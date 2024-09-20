Тур: 4. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 30660 Главный судья: Шторкс Сорен
0'
0:1
13' ГолЗиб Арминдо
0:2
15' ГолБуркардт Джонатан
1:2
25' ГолШлоттербек Кевен
28' Желтая карточкаХанче-Ольсен Андреас
33' Желтая карточкаАмири Надим
35' Вторая желтая карточкаАмири Надим
1:3
49' ГолБуркардт Джонатан
56' Желтая карточкаБо Энриксен
2:3
57' ГолЭссанд Самюэль
70' Красная карточкаЭссанд Самюэль
84' Желтая карточкаОниика Фрэнк
90' Желтая карточкаКор Доминик
90' Желтая карточкаВидмер Сильван
90' Undefined phrase: football_event_Видмер Сильван
90' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
90' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90'+13
Ход матча
13'
0:1
15'
25'
33'
35'
49'
1:3
56'
57'
70'
84'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
12 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
14 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
534 Количество передач 191
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
16
Варгас
Рубен
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
14
Хон
Хён-Сок
11
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
-
11 Зиб АрминдоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Аугсбург
Майнц
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
45.2%
12.9%
41.9%
14 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.81
0.93
Среднее время на гол
49
96
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.73
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.77
1.16
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|0.5
|Титц Филлип
|1
|0.25
|Вольф Мариус
|1
|0.25
|Реджбекай Элвис
|1
|0.25
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.25
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.25
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|3
|0.75
|Амири Надим
|2 (1)
|0.5
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.25
|Лайч Максим
|1
|0.25
|Зиб Арминдо
|1
|0.25
|Видмер Сильван
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эссанд Самюэль
|2
|1
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|3
|0
|Амири Надим
|1
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
3
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
1
Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
40%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2
Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Майнц
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1
Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1
Результаты матчей
Аугсбург
Майнц
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|4 (2)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|3
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|3
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 2:3 Майнц
Исход игры
Аугсбург
72.4% (84)
Ничья
19.8% (23)
Майнц
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
84.26% (91)
Нет
15.74% (17)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
52.6% (61)
1:1 Ничья
15.5% (18)
1:0 Аугсбург
9.5% (11)
1:2 Майнц
5.2% (6)
2:0 Аугсбург
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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