Тур: 6. Стадион: Альберто Бралья.
3:0
Второй тайм: 65'
0'
1:0
25' ПенальтиПалумбо Антонио
27' Желтая карточкаПалумбо Антонио
40' Желтая карточкаБульо Давиде
2:0
44' ГолСанторо Симоне
46' Желтая карточкаMarco Bellich
3:0
47' ГолАбьюзо Фабио
Ход матча
25'
1:0
27'
40'
44'
2:0
46'
47'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
27
Идрисси
Риад
11
Мендеш
Педру
90
Абьюзо
Фабио
20
Тиам
Демба
98
Мости
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мендеш ПедруПолузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Matteo Baldi
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
История личных встреч
Модена
Юве Стабия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|2 (2)
|0.33
|Мендеш Педру
|2
|0.33
|Дефрель Грегоре
|1
|0.17
|Заро Джованни
|1
|0.17
|Санторо Симоне
|1
|0.17
|Абьюзо Фабио
|1
|0.17
|Божанай Клейс
|1
|0.17
|Казо Джузеппе
|0
|0
|Баттистелла Томас
|0
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marco Bellich
|1
|0.17
|Пископо Кевин
|1
|0.17
|Адоранте Андреа
|1
|0.17
|Артистико Габриэле
|1
|0.17
|Francesco Folino
|1
|0.17
|Мости Никола
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Заро Джованни
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Пергреффи Антонио
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|3
|1
|Marco Ruggero
|3
|0
|Бульо Давиде
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Matteo Baldi
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Giuseppe Leone
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юве Стабия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
1
Модена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1
Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1
Юве Стабия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0
Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0
Результаты матчей
Модена
Юве Стабия
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Модена
Юве Стабия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 6
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|3:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|19.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|0:3
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|3:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Модена
|Палумбо Антонио
|2 (4)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2