Тур: 6. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
0:3
Второй тайм: 62'
Ход матча
32'
0:1
41'
58'
0:3
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
21
Мак
Роберт
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Слован Братислава
Жилина
40 матчей
77.5%
22.5%
31 победа 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.5%
35%
7.5%
23 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
27.5%
10%
25 побед 11 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 17 побед
66 матчей
47%
27.3%
25.7%
31 победа 18 ничьих 17 побед
Первый тайм
34.8%
37.9%
27.3%
23 победы 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
37.9%
36.4%
25.7%
25 побед 24 ничьи 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
48
Голов в среднем за матч
1.84
1.37
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.43
0.97
Среднее время на гол
63
93
Всего голов
107
78
Голов в среднем за матч
1.62
1.18
Тотал матчей
2.5
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
52
Больше 79%
Меньше 21%
14
35
Больше 53%
Меньше 47%
31
20
Больше 30%
Меньше 70%
46
12
Больше 18%
Меньше 82%
54
4
Больше 6%
Меньше 94%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
64
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|4 (2)
|0.8
|Стрелец Давид
|2
|0.4
|Мак Роберт
|1
|0.2
|Марчелли Нино
|1
|0.2
|Метсоко Иджесси
|1
|0.2
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eric Bille
|2 (1)
|0.4
|Качер Мирослав
|1
|0.2
|Капралик Адриан
|1
|0.2
|Samuel Gidi
|1
|0.2
|Дюриш Давид
|1
|0.2
|Яворчек Доминик
|1
|0.2
|Алиягич Денис
|1
|0.2
|Зауэр Марио
|1
|0.2
|Timotej Hranica
|1
|0.2
|Бари Кристиан
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минарик Ян
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Копашек Самуэль
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Жилина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Жилина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1
АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3
Жилина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2
Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Жилина
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|3:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|6.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|8 - 6
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|3:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 8
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Даниэл Эрик
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|3