
2:0
39'
3:0
44'
45'
3:1
46'
48'
52'
56'
3:2
65'
76'
3:3
83'
87'
3:4
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
424 Количество передач 399
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
31 Taylan Bulut
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
44 Nico Baier
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Шальке 04
Дармштадт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
2
2.75
Среднее время на гол
45
32
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.57
2.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
37
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|4 (1)
|0.67
|Силла Мусса
|4
|0.67
|Мор Тобиас
|2
|0.33
|Шалленберг Рон
|1
|0.17
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.17
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|4
|0.67
|Лопес Серхио
|2
|0.33
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.17
|Хорнби Фрэйзер
|1 (1)
|0.17
|Лакенмахер Финн-Лука
|0
|0
|Kai Klefisch
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|3
|0
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Мор Тобиас
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|4
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Мюллер Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
1
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
2
Шальке 04
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
38%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2
Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1
Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2
Результаты матчей
Шальке 04
Дармштадт
Точный счет
1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
24
15
15
15
15
15
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2