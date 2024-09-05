Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
РОССИЯ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузяев Далер
|1
|1
|Мусаев Тамерлан
|1
|1
Таиланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
РОССИЯ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
РОССИЯ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РОССИЯ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Таиланд - Сингапур 3:1 Китай - Таиланд 1:1 Таиланд - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Таиланд 1:1
Узбекистан - Таиланд 2:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Оман - Таиланд 0:0 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Япония - Таиланд 5:0 Сингапур - Таиланд 1:3 Таиланд - Китай 1:2 Эстония - Таиланд 1:1 Грузия - Таиланд 8:0 Таиланд - Ирак 2:2 Таиланд - Ливан 2:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - ОАЭ 0:2 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2
Таиланд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Беларусь - РОССИЯ 0:4 РОССИЯ - Сербия 4:0 РОССИЯ - Куба 8:0 Кения - РОССИЯ 2:2
РОССИЯ - Камерун 1:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0
Результаты матчей
РОССИЯ
Таиланд
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
РОССИЯ
Таиланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|РОССИЯ
|Кузяев Далер
|1
|РОССИЯ
|Мусаев Тамерлан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РОССИЯ - Таиланд
Исход игры
РОССИЯ
96.8% (60)
Ничья
0% (0)
Таиланд
3.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (34)
Меньше
39.29% (22)
Обе команды забьют
Да
26.79% (15)
Нет
73.21% (41)
Популярный счёт
2:0 РОССИЯ
29% (18)
3:0 РОССИЯ
14.5% (9)
4:0 РОССИЯ
9.7% (6)
2:1 РОССИЯ
9.7% (6)
3:1 РОССИЯ
8.1% (5)
4:1 РОССИЯ
6.5% (4)
5:0 РОССИЯ
6.5% (4)
1:0 РОССИЯ
4.8% (3)
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