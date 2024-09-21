Тур: 6. Стадион: Ренцо Барбера.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
20
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Andrea Ciofi
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Палермо
Чезена
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|2
|0.33
|Инсинье Роберто
|1
|0.17
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.17
|Сегре Джакопо
|1
|0.17
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|3 (2)
|0.5
|Tommaso Berti
|1
|0.17
|Каргбо Аугустус
|1
|0.17
|Бастони Симоне
|1
|0.17
|Курто Марко
|1
|0.17
|Emanuele Adamo
|1
|0.17
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Пьероцци Никколо
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курто Марко
|3
|0
|Кало Джакомо
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Чезена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0
Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2
Чезена
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1
Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0
Результаты матчей
Палермо
Чезена
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Палермо
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|5.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|18.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|19.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Пиза
|Трамони Маттео
|2 (2)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3