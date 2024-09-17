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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Тренчин
0:3
Конец матча
ДАК
0'
16' Желтая карточка
Мендес Алехандро
0:1
22' Гол
Реджич Дамир
0:2
27' Гол
Труса Матей
34' Желтая карточка
Джерлек Армин
37' Желтая карточка
Байо Махмуду
60' Желтая карточка
Tadeas Hajovsky
0:3
66' Гол
Труса Матей
71' Желтая карточка
Реджич Дамир
88' Желтая карточка
Luka Zoric
89' Желтая карточка
Sani Suleiman
90'+3
1
Andrija
Katic
6
Tadeas
Hajovsky
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
25
Сковайса
Лукаш
27
Бариш
Дамьян
20
Rahim
Ibrahim
10
Джерлек
Армин
7
Джуд
Сандей
19
Bright
Donkor
85
Emma
Uchegbu
41
Попович
Александар
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
6
Байо
Махмуду
27
Виталис
Милан
10
Рамадан
Аммар
46
Труса
Матей
23
Реджич
Дамир
17
Андзуана
Иоан
Тренчин
4-1-2-3
ДАК
4-2-1-3

История личных встреч

Тренчин
ДАК

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

40.6%
18.8%
40.6%
13 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
1:2
SLE
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:3
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:3
С
1:3
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:3
С
1:0
С
4:1
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
3:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
6:0

Голы

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

2.06
1.13

Среднее время на гол

43
80

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.31

Среднее время на гол

65
68

Всего голов

55
39

Голов в среднем за матч

1.72
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 2 0.29
Гайдош Артур 1 0.14
Эмека Чинонсо 1 0.14
Rahim Ibrahim 1 0.14
Джуд Сандей 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 4 0.67
Реджич Дамир 2 0.33
Алмаши Ладислав 1 0.17
Виталис Милан 1 0.17
Димун Милан 1 (1) 0.17
Герц Кристиан 1 0.17
Рамадан Аммар 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайдош Артур 3 1
Lazar Stojsavljevic 3 0
Эмека Чинонсо 1 1
Илья Столица 2 0
Бондаренко Тарас 2 0
Бариш Дамьян 2 0
Джерлек Армин 2 0
Matus Slavicek 2 0
Rahim Ibrahim 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Багин Сауэль 1 0
Luka Zoric 1 0
Sani Suleiman 1 0
Tadeas Hajovsky 1 0
Andrija Katic 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 3 0
Мендес Алехандро 2 0
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Хиско Муньос 1 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Реджич Дамир 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Бёсе Левенте 1 0

Результаты матчей

Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Тренчин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

1
2
Тренчин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2
ДАК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0
ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1

Результаты матчей

Тренчин
ДАК

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тренчин
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 5 0 1 11 - 8 15
2.
Жилина
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
ДАК
 6 3 1 2 11 - 5 10
4.
Ружомберок
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Спартак Трнава
 6 1 5 0 5 - 4 8
6.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
7.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
8.
Комарно
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
Кошице
 7 1 3 3 7 - 8 6
10.
Тренчин
 7 1 3 3 6 - 11 6
11.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 8 - 7 5
12.
Скалица
 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
4.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
5.
Кошице
 4 1 2 1 6 - 4 5
6.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
ДАК
 4 2 1 1 8 - 3 7
3.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Жилина
 3 1 2 0 5 - 0 5
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 5
ДАК Труса Матей 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Андзуана Иоан уходит с поля. Ромарик Япи выходит вместо него
    • 58'
      Качараба Тарас уходит с поля. Mark Csinger выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Тренчин 0:3 ДАК онлайн

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