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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
33' Желтая карточка
Simon Fasko
1:0
37' Гол
Гладик Ян
58' Желтая карточка
Селески Александер
60' Красная карточка
Селески Александер
74' Желтая карточка
Samuel Datko
77' Желтая карточка
Оравец Матей
85' Желтая карточка
Лютеран Оливер
85' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
90' Желтая карточка
Симон Габриэл
90' Вторая желтая карточка
Коштрна Кристиан
90'+7
1
Тяпай
Доминик
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
19
Гомола
Мартин
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
26
Келемен
Марко
20
Хобот
Марьян
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
5
Мрва
Марио
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
14
Matej
Gresak
7
Галчик
Роланд
17
Peter
Juritka
Ружомберок
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-1-4-2

История личных встреч

Ружомберок
Железярне Подбрезова

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
5:0
SLE
0:3
С
0:2
С
2:2
ТМС
2:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.36

Среднее время на гол

40
66

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

53
77

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 2 0.4
Хриен Мартин 2 (1) 0.4
Бодя Мартин 2 (1) 0.4
Мудры Тимотей 1 (1) 0.2
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 2 0.33
Peter Juritka 2 0.33
Sanusi Ridwan 1 0.17
Alasana Yirajang 1 0.17
Daniel Smekal 1 0.17
Стефаник Самуэль 0 0
Оравец Матей 0 0
Славик Адриан 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селески Александер 1 1
Ondrej Smetana 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Гладик Ян 1 0
Симон Габриэл 1 0
Домонкос Кристоф 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Гомола Мартин 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Samuel Datko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Simon Fasko 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0
Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2

Результаты матчей

Ружомберок
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 5 0 1 11 - 8 15
2.
Жилина
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
Ружомберок
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Спартак Трнава
 6 1 5 0 5 - 4 8
5.
ДАК
 5 2 1 2 8 - 5 7
6.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
7.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
8.
Комарно
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
Тренчин
 6 1 3 2 6 - 8 6
10.
Кошице
 7 1 3 3 7 - 8 6
11.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 8 - 7 5
12.
Скалица
 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
4.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
5.
Кошице
 4 1 2 1 6 - 4 5
6.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Жилина
 3 1 2 0 5 - 0 5
4.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 5
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Жилина Зауэр Марио 3
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Simon Fasko уходит с поля. Демл Ондржей выходит вместо него
    • 56'
      Vincent Chyla уходит с поля. Martin Talakov выходит вместо него
    • 46'
      Peter Juritka уходит с поля. Alasana Yirajang выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Келемен Марко сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Гладик Ян бьет в цель!
    • 33'
      Simon Fasko получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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