Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

После проверки VAR рефери поменял решение - Норшеланн не будет бить пенальти!

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Виборг , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Виборг

48' Беньямин Нюгрен завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

47' Норшеланн контролирует мяч.

46' Г О О О О Л - Йенсен Исак забивает с правой ноги!

46' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Жуниор Ренато совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Норшеланн пытается что-то создать.

43' Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Команда Виборг довольна результатом к этому моменту.

41' Норшеланн контролирует мяч.

39' Г О О О О Л - Жуниор Ренато забивает с правой ноги!

39' Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

39' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

37' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Йенсен Исак пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

37' Аниембе Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Норшеланн пытается что-то создать.

33' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Норшеланн контролирует мяч.

31' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Норшеланн контролирует мяч.

29' Команда Виборг сравняла счет! Игра продолжается!

28' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

23' Бюрги Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Бюрги Николас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

22' Аниембе Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Норшеланн

18' Сержиу Андраде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

15' Хэй Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Виборг

12' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Норшеланн контролирует мяч.

9' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Удар от ворот произведет Виборг

8' Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Бринк Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Норшеланн контролирует мяч.

5' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Норшеланн контролирует мяч.

4' Удар от ворот произведет Виборг

3' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Норшеланн начинает с центра поля