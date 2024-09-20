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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 20415
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Легия
0'
57' Желтая карточка
Челхака Юрген
1:0
67' Гол
Горгон Александр
82' Желтая карточка
Леонардо Родригес
90' Желтая карточка
Вальквист Линус
90' Желтая карточка
Енджейчик Артур
90' Желтая карточка
Кожокару Валентин
90'+6
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
19
Kacper
Lukasiak
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Тобиаш
Кацпер
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
11
Ходына
Кацпер
67
Капустка
Бартош
21
Челхака
Юрген
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
77
Нсаме
Жан-Пьер
28
Гуаль
Марк
Погонь Щецин
4-1-4-1
Легия
3-5-2

История личных встреч

Погонь Щецин
Легия

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
63.6%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

32 матча

28.1%
15.6%
56.3%
9 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
4:2
Э
0:0
ЭГА
1:2
Э
3:1
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
0:0
Э
1:0
ЭГА
0:1
Э
2:1
Э
2:1
КП
3:1
ТМС
4:1
Э
0:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

2.12
1.6

Среднее время на гол

42
56

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

1.72
1.28

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (1) 0.56
Горгон Александр 3 0.33
Kacper Lukasiak 2 0.22
Гросицки Камил 1 0.11
Бичахчян Ваан 1 0.11
Ульвестад Фредрик 1 0.11
Леонардо Родригес 1 0.11
Patryk Paryzek 1 0.11
Кутрис Леонардо 0 0
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 4 0.44
Крамер Блаж 3 (1) 0.33
Лима Лукас II 2 0.22
Альфарела Мигуэль 1 0.11
Вшолек Павел 1 (1) 0.11
Морисита Рёя 1 0.11
Нсаме Жан-Пьер 1 0.11
Августиняк Рафал 1 0.11
Wojciech Urbanski 1 0.11
Гуаль Марк 1 (1) 0.11
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Jan Ziolkowski 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Горгон Александр 2 0
Вальквист Линус 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Гросицки Камил 1 0
Леонардо Родригес 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Кужава Рафал 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Челхака Юрген 2 0
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Капустка Бартош 1 0
Лима Лукас II 1 0
Гуаль Марк 1 0
Винагре Рубен 1 0
Капюади Стив 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Wojciech Urbanski 1 0
Goncalo Feio 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Погонь Щецин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
11
Погонь Щецин
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0
Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1
Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Легия

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
4.
Пяст
 8 4 3 1 10 - 7 15
5.
Ракув
 8 4 2 2 6 - 3 14
6.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
7.
Ягеллония Белосток
 7 4 0 3 11 - 14 12
8.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
11.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
12.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
13.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Заглембе Любин
 8 2 2 4 5 - 9 8
15.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
16.
Пуща Неполомице
 8 1 5 2 9 - 9 8
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
5.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
10.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
12.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
13.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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