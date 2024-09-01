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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Слован Братислава
0:3
Второй тайм: 62'
Жилина
0'
0:1
32' Гол
Капралик Адриан
0:2
41' Гол
Timotej Hranica
0:3
58' Гол
Дюриш Давид

Ход матча

32'
0:1
Капралик Адриан
40'
 
Дюриш Давид
Илько Патрик
41'
0:2
Timotej Hranica
(Качер Мирослав)
46'
Толич Марко
Марчелли Нино
 
46'
Блэкмэн Сезар
Медведев Юрий
 
58'
0:3
Дюриш Давид
(Капралик Адриан)
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Жилина
57.00
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6.20
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4.00
Все Коэффициенты
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
11
Барсегян
Тигран
20
Мустафич
Ален
88
Саввидис
Кириакос
18
Марчелли
Нино
93
Метсоко
Иджесси
21
Мак
Роберт
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
21
Timotej
Hranica
11
Samuel
Gidi
66
Качер
Мирослав
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
Слован Братислава
4-4-2
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Жилина

40 матчей

77.5%
22.5%
31 победа 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.5%
35%
7.5%
23 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
27.5%
10%
25 побед 11 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 17 побед

66 матчей

47%
27.3%
25.7%
31 победа 18 ничьих 17 побед

Первый тайм

34.8%
37.9%
27.3%
23 победы 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

37.9%
36.4%
25.7%
25 побед 24 ничьи 17 побед

История матчей

С
2:3
С
0:3
К
1:0
С
0:4
С
2:0
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:3
С
1:1
С
2:2
К
1:2
С
2:3
С
2:2
С
3:2
С
2:2
С
2:3
К
2:0
С
0:0
С
1:1
С
6:2
С
0:3
С
5:2
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
6:0
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
2:0
С
2:1
КС
2:0
КС
1:3
С
2:0
КС
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
CL
3:0
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
0:1
CL
2:2
С
1:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
2:1
CL
0:1
К
0:0
К
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
3:0

Голы

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.84
1.37

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.43
0.97

Среднее время на гол

63
93

Всего голов

107
78

Голов в среднем за матч

1.62
1.18

Тотал матчей

2.5
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
52
Больше 79%
Меньше 21%
14
35
Больше 53%
Меньше 47%
31
20
Больше 30%
Меньше 70%
46
12
Больше 18%
Меньше 82%
54
4
Больше 6%
Меньше 94%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
65

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 4 (2) 0.8
Стрелец Давид 2 0.4
Мак Роберт 1 0.2
Марчелли Нино 1 0.2
Метсоко Иджесси 1 0.2
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Bille 2 (1) 0.4
Качер Мирослав 1 0.2
Капралик Адриан 1 0.2
Samuel Gidi 1 0.2
Дюриш Давид 1 0.2
Яворчек Доминик 1 0.2
Алиягич Денис 1 0.2
Зауэр Марио 1 0.2
Timotej Hranica 1 0.2
Бари Кристиан 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 1 0
Мак Роберт 1 0
Байрич Кенан 1 0
Толич Марко 1 0
Войтко Матуш 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минарик Ян 1 0
Дюриш Давид 1 0
Зауэр Марио 1 0
Копашек Самуэль 1 0
Samuel Gidi 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Timotej Hranica 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Жилина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1
АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3
Жилина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2
Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Жилина

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:3 5 4 0 1 9 - 5 12
2.
Жилина
 3:0 5 3 2 0 10 - 2 11
3.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Дукла Банска-Бистрица
 6 1 4 1 6 - 7 7
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Михаловце
 6 1 3 2 6 - 9 6
7.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Железярне Подбрезова
 5 1 2 2 8 - 6 5
9.
Тренчин
 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Комарно
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Скалица
 5 0 3 2 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3:0 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Слован Братислава
 0:3 3 2 0 1 3 - 4 6
3.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
4.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:3 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Жилина
 3:0 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
4.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Комарно
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
10.
Тренчин
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Спартак Трнава Даниэл Эрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Михаловце Тарадуда Денис 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Качер Мирослав сделал результативную передачу.
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Слован Братислава
Ничья
Жилина
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Слован Братислава
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