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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Виборг
0:0
Первый тайм: 10'
Норшелланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Норшелланн
2.95
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3.80
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2.50
Все Коэффициенты
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
6
Тверсков
Йеппе
5
Свенссон
Даниэль
10
Беньямин
Нюгрен
21
Сертдемир
Зидан
16
Бринк
Марк
14
Эгели
Синдре
Валле
11
Хансен
Мадс
7
Ингвартсен
Маркус
Виборг
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Норшелланн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

4.3%
43.5%
52.2%
1 победа 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:3
СД
0:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2
1.91

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.52
1.48

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
60

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 4 0.5
Йенсен Исак 3 0.38
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.38
Sergio Andrade 2 0.25
Anosike Ementa 2 0.25
Аниембе Даниэль 1 0.13
Бюрги Николас 1 0.13
Srdjan Kuzmic 1 0.13
Жуниор Ренато 0 0
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 3 0.38
Беньямин Нюгрен 3 0.38
Хардер Конрад 2 0.25
Ингвартсен Маркус 2 0.25
Анкерсен Петер 1 0.13
Антман Оливер 1 0.13
Хансен Мадс 1 0.13
Тверсков Йеппе 1 0.13
Вилладсен Оливер 0 0
Хэй Лукас 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0
Хогсберг Лукас 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Радич Стипе 1 0
Бюрги Николас 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Хансен Киан 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Доржелес Марио 1 0
Хогсберг Лукас 1 0

Результаты матчей

Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
10
Виборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
12%
5
33%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Пропущено

15
13
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
4
31%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0
Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1

Результаты матчей

Виборг
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Виборг
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Брондбю
 8 4 2 2 16 - 10 14
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Норшелланн
 0:0 9 3 4 2 14 - 14 13
7.
Раннерс
 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Виборг
 0:0 9 2 4 3 17 - 15 10
9.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
10.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
11.
Сённерйюск
 8 1 2 5 7 - 16 5
12.
Вайле
 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 0:0 5 2 3 0 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
9.
Виборг
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 0:0 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Весь список
  • 8'
    Бринк Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 8'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 8'
    Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
  • 7'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 6'
    Хедваль Оскар из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Виборг: 60%, Норшеланн: 40%.
  • 5'
    Мбом Жан-Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Сертдемир Зидан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Виборг контролирует мяч.
    • 2'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Норшелланн
    2.95
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    3.80
    Реклама, pari.ru
    2.50
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    Виборг
    Норшелланн
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