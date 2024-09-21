  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 21000
Айнтрахт Бр
2:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
16' Желтая карточка
Гисельман Нико
1:0
33' Гол
Филипп Райан
37' Желтая карточка
Массимо Роберто
53' Желтая карточка
Краусе Робин
59' Желтая карточка
Риттмюллер Марвин
59' Желтая карточка
Мотика Неманья
2:0
60' Гол
Филипп Райан
76' Желтая карточка
Юнг Гидеон
83' Желтая карточка
Хргота Бранимир
84' Желтая карточка
Иванов Роберт
90' Желтая карточка
Србени Деннис
90'+7

Ход матча

16'
 
Гисельман Нико
33'
Филипп Райан
(Полтер Себастьян)
1:0
37'
 
Массимо Роберто
46'
 
Мотика Неманья
Мустафа Сулиман
46'
 
Консбрух Джомейн
Гисельман Нико
46'
 
Србени Деннис
Футкеу Ноэль
53'
Краусе Робин
 
59'
Риттмюллер Марвин
 
59'
 
Мотика Неманья
60'
Филипп Райан
(Бисакшич Эрмин)
2:0
69'
Сабо Левенте
Полтер Себастьян
 
74'
 
Oualid Mhamdi
Мюнц Рено
76'
 
Юнг Гидеон
78'
Johan Gomez
Кауфманн Фабио
 
83'
 
Хргота Бранимир
84'
Иванов Роберт
 
86'
 
Matti Wagner
Бансе Саша
90'
Конте Кристиан
Филипп Райан
 
90'
Тауэр Никлас
Краусе Робин
 
90'
 
Србени Деннис

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 12 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 296 Количество передач 567
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Грилль
Леннарт
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
5
Иванов
Роберт
18
Риттмюллер
Марвин
22
Фабио
Ди-Мичели
27
Кёлер
Свен
39
Краусе
Робин
7
Кауфманн
Фабио
17
Полтер
Себастьян
9
Филипп
Райан
44
Нолль
Науэль
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
17
Гисельман
Нико
11
Массимо
Роберто
5
Мюнц
Рено
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
8
Мустафа
Сулиман
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.38

Среднее время на гол

135
65

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.89

Среднее время на гол

48
101

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.24
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 3 0.5
Бисакшич Эрмин 1 0.17
Элерс Кевин 1 0.17
Сабо Левенте 1 0.17
Кёлер Свен 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 3 (2) 0.5
Футкеу Ноэль 2 0.33
Хргота Бранимир 1 0.17
Майерхёфер Марко 1 0.17
Юнг Гидеон 1 0.17
Србени Деннис 1 0.17
Иттер Джанлука 1 0.17
Philipp Mueller 0 0
Массимо Роберто 0 0
Мустафа Сулиман 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Шернинг 1 1
Риттмюллер Марвин 2 0
Кёлер Свен 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Краусе Робин 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Еккель Пауль 1 0
Иванов Роберт 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Max Marie 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 3 0
Србени Деннис 3 0
Массимо Роберто 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Гисельман Нико 1 0
Мотика Неманья 1 0
Бансе Саша 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Айнтрахт Бр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
4
Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
3
50%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0
Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Веен Висбаден 1:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2
Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
14.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
15.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
16.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
17.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
12.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 4
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Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
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