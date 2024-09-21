Тур: 6. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаБронн Дилан
33' Желтая карточкаСтоянович Петар
34' Желтая карточкаРейнхарт Тобиас
58' Желтая карточкаАматуччи Лоренцо
80' Желтая карточкаТельо Андрес
90'+5
Ход матча
29'
33'
34'
58'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
7 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
329 Количество передач 450
-
42 Владение мячом, % 58
11
Гондо
Седрик
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
17
Lilian
Njoh
24
Браф
Джейден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Защитник
-
10 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Oliver Urso
-
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
История личных встреч
Реджана
Салернитана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергара Антонио
|2
|0.33
|Портанова Маноло
|2
|0.33
|Matteo Maggio
|1
|0.17
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.17
|Серсанти Алессандро
|1
|0.17
|Штулац Лео
|0
|0
|Видо Лука
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.33
|Браф Джейден
|2
|0.33
|Тонгья Франко
|2
|0.33
|Валенсия Диего
|1
|0.17
|Данилюк Флавиус
|1
|0.17
|Верде Даниэле
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллон Яя
|2
|1
|Стоянович Петар
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Аматуччи Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Салернитана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
4
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Салернитана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1
Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0
Салернитана
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2
Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2
Результаты матчей
Реджана
Салернитана
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Реджана
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
42
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2