Тур: 7. Стадион: Ружомберок.
1:0
Второй тайм: 80'
0'
33' Желтая карточкаSimon Fasko
1:0
37' ГолГладик Ян
58' Желтая карточкаСелески Александер
61' Красная карточкаСелески Александер
74' Желтая карточкаSamuel Datko
77' Желтая карточкаОравец Матей
Ход матча
33'
37'
1:0
74'
77'
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
20
Хобот
Марьян
28
Данко
Адам
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
14
Matej
Gresak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Ружомберок
Железярне Подбрезова
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2.25
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
53
77
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|2
|0.4
|Хриен Мартин
|2 (1)
|0.4
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.4
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.2
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|2
|0.33
|Peter Juritka
|2
|0.33
|Sanusi Ridwan
|1
|0.17
|Alasana Yirajang
|1
|0.17
|Daniel Smekal
|1
|0.17
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селески Александер
|1
|1
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Гладик Ян
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0
Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2
Результаты матчей
Ружомберок
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 8
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|7.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|10.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 7
|5
|12.
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|4.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|8 - 2
|5
|5.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|4.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|9.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Жилина
|Зауэр Марио
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3