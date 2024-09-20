Тур: 9. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Sandi Putros
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Радич
Стипе
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
45 Маркманн НоаЗащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Норшелланн
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
4.3%
43.5%
52.2%
1 победа 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2
1.91
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.52
1.48
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
60
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|4
|0.5
|Йенсен Исак
|3
|0.38
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.38
|Sergio Andrade
|2
|0.25
|Anosike Ementa
|2
|0.25
|Аниембе Даниэль
|1
|0.13
|Бюрги Николас
|1
|0.13
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.13
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Радич Стипе
|0
|0
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Charly Horneman
|0
|0
|Thomas Joergensen
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгели Синдре Валле
|3
|0.38
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.38
|Хардер Конрад
|2
|0.25
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.25
|Анкерсен Петер
|1
|0.13
|Антман Оливер
|1
|0.13
|Хансен Мадс
|1
|0.13
|Тверсков Йеппе
|1
|0.13
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Хэй Лукас
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Доржелес Марио
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Вестергорд Магнус
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Доржелес Марио
|1
|0
|Хогсберг Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
10
Виборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
2
12%
5
33%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Пропущено
15
13
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
40%
4
31%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0
Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Результаты матчей
Виборг
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Виборг
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|22 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|17 - 15
|10
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|10.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|12.
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|11 - 9
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (3)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3