Тур: 7. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
1:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолШтетина Лукаш
1:1
43' ГолГаллович Давид
45' Желтая карточкаПрохазка Роман
51' Желтая карточкаJakub Jakubko
52' Желтая карточкаГаллович Давид
53' Желтая карточкаЮрешкин Роко
67' Желтая карточкаКратохвил Милош
85' Желтая карточкаGergely Geri
90'+4
Ход матча
5'
0:1
43'
45'
51'
52'
53'
67'
85'
90'
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
13
Уйлаки
Марек
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Теплан МарекВратарь
-
22 Кира МатушВратарь
-
20 Кривак ЯнЗащитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
16 Hugo Ahl
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Кошице
Спартак Трнава
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
30 матчей
26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.77
Среднее время на гол
76
117
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
2
1.35
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.53
1.1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|5 (2)
|0.71
|Галлович Давид
|1
|0.14
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.14
|Фашко Михал
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|2
|0.33
|Штетина Лукаш
|1
|0.17
|Микович Мартин
|1
|0.17
|Кратохвил Милош
|1
|0.17
|Дюриш Михал
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|3
|1
|Галлович Давид
|3
|0
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Jakub Jakubko
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|3
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Кошице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Кошице
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
5
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0
Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1
Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2
Результаты матчей
Кошице
Спартак Трнава
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кошице
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
24
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Жилина
|Зауэр Марио
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3