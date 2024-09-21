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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Модена
3:0
Конец матча
Юве Стабия
0'
1:0
25' Пенальти
Палумбо Антонио
27' Желтая карточка
Палумбо Антонио
40' Желтая карточка
Бульо Давиде
2:0
44' Гол
Санторо Симоне
46' Желтая карточка
Marco Bellich
3:0
47' Гол
Абьюзо Фабио
84' Желтая карточка
90'+7

Ход матча

25'
Палумбо Антонио
1:0
27'
Палумбо Антонио
 
37'
Маньино Лука
Баттистелла Томас
 
40'
 
Бульо Давиде
44'
Санторо Симоне
2:0
46'
 
Пископо Кевин
Giuseppe Leone
46'
 
Канделлоне Леонардо
Marco Ruggero
46'
Деллавалле Алессандро
Ди Пардо Алессандро
 
46'
Дефрель Грегоре
Мендеш Педру
 
46'
 
Marco Bellich
47'
Абьюзо Фабио
(Палумбо Антонио)
3:0
77'
 
Артистико Габриэле
Адоранте Андреа
78'
 
Мели Марко
Мости Никола
84'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
26
Ганьо
Риккардо
18
Ди
Пардо
Алессандро
19
Заро
Джованни
4
Пергреффи
Антонио
27
Идрисси
Риад
5
Баттистелла
Томас
8
Санторо
Симоне
21
Божанай
Клейс
10
Палумбо
Антонио
11
Мендеш
Педру
90
Абьюзо
Фабио
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
3
Роккетти
Юри
8
Бульо
Давиде
55
Giuseppe
Leone
98
Мости
Никола
37
Майстро
Фабио
9
Адоранте
Андреа
Модена
4-3-2-1
Юве Стабия
3-4-2-1

История личных встреч

Модена
Юве Стабия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
4:2
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
3:0
СB
2:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 2 (2) 0.33
Мендеш Педру 2 0.33
Дефрель Грегоре 1 0.17
Заро Джованни 1 0.17
Санторо Симоне 1 0.17
Абьюзо Фабио 1 0.17
Божанай Клейс 1 0.17
Казо Джузеппе 0 0
Баттистелла Томас 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Bellich 1 0.17
Пископо Кевин 1 0.17
Адоранте Андреа 1 0.17
Артистико Габриэле 1 0.17
Francesco Folino 1 0.17
Мости Никола 0 0
Бульо Давиде 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Заро Джованни 2 0
Джерли Фабио 2 0
Санторо Симоне 2 0
Коттали Маттео 1 0
Пергреффи Антонио 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 3 1
Marco Ruggero 3 0
Бульо Давиде 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Matteo Baldi 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Giuseppe Leone 1 0

Результаты матчей

Модена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1
Модена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Юве Стабия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1
Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1
Юве Стабия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0
Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0

Результаты матчей

Модена
Юве Стабия

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Модена
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
6.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Модена
 6 2 2 2 9 - 7 8
9.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Юве Стабия
 6 2 2 2 5 - 7 8
14.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
16.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Модена
 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
10.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 4 1 2 1 3 - 4 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Модена Палумбо Антонио 2 (4)
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Санторо Симоне бьет в цель!
  • 40'
    Бульо Давиде получил желтую карточку от судьи
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