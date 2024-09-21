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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 36553
Нюрнберг
0:2
Конец матча
Герта
0'
33' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
0:1
37' Гол
Шерхант Дерри
68' Желтая карточка
Флик Флориан
86' Желтая карточка
Демме Диего
0:2
90' Гол
Дардаи Палко
90' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
90' Желтая карточка
Эмрели Махир
90'+7

Ход матча

33'
 
Зефёйк Дейовайсио
37'
0:1
Шерхант Дерри
(Маза Ибрагим)
39'
Эмрели Махир
Голлер Беньямин
 
46'
 
Торстейнссон Йон
Marten Winkler
61'
Rafael Lubach
Окунуки Кандзи
 
61'
Пик Флориан
Шлаймер Лукас
 
68'
Флик Флориан
 
74'
 
Дардаи Палко
Шулер Лука
77'
Думан Тайлан
Юстван Юлиан
 
77'
Данило Соарес
Кастроп Йенс
 
85'
 
Клеменс Паскаль
Маза Ибрагим
86'
 
Демме Диего
90'
0:2
Дардаи Палко
(Кюизанс Микаэль)
90'
 
Нидерлехнер Флориан
Шерхант Дерри
90'
 
Сесса Кевин
Демме Диего
90'
 
Ляйстнер Тони
90'
Эмрели Махир
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 451 Количество передач 336
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рейхерт
Ян
2
Вилладсен
Оливер
31
Кнохе
Робин
4
Ельч
Финн
17
Кастроп
Йенс
14
Голлер
Беньямин
10
Юстван
Юлиан
6
Флик
Флориан
20
Яндер
Каспар
11
Окунуки
Кандзи
36
Шлаймер
Лукас
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
27
Кюизанс
Микаэль
6
Демме
Диего
10
Маза
Ибрагим
22
Marten
Winkler
18
Шулер
Лука
39
Шерхант
Дерри
Нюрнберг
4-5-1
Герта
4-3-3

История личных встреч

Нюрнберг
Герта

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

Б2
3:3
Б2
3:1
Б
1:3
Б
1:0
К
0:2
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.29

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.54
1.38

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пик Флориан 1 0.17
Окунуки Кандзи 1 0.17
Шлаймер Лукас 1 0.17
Шевчик Михал 1 0.17
Яндер Каспар 1 0.17
Цимас Стефанос 1 0.17
Rafael Lubach 1 0.17
Думан Тайлан 1 (1) 0.17
Валентини Энрико 0 0
Юстван Юлиан 0 0
Кастроп Йенс 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 2 0.33
Шерхант Дерри 2 0.33
Кенни Джонджо 1 0.17
Кюизанс Микаэль 1 0.17
Маза Ибрагим 1 0.17
Нидерлехнер Флориан 1 0.17
Дардаи Палко 1 0.17
Демме Диего 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 4 0
Яндер Каспар 2 1
Флик Флориан 3 0
Цимас Стефанос 0 1
Серра Янни 1 0
Думан Тайлан 1 0
Данило Соарес 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Эмрели Махир 1 0
Ельч Финн 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Гехтер Линус 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Демме Диего 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Шулер Лука 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Маза Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
1
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
1
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1
Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5
Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3

Результаты матчей

Нюрнберг
Герта

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
14.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
15.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
16.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
17.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
12.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
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