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  3. Азиатское турне 2024
Тур: 1.
РОССИЯ
FIFA #33
 
Позже
Таиланд
FIFA #101
Прогнозы 62
Таиланд 3.2% (2)
X 0% (0)
РОССИЯ 96.8% (60)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РОССИЯ
Ничья
Таиланд
5.90
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6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

РОССИЯ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузяев Далер 1 1
Мусаев Тамерлан 1 1
Таиланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

РОССИЯ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
РОССИЯ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РОССИЯ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Таиланд - Сингапур 3:1 Китай - Таиланд 1:1 Таиланд - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Таиланд 1:1
Узбекистан - Таиланд 2:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Оман - Таиланд 0:0 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Япония - Таиланд 5:0 Сингапур - Таиланд 1:3 Таиланд - Китай 1:2 Эстония - Таиланд 1:1 Грузия - Таиланд 8:0 Таиланд - Ирак 2:2 Таиланд - Ливан 2:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - ОАЭ 0:2 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2
Таиланд
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Беларусь - РОССИЯ 0:4 РОССИЯ - Сербия 4:0 РОССИЯ - Куба 8:0 Кения - РОССИЯ 2:2
РОССИЯ - Камерун 1:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 2:1 Египет (олимп) - РОССИЯ 1:1 РОССИЯ - Ирак 2:0 Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0

Результаты матчей

РОССИЯ
Таиланд

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РОССИЯ
Таиланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РОССИЯ
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Таиланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вьетнам
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РОССИЯ
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таиланд
 0 - 0
3.
Вьетнам
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РОССИЯ
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Таиланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вьетнам
 0 - 0

Топ бомбардиров
РОССИЯ Кузяев Далер 1
РОССИЯ Мусаев Тамерлан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Таиланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 1 день 19 часов 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 62
    Таиланд 3.2% (2)
    X 0% (0)
    РОССИЯ 96.8% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РОССИЯ
    Ничья
    Таиланд
    5.90
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    6.40
    6.20
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РОССИЯ - Таиланд

    Исход игры
    РОССИЯ
    96.8% (60)
    Ничья
    0% (0)
    Таиланд
    3.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (34)
    Меньше
    39.29% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    26.79% (15)
    Нет
    73.21% (41)
    Популярный счёт
    2:0 РОССИЯ
    29% (18)
    3:0 РОССИЯ
    14.5% (9)
    4:0 РОССИЯ
    9.7% (6)
    2:1 РОССИЯ
    9.7% (6)
    3:1 РОССИЯ
    8.1% (5)
    4:1 РОССИЯ
    6.5% (4)
    5:0 РОССИЯ
    6.5% (4)
    1:0 РОССИЯ
    4.8% (3)
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