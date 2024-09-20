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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 61021
Шальке 04
3:5
Конец матча
Дармштадт
0'
9' Желтая карточка
Буэно Гильермо
12' Желтая карточка
Вукотич Александар
1:0
14' Гол
Мор Тобиас
2:0
34' Гол
Силла Мусса
3:0
39' Гол
Шалленберг Рон
44' Желтая карточка
Корредо Килиан
3:1
45' Пенальти
Хорнби Фрэйзер
46' Желтая карточка
Каминьски Марцин
48' Желтая карточка
Айдин Мехмет
52' Желтая карточка
Марсейлер Лука
3:2
56' Гол
Лидберг Исак
65' Желтая карточка
Караман Кенан
3:3
76' Гол
Лидберг Исак
83' Желтая карточка
Мёркин Дерри
3:4
87' Гол
Лидберг Исак
90' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
90' Желтая карточка
Лопес Серхио
90' Желтая карточка
Гьясула Клаус
3:5
90' Гол
Лопес Серхио
90'+8

Ход матча

9'
 
Буэно Гильермо
12'
 
Вукотич Александар
14'
Мор Тобиас
1:0
34'
Силла Мусса
2:0
39'
Шалленберг Рон
3:0
44'
 
Корредо Килиан
45'
3:1
Хорнби Фрэйзер
46'
Каминьски Марцин
 
48'
Айдин Мехмет
 
52'
 
Марсейлер Лука
56'
3:2
Лидберг Исак
60'
Emil Hoejlund
Антви-Аджей Кристофер
 
65'
Караман Кенан
 
68'
 
Кемпе Тобиас
Хорнби Фрэйзер
68'
 
Лакенмахер Финн-Лука
Марсейлер Лука
76'
3:3
Лидберг Исак
77'
Донкор Антон
Юнес Амин
 
77'
Ласм Бриан
Силла Мусса
 
83'
 
Папела Мервиль
Мюллер Андреас
83'
Мёркин Дерри
 
87'
3:4
Лидберг Исак
90'
 
Кемпе Тобиас
90'
 
Циммерман Кристоф
Лидберг Исак
90'
 
Гьясула Клаус
Корредо Килиан
90'
 
Лопес Серхио
90'
 
Гьясула Клаус
90'
3:5
Лопес Серхио
(Лакенмахер Финн-Лука)

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 424 Количество передач 399
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
28
Хикерен
Джастин
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
8
Юнес
Амин
6
Шалленберг
Рон
18
Антви-Аджей
Кристофер
9
Силла
Мусса
29
Мор
Тобиас
19
Караман
Кенан
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
3
Буэно
Гильермо
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
8
Марсейлер
Лука
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
Шальке 04
4-2-3-1
Дармштадт
4-2-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Дармштадт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:5
Б2
2:4
Б
2:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

2
2.75

Среднее время на гол

45
32

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.57
2.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
37

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 4 (1) 0.67
Силла Мусса 4 0.67
Мор Тобиас 2 0.33
Шалленберг Рон 1 0.17
Сиссе Ибраима II 1 0.17
Зегуйн Пауль 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 4 0.67
Лопес Серхио 2 0.33
Вильхельмссон Оскар 1 0.17
Хорнби Фрэйзер 1 (1) 0.17
Лакенмахер Финн-Лука 0 0
Kai Klefisch 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 3 0
Шалленберг Рон 1 1
Каминьски Марцин 2 0
Мор Тобиас 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Герертс Карел 1 0
Бахманн Яник 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Санчес Филип 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 4 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Кемпе Тобиас 1 0
Лопес Серхио 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Kai Klefisch 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Мюллер Андреас 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
1
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
2
Шальке 04
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
38%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2
Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1 Фельберт 1902 - Шальке 04 0:7 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Ганза 2:1 Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1
Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2

Результаты матчей

Шальке 04
Дармштадт

Точный счет

1:3
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:5
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 3 0 10 - 4 9
8.
Кёльн
 5 2 1 2 12 - 7 7
9.
Герта
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
14.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
15.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
16.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
11.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
12.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 4
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Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Г О О О О Л - Хорнби Фрэйзер из команды СК Дармштадт забивает с точки!
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