  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Аугсбург
1:2
Второй тайм: 49'
Майнц
0'
0:1
13' Гол
Зиб Арминдо
0:2
15' Гол
Буркардт Джонатан
1:2
25' Гол
Шлоттербек Кевен
28' Желтая карточка
Ханче-Ольсен Андреас
33' Желтая карточка
Амири Надим
35' Вторая желтая карточка
Амири Надим

Ход матча

13'
0:1
Зиб Арминдо
15'
0:2
Буркардт Джонатан
(Мвене Филлипп)
25'
Шлоттербек Кевен
(Гоувелеув Джеффри)
1:2
28'
 
Ханче-Ольсен Андреас
33'
 
Амири Надим
35'
 
Амири Надим
39'
 
Баркок Аймен
Зиб Арминдо
46'
Мунье Стив
Бауэр Максимилиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 276 Количество передач 115
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 115
Аугсбург 72.2% (83)
X 20% (23)
Майнц 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Майнц
3.55
3.72
Реклама, olimp.bet
3.90
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
17
Якич
Кристиян
19
Ониика
Фрэнк
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
9
Эссанд
Самюэль
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Дженц
Мориц
25
Ханче-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
14
Хон
Хён-Сок
11
Зиб
Арминдо
29
Буркардт
Джонатан
Аугсбург
3-4-2-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Аугсбург
Майнц

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

45.2%
12.9%
41.9%
14 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
3:0
К
3:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:3
Б
4:2
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.81
0.93

Среднее время на гол

49
96

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.73
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.77
1.16

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 1 0.25
Вольф Мариус 1 0.25
Реджбекай Элвис 1 0.25
Эссанд Самюэль 1 0.25
Шлоттербек Кевен 1 0.25
Yusuf Kabadayi 1 0.25
Гоувелеув Джеффри 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 2 0.5
Амири Надим 2 (1) 0.5
Чхэ-Сон Ли II 1 0.25
Лайч Максим 1 0.25
Зиб Арминдо 1 0.25
Видмер Сильван 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Эссанд Самюэль 2 0
Яннулис Димитрис 1 0
Титц Филлип 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амири Надим 1 1
Кор Доминик 2 0
Видмер Сильван 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханче-Ольсен Андреас 1 0
Каси Антони 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1
Аугсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
3
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2
Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Майнц
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1
Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1

Результаты матчей

Аугсбург
Майнц

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Вердер
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Майнц
 2:1 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 1:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аугсбург
 1:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Майнц
 2:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аугсбург
 1:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Майнц Амири Надим 1 1
Вердер Фридль Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Келати Анду 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 49'
    Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 49'
    Якич Кристиян из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Мвене Филлипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Ониика Фрэнк ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 47'
    Яннулис Димитрис не смог попасть в створ ударом издали
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Аугсбург имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Аугсбург: 69%, Майнц: 31%.
    • 48'
      Оооо... вот это был удар! Варгас Рубен должен был забить с этой позиции.
    • 48'
      Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Якич Кристиян из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Хон Хён-Сок наказан за толчок Якич Кристиян
    • 47'
      Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Кор Доминик выиграл воздушное противоборство у Варгас Рубен.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.50. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.50 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Аугсбург 72.2% (83)
    X 20% (23)
    Майнц 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Майнц
    3.55
    3.72
    Реклама, olimp.bet
    3.90
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аугсбург 1:2 Майнц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:2 Майнц

    Исход игры
    Аугсбург
    72.4% (84)
    Ничья
    19.8% (23)
    Майнц
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (74)
    Меньше
    31.48% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    84.26% (91)
    Нет
    15.74% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    52.6% (61)
    1:1 Ничья
    15.5% (18)
    1:0 Аугсбург
    9.5% (11)
    1:2 Майнц
    5.2% (6)
    2:0 Аугсбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аугсбург
    Майнц
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный