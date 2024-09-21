Тур: 6. Стадион: Луиджи Феррарис.
1:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолВенути Лоренцо
30' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
40' Желтая карточкаКуртич Ясмин
49' Желтая карточкаТутино Дженнаро
72' Желтая карточкаJacopo Martini
77' Желтая карточкаДепаоли Фабио
90'+6
Ход матча
20'
1:0
40'
49'
72'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 467
-
45 Владение мячом, % 55
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Сампдория
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|2
|0.33
|Венути Лоренцо
|2
|0.33
|Тутино Дженнаро
|1
|0.17
|Иоанну Николас
|1
|0.17
|Депаоли Фабио
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молина Сальваторе
|2
|0.33
|Ровер Маттео
|2
|0.33
|Казираги Даниэль
|1 (1)
|0.17
|Арригони Томмазо
|1
|0.17
|Малламо Алессандро
|1
|0.17
|Прашелик Матеуш
|1
|0.17
|Одогву Рафаэль
|1 (1)
|0.17
|Тайт Фабиан
|0
|0
|Silvio Merkaj
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Stipe Vulikic
|1
|1
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Джорджини Андреа
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Сампдория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
5
Сампдория
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1
Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2
Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1
Результаты матчей
Сампдория
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
33
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2