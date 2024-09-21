Тур: 6. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
29' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
40' Желтая карточкаКурто Марко
45' Желтая карточкаДиаките Салим
53' Желтая карточкаСегре Джакопо
56' Желтая карточкаПьероцци Никколо
69' Желтая карточкаКало Джакомо
70' Желтая карточкаШарич Дарио
80' Желтая карточкаAndrea Ciofi
89' Желтая карточкаПрестиа Джузеппе
90'+7
Ход матча
40'
45'
53'
56'
69'
70'
80'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 7
-
21 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
365 Количество передач 336
-
52 Владение мячом, % 48
20
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Andrea Ciofi
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Палермо
Чезена
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|1
|0.17
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.17
|Анри Тома
|1
|0.17
|Сегре Джакопо
|1
|0.17
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|3 (2)
|0.5
|Tommaso Berti
|1
|0.17
|Каргбо Аугустус
|1
|0.17
|Бастони Симоне
|1
|0.17
|Курто Марко
|1
|0.17
|Emanuele Adamo
|1
|0.17
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курто Марко
|4
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Andrea Ciofi
|1
|0
|Cristian Shpendi
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Чезена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0
Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2
Чезена
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Чезена - Модена 2:2 Специя - Чезена 2:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1
Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0
Результаты матчей
Палермо
Чезена
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Палермо
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
15
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2