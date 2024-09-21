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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Палермо
0:0
Первый тайм: 31'
Чезена
0'
29' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле

Ход матча

29'
 
Доннарумма Даниэле

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Чезена
3.20
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3.22
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3.65
Все Коэффициенты
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
27
Пьероцци
Никколо
8
Сегре
Джакопо
6
Гомес
Клаудио
7
Ди
Мариано
Франческо
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
20
Анри
Тома
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
11
Сисей
Йозеф
17
Emanuele
Adamo
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
9
Cristian
Shpendi
10
Каргбо
Аугустус
Палермо
4-2-3-1
Чезена
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Чезена

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
2:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 2 0.33
Инсинье Роберто 1 0.17
Ди Мариано Франческо 1 0.17
Сегре Джакопо 1 0.17
Брунори Маттео 1 (1) 0.17
Ди Франческо Федерико 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 3 (2) 0.5
Tommaso Berti 1 0.17
Каргбо Аугустус 1 0.17
Бастони Симоне 1 0.17
Курто Марко 1 0.17
Emanuele Adamo 1 0.17
Доннарумма Даниэле 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 2 0
Пьероцци Никколо 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Диаките Салим 1 0
Педа Патрик 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 3 0
Кало Джакомо 2 0
Каргбо Аугустус 2 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0

Результаты матчей

Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Чезена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0
Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2
Чезена
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1
Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0

Результаты матчей

Палермо
Чезена

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Палермо
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 6 4 2 0 11 - 6 14
2.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
3.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Брешия
 0:1 6 3 0 3 7 - 5 9
5.
Зюйдтироль
 0:1 6 3 0 3 9 - 9 9
6.
Козенца
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Сассуоло
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Чезена
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Реджана
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Палермо
 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 0:0 6 2 1 3 9 - 10 7
15.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Сампдория
 1:0 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Козенца
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Чезена
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 0:1 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 0:1 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 0:0 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Реджана
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сампдория
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Палермо
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Палермо
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
4.
Сассуоло
 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
5.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Реджана
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Зюйдтироль
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Брешия
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 1:0 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Салернитана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Пиза Трамони Маттео 2 (2)
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Сампдория Венути Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Доннарумма Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Г О О О О Л - Анри Тома бьет в цель!
  • 5'
    Г О О О О Л - Кристиан Шпенди бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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