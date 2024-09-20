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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 30660 Главный судья: Шторкс Сорен
Аугсбург
2:3
Конец матча
Майнц
0'
0:1
13' Гол
Зиб Арминдо
0:2
15' Гол
Буркардт Джонатан
1:2
25' Гол
Шлоттербек Кевен
28' Желтая карточка
Ханче-Ольсен Андреас
33' Желтая карточка
Амири Надим
35' Вторая желтая карточка
Амири Надим
1:3
49' Гол
Буркардт Джонатан
56' Желтая карточка
Бо Энриксен
2:3
57' Гол
Эссанд Самюэль
70' Красная карточка
Эссанд Самюэль
84' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
90' Желтая карточка
Кор Доминик
90' Желтая карточка
Видмер Сильван
90' Undefined phrase: football_event_
Видмер Сильван
90' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
90' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90'+13

Ход матча

13'
0:1
Зиб Арминдо
15'
0:2
Буркардт Джонатан
(Мвене Филлипп)
25'
Шлоттербек Кевен
(Гоувелеув Джеффри)
1:2
28'
 
Ханче-Ольсен Андреас
33'
 
Амири Надим
35'
 
Амири Надим
39'
 
Баркок Аймен
Зиб Арминдо
46'
Мунье Стив
Бауэр Максимилиан
 
49'
1:3
Буркардт Джонатан
(Хон Хён-Сок)
56'
 
Бо Энриксен
57'
Эссанд Самюэль
(Яннулис Димитрис)
2:3
62'
Майер Арне
Якич Кристиян
 
63'
 
Лайч Максим
Хон Хён-Сок
70'
Эссанд Самюэль
 
72'
Титц Филлип
Варгас Рубен
 
80'
Йенсен Фредрик
Реджбекай Элвис
 
80'
Yusuf Kabadayi
Вольф Мариус
 
84'
Ониика Фрэнк
 
88'
 
Онисиво Карим
Буркардт Джонатан
88'
 
Видмер Сильван
Каси Антони
90'
 
Кор Доминик
90'
 
Видмер Сильван
90'
 
Видмер Сильван
90'
Реджбекай Элвис
 
90'
Гоувелеув Джеффри
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 12 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 14 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 534 Количество передач 191
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Аугсбург 72.4% (84)
X 19.8% (23)
Майнц 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
17
Якич
Кристиян
19
Ониика
Фрэнк
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
9
Эссанд
Самюэль
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Дженц
Мориц
25
Ханче-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
14
Хон
Хён-Сок
11
Зиб
Арминдо
29
Буркардт
Джонатан
Аугсбург
3-4-2-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Аугсбург
Майнц

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

45.2%
12.9%
41.9%
14 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

32.3%
22.6%
45.1%
10 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
3:0
К
3:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:3
Б
4:2
Б
3:3
Б
0:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.81
0.93

Среднее время на гол

49
96

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.73
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.77
1.16

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.5
Титц Филлип 1 0.25
Вольф Мариус 1 0.25
Реджбекай Элвис 1 0.25
Шлоттербек Кевен 1 0.25
Yusuf Kabadayi 1 0.25
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 3 0.75
Амири Надим 2 (1) 0.5
Чхэ-Сон Ли II 1 0.25
Лайч Максим 1 0.25
Зиб Арминдо 1 0.25
Видмер Сильван 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эссанд Самюэль 2 1
Гоувелеув Джеффри 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Яннулис Димитрис 1 0
Титц Филлип 1 0
Варгас Рубен 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 3 0
Амири Надим 1 1
Видмер Сильван 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханче-Ольсен Андреас 1 0
Каси Антони 1 0
Бо Энриксен 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
3
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1
Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
40%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2
Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Майнц
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1
Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1

Результаты матчей

Аугсбург
Майнц

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Вердер
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
16.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
5.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
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Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Майнц Кор Доминик 3
Аугсбург Реджбекай Элвис 3
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 103'
    Команда Майнц не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Аугсбург: 73%, Майнц: 27%.
  • 103'
    Сегодняшная посещаемость составляет 30660 болельщиков
  • 102'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 102'
    Рефери не любит споров - именно за это Гоувелеув Джеффри сейчас получил желтую
  • 101'
    Рефери не любит споров - именно за это Реджбекай Элвис сейчас получил желтую
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Аугсбург 72.4% (84)
    X 19.8% (23)
    Майнц 7.8% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:3 Майнц

    Исход игры
    Аугсбург
    72.4% (84)
    Ничья
    19.8% (23)
    Майнц
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (74)
    Меньше
    31.48% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    84.26% (91)
    Нет
    15.74% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    52.6% (61)
    1:1 Ничья
    15.5% (18)
    1:0 Аугсбург
    9.5% (11)
    1:2 Майнц
    5.2% (6)
    2:0 Аугсбург
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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