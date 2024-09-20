Тур: 9. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 6290 Главный судья: Sandi Putros
3:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолЭгели Синдре Валле
18' Желтая карточкаSergio Andrade
1:1
28' ГолРадич Стипе
2:1
39' ГолЖуниор Ренато
45' Желтая карточкаЖуниор Ренато
3:1
45' ГолЙенсен Исак
56' Undefined phrase: football_event_Радич Стипе
67' Желтая карточкаАнкерсен Петер
3:2
86' ГолХэй Лукас
90' Желтая карточкаХедваль Оскар
90'+5
Ход матча
15'
0:1
18'
28'
1:1
39'
45'
45'
3:1
56'
67'
86'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
411 Количество передач 716
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Радич
Стипе
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
45 Маркманн НоаЗащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Норшелланн
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
4.3%
43.5%
52.2%
1 победа 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2
1.91
Среднее время на гол
45
47
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.52
1.48
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
60
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|4
|0.44
|Jakob Nielsen
|4
|0.44
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.33
|Sergio Andrade
|2
|0.22
|Anosike Ementa
|2
|0.22
|Жуниор Ренато
|1
|0.11
|Аниембе Даниэль
|1
|0.11
|Радич Стипе
|1
|0.11
|Бюрги Николас
|1
|0.11
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.11
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Charly Horneman
|0
|0
|Thomas Joergensen
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгели Синдре Валле
|4
|0.44
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.33
|Хардер Конрад
|2
|0.22
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.22
|Хэй Лукас
|1
|0.11
|Анкерсен Петер
|1
|0.11
|Тверсков Йеппе
|1
|0.11
|Антман Оливер
|1
|0.11
|Хансен Мадс
|1
|0.11
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Доржелес Марио
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Вестергорд Магнус
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Доржелес Марио
|1
|0
|Хогсберг Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Норшелланн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
10
Виборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Норшелланн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
22%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
4
44%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
4
40%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
2
10%
6
35%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
2
10%
3
18%
76-90
Пропущено
17
16
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
6
35%
6
38%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0
Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1
Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Результаты матчей
Виборг
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Виборг
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
27
18
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (3)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|3
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3