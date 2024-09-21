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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Сампдория
1:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
1:0
20' Гол
Венути Лоренцо
30' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
40' Желтая карточка
Куртич Ясмин
49' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
72' Желтая карточка
Jacopo Martini
77' Желтая карточка
Депаоли Фабио
90'+6

Ход матча

20'
Венути Лоренцо
1:0
30'
Берешиньски Бартош
 
40'
 
Куртич Ясмин
49'
Тутино Дженнаро
 
56'
Депаоли Фабио
Венути Лоренцо
 
62'
 
Jacopo Martini
Тайт Фабиан
62'
 
Прашелик Матеуш
Казираги Даниэль
63'
Касами Пайтим
Беллемо Алессандро
 
72'
 
Jacopo Martini
74'
 
Зедадка Карим
Ровер Маттео
74'
 
Silvio Merkaj
Куртич Ясмин
75'
Виейра Ронни
Бенедетти Леонардо
 
75'
Ла Гумина Антонино
Кода Массимо
 
75'
Акинсанмиро Эбенезер
Йепес Жерар
 
77'
Депаоли Фабио
 
88'
 
Эль-Кауакиби Хамза
Молина Сальваторе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 377 Количество передач 467
  • 45 Владение мячом, % 55
33
Сильвестри
Марко
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
72
Вероли
Давиде
18
Венути
Лоренцо
80
Бенедетти
Леонардо
28
Йепес
Жерар
7
Беллемо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
10
Тутино
Дженнаро
9
Кода
Массимо
1
Полуцци
Джакомо
28
Raphael
Kofler
19
Nicola
Pietrangeli
30
Джорджини
Андреа
7
Ровер
Маттео
4
Арригони
Томмазо
27
Куртич
Ясмин
79
Молина
Сальваторе
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Сампдория
3-5-2
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Сампдория
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
3:1
К
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.33
Венути Лоренцо 2 0.33
Тутино Дженнаро 1 0.17
Иоанну Николас 1 0.17
Депаоли Фабио 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молина Сальваторе 2 0.33
Ровер Маттео 2 0.33
Казираги Даниэль 1 (1) 0.17
Арригони Томмазо 1 0.17
Малламо Алессандро 1 0.17
Прашелик Матеуш 1 0.17
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.17
Тайт Фабиан 0 0
Silvio Merkaj 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Stipe Vulikic 1 1
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Виейра Ронни 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 0
Джорджини Андреа 2 0
Jacopo Martini 2 0
Чеппители Лука 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0

Результаты матчей

Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Сампдория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
5
Сампдория
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1
Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2
Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1

Результаты матчей

Сампдория
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
6.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
9.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
15.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Сампдория Венути Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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