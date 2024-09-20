Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Яннулис Димитрис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Удар от ворот произведет Майнц

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Судья подбегает и показывает Кор Доминик из команды Майнц отложенную желтую карточку за фол.

90' Мунье Стив бьет ударом через себя, но Робин Центнер блокирует удар!

89' Юсуф Кабадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мунье Стив из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Удар от ворот произведет Аугсбург

85' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Ониика Фрэнк тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

84' Ониика Фрэнк из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Майнц

83' Юсуф Кабадаи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Майнц

80' Ониика Фрэнк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Реджбекай Элвис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Буркардт Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч возобновлен

70' Эссанд Самюэль получает красную карточку за не спортивное поведение

69' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Аугсбург

68' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Яннулис Димитрис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хорошую попытку сделал Мунье Стив . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Эссанд Самюэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Майнц

64' Яннулис Димитрис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Майнц

61' Ониика Фрэнк из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Г О О О О О О Л - Эссанд Самюэль из команды Аугсбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

57' Яннулис Димитрис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Рефери не любит споров - именно за это Бо Энриксен сейчас получил желтую

55' Якич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Яннулис Димитрис . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

52' Варгас Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Баркок Аймен из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Мвене Филлипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Удар от ворот произведет Майнц

47' Яннулис Димитрис не смог попасть в створ ударом издали

47' Реджбекай Элвис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.