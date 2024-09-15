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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Кошице
1:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
0:1
5' Гол
Штетина Лукаш
1:1
43' Гол
Галлович Давид
45' Желтая карточка
Прохазка Роман
51' Желтая карточка
Jakub Jakubko
52' Желтая карточка
Галлович Давид
53' Желтая карточка
Юрешкин Роко
67' Желтая карточка
Кратохвил Милош
85' Желтая карточка
Gergely Geri
90'+4
1
Шипош
Давид
5
Jakub
Jakubko
24
Кружляк
Доминик
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
21
Магда
Даниэль
8
Галлович
Давид
25
Жигмунд
Марек
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
7
Ниархос
Иоаннис
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
2
Штетина
Лукаш
13
Уйлаки
Марек
3
Юрешкин
Роко
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
14
Кратохвил
Милош
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
Кошице
3-4-1-2
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Кошице
Спартак Трнава

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

30 матчей

26.7%
16.7%
56.6%
8 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

К
2:3
С
0:2
С
3:0
К
0:0
Р
3:0
С
1:0
С
3:1
С
2:0
С
1:0
С
1:3
С
0:0
С
2:3
С
1:0
С
0:0
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:3
CL
0:0
CL
0:2
CL
4:0
CL
1:4
CL
5:4
CL
2:1
CL
2:1
CL
2:1
К
3:1
К
0:0
CL
2:0
CL
3:2

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.77

Среднее время на гол

76
117

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

2
1.35

Среднее время на гол

45
66

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.53
1.1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 5 (2) 0.71
Галлович Давид 1 0.14
Ниархос Иоаннис 1 0.14
Фашко Михал 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 2 0.33
Штетина Лукаш 1 0.17
Микович Мартин 1 0.17
Кратохвил Милош 1 0.17
Дюриш Михал 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 3 1
Галлович Давид 3 0
Жигмунд Марек 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Zyen Jones 1 0
Jakub Jakubko 1 0
Gergely Geri 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 3 0
Прохазка Роман 2 0
Желькович Адриан 2 0
Дюриш Михал 1 0
Микович Мартин 1 0
Сабо Эрик 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Кошице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Кошице
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0
Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2 Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1
Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2

Результаты матчей

Кошице
Спартак Трнава

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кошице
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 5 0 1 11 - 8 15
2.
Жилина
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Ружомберок
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Спартак Трнава
 6 1 5 0 5 - 4 8
5.
ДАК
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
7.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
8.
Комарно
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
Тренчин
 6 1 3 2 6 - 8 6
10.
Кошице
 7 1 3 3 7 - 8 6
11.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 8 - 7 5
12.
Скалица
 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
4.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
5.
Кошице
 4 1 2 1 6 - 4 5
6.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Жилина
 3 1 2 0 5 - 0 5
4.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 5
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Жилина Зауэр Марио 3
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Прохазка Роман получил желтую карточку от судьи
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