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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Сампдория
1:0
Первый тайм: 33'
Зюйдтироль
0'
1:0
21' Гол
Венути Лоренцо
30' Желтая карточка
Берешиньски Бартош

Ход матча

21'
Венути Лоренцо
1:0
30'
Берешиньски Бартош
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Зюйдтироль
3.20
4.60
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4.70
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Все Коэффициенты
33
Сильвестри
Марко
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
72
Вероли
Давиде
18
Венути
Лоренцо
80
Бенедетти
Леонардо
28
Йепес
Жерар
7
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
10
Тутино
Дженнаро
9
Кода
Массимо
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
19
Nicola
Pietrangeli
30
Джорджини
Андреа
7
Ровер
Маттео
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
79
Молина
Сальваторе
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Сампдория
3-5-2
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Сампдория
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
3:1
К
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.33
Венути Лоренцо 2 0.33
Тутино Дженнаро 1 0.17
Иоанну Николас 1 0.17
Депаоли Фабио 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молина Сальваторе 2 0.33
Ровер Маттео 2 0.33
Казираги Даниэль 1 (1) 0.17
Арригони Томмазо 1 0.17
Малламо Алессандро 1 0.17
Прашелик Матеуш 1 0.17
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.17
Тайт Фабиан 0 0
Silvio Merkaj 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Stipe Vulikic 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Виейра Ронни 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджини Андреа 2 0
Куртич Ясмин 1 0
Чеппители Лука 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Jacopo Martini 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Сампдория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
5
Сампдория
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
50%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1
Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2
Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1

Результаты матчей

Сампдория
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 6 4 2 0 11 - 6 14
2.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
3.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Брешия
 0:1 6 3 0 3 7 - 5 9
5.
Зюйдтироль
 0:1 6 3 0 3 9 - 9 9
6.
Козенца
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Сассуоло
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Чезена
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Реджана
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Палермо
 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 0:0 6 2 1 3 9 - 10 7
15.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Сампдория
 1:0 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Козенца
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Чезена
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 0:1 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 0:1 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 0:0 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Реджана
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сампдория
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Палермо
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Палермо
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
4.
Сассуоло
 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
5.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Реджана
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Зюйдтироль
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Брешия
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 1:0 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Салернитана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Пиза Трамони Маттео 2 (2)
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Сампдория Венути Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Зюйдтироль
3.20
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