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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 51500
Фортуна
2:2
Конец матча
Кёльн
0'
11' Желтая карточка
Вальдшмидт Лука
15' Желтая карточка
Danny Schmidt
0:1
21' Гол
Мартель Эрик
1:1
25' Гол
Ийоха Эммануэль
1:2
61' Гол
Майна Линтон
66' Желтая карточка
Gerhard Struber
77' Желтая карточка
Тилманн Ян
2:2
90' Гол
Нимиц Йона
90' Желтая карточка
Нимиц Йона
90'+7

Ход матча

11'
 
Вальдшмидт Лука
15'
Danny Schmidt
 
21'
0:1
Мартель Эрик
25'
Ийоха Эммануэль
1:1
46'
Хааг Джованни
Danny Schmidt
 
61'
1:2
Майна Линтон
(Лемперте Тим)
63'
 
Тиггес Штеффен
Доунс Дамион
66'
 
Gerhard Struber
70'
Нимиц Йона
Ийоха Эммануэль
 
70'
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
Николя Гавори
 
77'
 
Тилманн Ян
78'
Аппелькамп Синта
Россманн Тим
 
78'
Вермейж Винсент
Клаус Феликс
 
87'
 
Олесен Матиас
Лемперте Тим
90'
 
Хайнц Доминик
Пакарада Леарт
90'
Нимиц Йона
(Аппелькамп Синта)
2:2
90'
Нимиц Йона
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 13
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 479 Количество передач 415
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
25
Циммерман
Маттиас
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
11
Клаус
Феликс
22
Danny
Schmidt
21
Россманн
Тим
24
Ковнацки
Давид
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
9
Вальдшмидт
Лука
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
42
Доунс
Дамион
Фортуна
4-2-3-1
Кёльн
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Кёльн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
2:0
Б2
2:3
Б2
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нимиц Йона 2 0.33
Danny Schmidt 2 0.33
Ковнацки Давид 1 0.17
Россманн Тим 1 0.17
Ийоха Эммануэль 1 0.17
Пейчинович Дженан 1 0.17
Циммерман Маттиас 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майна Линтон 3 0.5
Лемперте Тим 2 0.33
Любичич Деян 2 0.33
Доунс Дамион 2 0.33
Хюберс Тимо 2 0.33
Гусенбашич Денис 1 0.17
Вальдшмидт Лука 1 0.17
Мартель Эрик 1 0.17
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаус Феликс 3 0
Хоффманн Андре 3 0
Циммерман Маттиас 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Julian Pauli 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Любичич Деян 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Лемперте Тим 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0

Результаты матчей

Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кёльн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Фортуна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
5
Фортуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
4
50%
3
21%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0
Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3
Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0 Кёльн - Бохум 2:1

Результаты матчей

Фортуна
Кёльн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
14.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
15.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
16.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
17.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
12.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Весь список
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