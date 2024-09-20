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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Радомяк Радом
3:0
Второй тайм: 52'
Корона Кельце
0'
1:0
7' Гол
Роча Леонардо
8' Желтая карточка
Дзеконски Ксавье
2:0
12' Гол
Пеглоу
29' Желтая карточка
Martin Remacle
31' Желтая карточка
Энрике Паулу
3:0
47' Гол
Роча Леонардо

Ход матча

7'
Роча Леонардо
(Гжесик Ян)
1:0
8'
 
Дзеконски Ксавье
12'
Пеглоу
(Michal Kaput)
2:0
29'
 
Martin Remacle
31'
Энрике Паулу
 
46'
 
Форнальчик Мариуш
Шикавка Евгений
46'
 
Длугош Виктор
Нуну Педру
47'
Роча Леонардо
3:0
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Корона Кельце
2.46
3.25
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Все Коэффициенты
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
23
Энрике
Паулу
77
Донис
Христос
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
27
Вольски
Рафал
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
1
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
37
Hubert
Zwozny
27
Нуну
Педру
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
9
Шикавка
Евгений
20
Далмау
Адриан
8
Martin
Remacle
Радомяк Радом
4-2-3-1
Корона Кельце
3-4-3

История личных встреч

Радомяк Радом
Корона Кельце

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 7 (1) 0.88
Уаттара Зиэ 2 0.25
Леандро 1 0.13
Пеглоу 1 0.13
Капемба Освальдо Педро 1 0.13
Вольски Рафал 0 0
Гжесик Ян 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Michal Kaput 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 0.33
Dawid Blanik 1 0.11
Реста По 1 0.11
Нуну Педру 1 (1) 0.11
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 1
Донис Христос 2 0
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Энрике Паулу 2 0
Жордау Бруну 2 0
Вагнер да Силва 1 0
Roberto Alves 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Michal Kaput 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Пеглоу 1 0
Guilherme Zimovski 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Milos Trojak 2 0
Martin Remacle 2 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Hubert Zwozny 2 0
Длугош Виктор 1 0
Реста По 1 0
Shuma Nagamatsu 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Радомяк Радом
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
4
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
4
27%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0

Результаты матчей

Радомяк Радом
Корона Кельце

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Пяст
 8 4 3 1 10 - 7 15
4.
Легия
 8 4 2 2 16 - 9 14
5.
Ракув
 8 4 2 2 6 - 3 14
6.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 14 - 10 13
7.
Ягеллония Белосток
 7 4 0 3 11 - 14 12
8.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Радомяк Радом
 3:0 8 3 0 5 13 - 15 9
11.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
12.
Корона Кельце
 0:3 9 2 3 4 6 - 12 9
13.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Заглембе Любин
 8 2 2 4 5 - 9 8
15.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
16.
Пуща Неполомице
 8 1 5 2 9 - 9 8
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
5.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Радомяк Радом
 3:0 4 2 0 2 8 - 6 6
10.
Корона Кельце
 0:3 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
12.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
13.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 3:0 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 0:3 5 0 3 2 2 - 8 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 7
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Энрике Паулу получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Martin Remacle получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Michal Kaput сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Пеглоу бьет в цель!
  • 8'
    Дзеконски Ксавье получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Гжесик Ян сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Роча Леонардо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Радомяк Радом
Ничья
Корона Кельце
2.46
3.25
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Где смотреть матч Радомяк Радом 3:0 Корона Кельце онлайн

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