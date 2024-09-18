Тур: 9. Стадион: Солидарность Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Акрон
Краснодар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.38
|Лончар Стефан
|1
|0.13
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.13
|Палиенко Максим
|1
|0.13
|Хубулов Владимир
|1
|0.13
|Тимошенко Иван
|1
|0.13
|Данилин Кирилл
|1
|0.13
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.13
|Дзюба Артём
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|3 (1)
|0.38
|Виктор Са
|2
|0.25
|Кобнан Мозес
|2
|0.25
|Кордоба Джон
|1
|0.13
|Тормена Витор
|1
|0.13
|Батчи Жоау
|1
|0.13
|Кривцов Никита
|1
|0.13
|Смолов Фёдор
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|3
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|3
|0
|Мусаев Мурад
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Виктор Са
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Кевин Пина
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Акрон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
6
Акрон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
67%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
5
45%
2
18%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Пропущено
12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1
ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3
Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0
Результаты матчей
Акрон
Краснодар
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Акрон
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 14
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|5
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон - Краснодар
Исход игры
Акрон
11.5% (6)
Ничья
5.8% (3)
Краснодар
82.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
78.05% (32)
Меньше
21.95% (9)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
53.8% (28)
0:2 Краснодар
7.7% (4)
0:1 Краснодар
5.8% (3)
1:3 Краснодар
5.8% (3)
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