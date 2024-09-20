  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 6290 Главный судья: Sandi Putros
Виборг
3:2
Конец матча
Норшелланн
0'
0:1
15' Гол
Эгели Синдре Валле
18' Желтая карточка
Sergio Andrade
1:1
28' Гол
Радич Стипе
2:1
39' Гол
Жуниор Ренато
45' Желтая карточка
Жуниор Ренато
3:1
45' Гол
Йенсен Исак
56' Undefined phrase: football_event_
Радич Стипе
67' Желтая карточка
Анкерсен Петер
3:2
86' Гол
Хэй Лукас
90' Желтая карточка
Хедваль Оскар
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Эгели Синдре Валле
(Хэй Лукас)
18'
Sergio Andrade
 
28'
Радич Стипе
(Sergio Andrade)
1:1
39'
Жуниор Ренато
(Вестергорд Магнус)
2:1
45'
Жуниор Ренато
 
45'
Йенсен Исак
(Вестергорд Магнус)
3:1
46'
 
Доржелес Марио
Сертдемир Зидан
46'
 
Илоски Милан
Хансен Мадс
56'
Радич Стипе
 
60'
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
 
60'
Jakob Nielsen
Sergio Andrade
 
60'
Лонвейк Джастин
Thomas Joergensen
 
67'
 
Анкерсен Петер
75'
 
Хогсберг Лукас
Эгели Синдре Валле
82'
Charly Horneman
Вестергорд Магнус
 
85'
 
Caleb Yirenkyi
Анкерсен Петер
85'
 
Araphat Mohammed
Бринк Марк
86'
3:2
Хэй Лукас
(Тверсков Йеппе)
87'
Несберг Иван
Йенсен Исак
 
90'
Хедваль Оскар
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 411 Количество передач 716
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
6
Тверсков
Йеппе
5
Свенссон
Даниэль
10
Беньямин
Нюгрен
16
Бринк
Марк
21
Сертдемир
Зидан
14
Эгели
Синдре
Валле
7
Ингвартсен
Маркус
11
Хансен
Мадс
Виборг
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Норшелланн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

4.3%
43.5%
52.2%
1 победа 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:3
СД
0:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2
1.91

Среднее время на гол

45
47

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.52
1.48

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
60

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 4 0.44
Jakob Nielsen 4 0.44
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.33
Sergio Andrade 2 0.22
Anosike Ementa 2 0.22
Жуниор Ренато 1 0.11
Аниембе Даниэль 1 0.11
Радич Стипе 1 0.11
Бюрги Николас 1 0.11
Srdjan Kuzmic 1 0.11
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 4 0.44
Беньямин Нюгрен 3 0.33
Хардер Конрад 2 0.22
Ингвартсен Маркус 2 0.22
Хэй Лукас 1 0.11
Анкерсен Петер 1 0.11
Тверсков Йеппе 1 0.11
Антман Оливер 1 0.11
Хансен Мадс 1 0.11
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0
Хогсберг Лукас 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Радич Стипе 1 0
Бюрги Николас 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Хансен Киан 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Доржелес Марио 1 0
Хогсберг Лукас 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
10
Виборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Норшелланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
22%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
4
40%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
2
10%
6
35%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
2
10%
3
18%
76-90

Пропущено

17
16
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
6
35%
6
38%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0
Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1

Результаты матчей

Виборг
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Виборг
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
4
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Брондбю
 8 4 2 2 16 - 10 14
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Виборг
 9 3 3 3 20 - 17 12
8.
Норшелланн
 9 3 3 3 16 - 17 12
9.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
10.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
11.
Сённерйюск
 8 1 2 5 7 - 16 5
12.
Вайле
 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Виборг
 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 4 1 0 3 6 - 11 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Норшелланн Анкерсен Петер 3
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6290 болельщиков
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Виборг вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Виборг: 36%, Норшеланн: 64%.
  • 95'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем
  • 95'
    Araphat Mohammed создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Радич Стипе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Jakob Vester выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Судье надоело, что Хедваль Оскар тянет время и он наказал его горчичником
    • 91'
      Илоски Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 90'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Виборг 3:2 Норшелланн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный