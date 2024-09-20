Тур: 9. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 20415
1:0
Конец матча
0'
57' Желтая карточкаЧелхака Юрген
1:0
67' ГолГоргон Александр
82' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
90' Желтая карточкаВальквист Линус
90' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
90' Желтая карточкаКожокару Валентин
90'+6
Ход матча
57'
67'
90'
90'
23
Цех
Бенедикт
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
17 Jakub Lis
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
История личных встреч
Погонь Щецин
Легия
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
63.6%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
32 матча
28.1%
15.6%
56.3%
9 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
28.1%
53.1%
6 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
2.12
1.6
Среднее время на гол
42
56
Всего голов
55
41
Голов в среднем за матч
1.72
1.28
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (1)
|0.56
|Горгон Александр
|3
|0.33
|Kacper Lukasiak
|2
|0.22
|Гросицки Камил
|1
|0.11
|Бичахчян Ваан
|1
|0.11
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.11
|Леонардо Родригес
|1
|0.11
|Patryk Paryzek
|1
|0.11
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.44
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.33
|Лима Лукас II
|2
|0.22
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.11
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.11
|Морисита Рёя
|1
|0.11
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.11
|Августиняк Рафал
|1
|0.11
|Wojciech Urbanski
|1
|0.11
|Гуаль Марк
|1 (1)
|0.11
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Jan Ziolkowski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Горгон Александр
|2
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Wojciech Urbanski
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Погонь Щецин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
11
Погонь Щецин
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
4
33%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0
Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1
Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Легия
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
45
27
27
18
27
18
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|3