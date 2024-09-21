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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Акрон
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 154
Акрон 9.7% (15)
X 7.8% (12)
Краснодар 82.5% (127)
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Акрон
Ничья
Краснодар
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Акрон
4-3-3
Краснодар
4-2-3-1

История личных встреч

Акрон
Краснодар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 3 0.38
Лончар Стефан 1 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.13
Палиенко Максим 1 0.13
Хубулов Владимир 1 0.13
Тимошенко Иван 1 0.13
Данилин Кирилл 1 0.13
Савичев Константин 1 (1) 0.13
Дзюба Артём 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 3 (1) 0.38
Виктор Са 2 0.25
Кобнан Мозес 2 0.25
Кордоба Джон 1 0.13
Тормена Витор 1 0.13
Батчи Жоау 1 0.13
Кривцов Никита 1 0.13
Смолов Фёдор 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 3 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 3 0
Мусаев Мурад 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Виктор Са 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
6
Акрон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
67%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1
ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3
Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0

Результаты матчей

Акрон
Краснодар

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Акрон
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 2 0 19 - 1 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 4 1 3 15 - 5 13
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 4 - 7 9
10.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
11.
Акрон
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
14.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 3 - 14 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
16.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 5
Ростов Роналдо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • До матча
  • Судья
    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:
    Судья: Мешков Виталий Петрович (Дмитров).
    Помощник судьи: Болховитин Егор Владимирович (Ленинградская область).
    Помощник судьи: Ковалёв Максим Александрович (Реутов).
    Резервный судья: Фролов Антон Вячеславович (Москва).
    Делегат: Зарипов Ильдар Анурович (Санкт-Петербург).
    Инспектор: Зуев Сергей Владимирович (Москва).
    ВАР: Любимов Артём Михайлович (Санкт-Петербург).
    АВАР: Сафьян Роман Сергеевич (Москва).
  • Приветствуем всех любителей футбола! В стартовом матче 9-го тура Российской премьер-лиги тольяттинский "Акрон" сыграет в Самаре против "Краснодара". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 19 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.6% пользователей.
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Прогнозы 154
Акрон 9.7% (15)
X 7.8% (12)
Краснодар 82.5% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Краснодар
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Акрон - Краснодар

Исход игры
Акрон
9.7% (15)
Ничья
7.8% (12)
Краснодар
82.5% (127)
Тотал 2.5
Больше
68.14% (77)
Меньше
31.86% (36)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
41.6% (64)
0:1 Краснодар
10.4% (16)
0:2 Краснодар
9.1% (14)
1:3 Краснодар
3.9% (6)
2:1 Акрон
2.6% (4)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Акрон
Краснодар
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