Тур: 9. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow.
3:0
Второй тайм: 52'
0'
1:0
7' ГолРоча Леонардо
8' Желтая карточкаДзеконски Ксавье
2:0
12' ГолПеглоу
29' Желтая карточкаMartin Remacle
31' Желтая карточкаЭнрике Паулу
3:0
47' ГолРоча Леонардо
Ход матча
7'
1:0
12'
2:0
29'
31'
47'
3:0
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
7
Пеглоу
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Радомяк Радом
Корона Кельце
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|7 (1)
|0.88
|Уаттара Зиэ
|2
|0.25
|Леандро
|1
|0.13
|Пеглоу
|1
|0.13
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.13
|Вольски Рафал
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3
|0.33
|Dawid Blanik
|1
|0.11
|Реста По
|1
|0.11
|Нуну Педру
|1 (1)
|0.11
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Донис Христос
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Энрике Паулу
|2
|0
|Жордау Бруну
|2
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Hubert Zwozny
|2
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Реста По
|1
|0
|Shuma Nagamatsu
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Радомяк Радом
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
4
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0
Результаты матчей
Радомяк Радом
Корона Кельце
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
43
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|6 - 3
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|7.
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|3:0
|8
|3
|0
|5
|13 - 15
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|12.
|0:3
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|16.
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|3:0
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|10.
|0:3
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|3:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|0:3
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|7
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|3