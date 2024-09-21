Тур: 6. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 36553
0'
33' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
0:1
37' ГолШерхант Дерри
68' Желтая карточкаФлик Флориан
86' Желтая карточкаДемме Диего
0:2
90' ГолДардаи Палко
90' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
90' Желтая карточкаЭмрели Махир
90'+7
Ход матча
37'
0:1
68'
86'
90'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 10
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
451 Количество передач 336
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
17
Кастроп
Йенс
10
Юстван
Юлиан
20
Яндер
Каспар
10
Маза
Ибрагим
18
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсЗащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Boris Lum
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Нюрнберг
Герта
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.54
1.38
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пик Флориан
|1
|0.17
|Окунуки Кандзи
|1
|0.17
|Шлаймер Лукас
|1
|0.17
|Шевчик Михал
|1
|0.17
|Яндер Каспар
|1
|0.17
|Цимас Стефанос
|1
|0.17
|Rafael Lubach
|1
|0.17
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.17
|Валентини Энрико
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Кастроп Йенс
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|2
|0.33
|Шерхант Дерри
|2
|0.33
|Кенни Джонджо
|1
|0.17
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.17
|Маза Ибрагим
|1
|0.17
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.17
|Дардаи Палко
|1
|0.17
|Демме Диего
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|4
|0
|Яндер Каспар
|2
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Цимас Стефанос
|0
|1
|Серра Янни
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
1
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Герта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
1
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
67%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1
Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Шальке 04 - Нюрнберг 2:0
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5
Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3
Результаты матчей
Нюрнберг
Герта
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
33
15
15
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2