Тур: 6. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 21000
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаГисельман Нико
1:0
33' ГолФилипп Райан
37' Желтая карточкаМассимо Роберто
53' Желтая карточкаКраусе Робин
59' Желтая карточкаРиттмюллер Марвин
59' Желтая карточкаМотика Неманья
2:0
60' ГолФилипп Райан
76' Желтая карточкаЮнг Гидеон
83' Желтая карточкаХргота Бранимир
84' Желтая карточкаИванов Роберт
90' Желтая карточкаСрбени Деннис
90'+7
Ход матча
16'
33'
1:0
37'
53'
59'
60'
2:0
76'
83'
84'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
12 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
296 Количество передач 567
-
41 Владение мячом, % 59
27
Кёлер
Свен
39
Краусе
Робин
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сабо ЛевентеНападающий
-
44 Johan GomezНападающий
-
15 Max Marie
-
34 Джастин Дуда
-
Главный тренер: Marc Pfitzner
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Leander Popp
-
19 Matti Wagner
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.38
Среднее время на гол
135
65
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
0.89
Среднее время на гол
48
101
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.24
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|3
|0.5
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.17
|Элерс Кевин
|1
|0.17
|Сабо Левенте
|1
|0.17
|Кёлер Свен
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|3 (2)
|0.5
|Футкеу Ноэль
|2
|0.33
|Хргота Бранимир
|1
|0.17
|Майерхёфер Марко
|1
|0.17
|Юнг Гидеон
|1
|0.17
|Србени Деннис
|1
|0.17
|Иттер Джанлука
|1
|0.17
|Philipp Mueller
|0
|0
|Массимо Роберто
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Шернинг
|1
|1
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Кёлер Свен
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|3
|0
|Србени Деннис
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Бансе Саша
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
4
Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
3
50%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0
Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
33
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2