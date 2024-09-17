Тур: 6. Стадион: На Сихоти.
0'
16' Желтая карточкаМендес Алехандро
0:1
22' ГолРеджич Дамир
0:2
27' ГолТруса Матей
34' Желтая карточкаДжерлек Армин
37' Желтая карточкаБайо Махмуду
60' Желтая карточкаTadeas Hajovsky
0:3
66' ГолТруса Матей
71' Желтая карточкаРеджич Дамир
88' Желтая карточкаLuka Zoric
89' Желтая карточкаSani Suleiman
90'+3
Ход матча
16'
22'
0:1
27'
0:2
34'
37'
60'
66'
0:3
71'
88'
89'
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
26
Ортис
Пабло
46
Труса
Матей
23
Реджич
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Adrian Fiala
-
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
-
13 Бёсе ЛевентеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
21 Mark Csinger
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Тренчин
ДАК
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
40.6%
18.8%
40.6%
13 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
2.06
1.13
Среднее время на гол
43
80
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.31
Среднее время на гол
65
68
Всего голов
55
39
Голов в среднем за матч
1.72
1.22
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
52
73
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|2
|0.29
|Гайдош Артур
|1
|0.14
|Эмека Чинонсо
|1
|0.14
|Rahim Ibrahim
|1
|0.14
|Джуд Сандей
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|4
|0.67
|Реджич Дамир
|2
|0.33
|Алмаши Ладислав
|1
|0.17
|Виталис Милан
|1
|0.17
|Димун Милан
|1 (1)
|0.17
|Герц Кристиан
|1
|0.17
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайдош Артур
|3
|1
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|1
|Илья Столица
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Бариш Дамьян
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Matus Slavicek
|2
|0
|Rahim Ibrahim
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Luka Zoric
|1
|0
|Sani Suleiman
|1
|0
|Tadeas Hajovsky
|1
|0
|Andrija Katic
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|3
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Реджич Дамир
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Тренчин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
1
2
Тренчин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2
ДАК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0
ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1
Результаты матчей
Тренчин
ДАК
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Тренчин
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
25
42
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|ДАК
|Труса Матей
|4 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3