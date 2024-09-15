Тур: 7. Стадион: Ружомберок.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаSimon Fasko
1:0
37' ГолГладик Ян
58' Желтая карточкаСелески Александер
60' Красная карточкаСелески Александер
74' Желтая карточкаSamuel Datko
77' Желтая карточкаОравец Матей
85' Желтая карточкаЛютеран Оливер
85' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
90' Желтая карточкаСимон Габриэл
90' Вторая желтая карточкаКоштрна Кристиан
90'+7
Ход матча
33'
37'
1:0
74'
77'
85'
85'
90'
90'
32
Малы
Матуш
14
Гладик
Ян
20
Хобот
Марьян
28
Данко
Адам
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
14
Matej
Gresak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Ружомберок
Железярне Подбрезова
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2.25
1.36
Среднее время на гол
40
66
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
53
77
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|2
|0.4
|Хриен Мартин
|2 (1)
|0.4
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.4
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.2
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|2
|0.33
|Peter Juritka
|2
|0.33
|Sanusi Ridwan
|1
|0.17
|Alasana Yirajang
|1
|0.17
|Daniel Smekal
|1
|0.17
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селески Александер
|1
|1
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Гладик Ян
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Samuel Datko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
7
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0
Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2
Результаты матчей
Ружомберок
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Жилина
|Зауэр Марио
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3