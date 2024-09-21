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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Палермо
0:0
Конец матча
Чезена
0'
29' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
40' Желтая карточка
Курто Марко
45' Желтая карточка
Диаките Салим
53' Желтая карточка
Сегре Джакопо
56' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
69' Желтая карточка
Кало Джакомо
70' Желтая карточка
Шарич Дарио
80' Желтая карточка
Andrea Ciofi
89' Желтая карточка
Престиа Джузеппе
90'+7

Ход матча

29'
 
Доннарумма Даниэле
40'
 
Курто Марко
45'
Диаките Салим
 
46'
 
Andrea Ciofi
Курто Марко
53'
Сегре Джакопо
 
56'
Пьероцци Никколо
 
61'
Шарич Дарио
Сегре Джакопо
 
62'
Ле Дуарон Жереми
Инсинье Роберто
 
69'
 
Кало Джакомо
70'
Шарич Дарио
 
72'
Брунори Маттео
Анри Тома
 
74'
 
Мендичино Леонардо
Кало Джакомо
74'
 
Тавшан Элаис
Emanuele Adamo
75'
 
Антонуччи Мирко
Cristian Shpendi
79'
Aljosa Vasic
Гомес Клаудио
 
79'
Аппюа Стредер
Ди Мариано Франческо
 
80'
 
Andrea Ciofi
89'
 
Ван Хойдонк Сидней
Каргбо Аугустус
89'
 
Престиа Джузеппе

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 7
  • 21 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 365 Количество передач 336
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
27
Пьероцци
Никколо
8
Сегре
Джакопо
6
Гомес
Клаудио
7
Ди
Мариано
Франческо
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
20
Анри
Тома
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
11
Сисей
Йозеф
17
Emanuele
Adamo
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
9
Cristian
Shpendi
10
Каргбо
Аугустус
Палермо
4-2-3-1
Чезена
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Чезена

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
2:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 1 0.17
Ди Мариано Франческо 1 0.17
Анри Тома 1 0.17
Сегре Джакопо 1 0.17
Брунори Маттео 1 (1) 0.17
Ди Франческо Федерико 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 3 (2) 0.5
Tommaso Berti 1 0.17
Каргбо Аугустус 1 0.17
Бастони Симоне 1 0.17
Курто Марко 1 0.17
Emanuele Adamo 1 0.17
Доннарумма Даниэле 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Диаките Салим 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Шарич Дарио 1 0
Педа Патрик 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 4 0
Кало Джакомо 3 0
Каргбо Аугустус 2 0
Престиа Джузеппе 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Andrea Ciofi 1 0
Cristian Shpendi 1 0
Tommaso Berti 1 0

Результаты матчей

Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Чезена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0
Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2
Чезена
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1
Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0

Результаты матчей

Палермо
Чезена

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Палермо
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
6.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
9.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
15.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Сампдория Венути Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      ГОООООЛ Чезена забивает
    • 53'
      Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Курто Марко уходит с поля. Андреа Чоффи выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Палермо 0:0 Чезена онлайн

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