Тур: 6. Стадион: Меркур-Арена. Зрители: 51500
0'
11' Желтая карточкаВальдшмидт Лука
15' Желтая карточкаDanny Schmidt
0:1
21' ГолМартель Эрик
1:1
25' ГолИйоха Эммануэль
1:2
61' ГолМайна Линтон
66' Желтая карточкаGerhard Struber
77' Желтая карточкаТилманн Ян
2:2
90' ГолНимиц Йона
90' Желтая карточкаНимиц Йона
90'+7
Ход матча
11'
15'
21'
0:1
25'
1:1
61'
1:2
66'
77'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 13
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
479 Количество передач 415
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.10 Победит «Фортуна»
-
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
42
Доунс
Дамион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Фортуна
Кёльн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нимиц Йона
|2
|0.33
|Danny Schmidt
|2
|0.33
|Ковнацки Давид
|1
|0.17
|Россманн Тим
|1
|0.17
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.17
|Пейчинович Дженан
|1
|0.17
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майна Линтон
|3
|0.5
|Лемперте Тим
|2
|0.33
|Любичич Деян
|2
|0.33
|Доунс Дамион
|2
|0.33
|Хюберс Тимо
|2
|0.33
|Гусенбашич Денис
|1
|0.17
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.17
|Мартель Эрик
|1
|0.17
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаус Феликс
|3
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Julian Pauli
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кёльн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Фортуна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
5
Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
4
50%
3
21%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0
Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3
Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1
Результаты матчей
Фортуна
Кёльн
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2