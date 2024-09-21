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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Реджана
0:0
Конец матча
Салернитана
0'
29' Желтая карточка
Бронн Дилан
33' Желтая карточка
Стоянович Петар
34' Желтая карточка
Рейнхарт Тобиас
58' Желтая карточка
Аматуччи Лоренцо
80' Желтая карточка
Тельо Андрес
90'+5

Ход матча

29'
 
Бронн Дилан
33'
 
Стоянович Петар
34'
Рейнхарт Тобиас
 
46'
Оквонкво Орджи
Гондо Седрик
 
57'
 
Верде Даниэле
Хрустич Айдин
58'
 
Торрегросса Эрнесто
Влодарчик Шимон
58'
 
Аматуччи Лоренцо
63'
Lorenzo Ignacchiti
Серсанти Алессандро
 
66'
 
Сориано Роберто
Аматуччи Лоренцо
73'
 
Дальмонте Никола
Браф Джейден
73'
 
Тельо Андрес
Рен-Аделед Жефф
76'
Natan Girma
Matteo Maggio
 
76'
Чигарини Лука
Портанова Маноло
 
80'
 
Тельо Андрес
85'
Маррас Мануэль
Вергара Антонио
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 7 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 329 Количество передач 450
  • 42 Владение мячом, % 58
22
Барди
Франческо
15
Фьямоцци
Риккардо
13
Мерони
Андреа
4
Родзио
Паоло
24
Фонтанаросса
Алессандро
5
Серсанти
Алессандро
16
Рейнхарт
Тобиас
90
Портанова
Маноло
30
Вергара
Антонио
27
Matteo
Maggio
11
Гондо
Седрик
55
Сепе
Луиджи
30
Стоянович
Петар
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
17
Lilian
Njoh
25
Маджоре
Джулио
73
Аматуччи
Лоренцо
19
Рен-Аделед
Жефф
8
Хрустич
Айдин
20
Влодарчик
Шимон
24
Браф
Джейден
Реджана
4-3-2-1
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Реджана
Салернитана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:0
СCA
0:1

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.33
Портанова Маноло 2 0.33
Matteo Maggio 1 0.17
Рейнхарт Тобиас 1 0.17
Серсанти Алессандро 1 0.17
Штулац Лео 0 0
Видо Лука 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 2 (1) 0.33
Браф Джейден 2 0.33
Тонгья Франко 2 0.33
Валенсия Диего 1 0.17
Данилюк Флавиус 1 0.17
Верде Даниэле 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 2 0
Родзио Паоло 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Портанова Маноло 2 0
Matteo Maggio 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Гондо Седрик 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллон Яя 2 1
Стоянович Петар 2 0
Тельо Андрес 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Хрустич Айдин 1 0
Бронн Дилан 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Аматуччи Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Салернитана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1
Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2
Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2

Результаты матчей

Реджана
Салернитана

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Реджана
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
6.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
9.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
15.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Сампдория Венути Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Рейнхарт Тобиас получил желтую карточку от судьи
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