Тур: 6. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
6' Желтая карточкаИаннони Эдоардо
9' Желтая карточкаКуан Кристиан
28' Желтая карточкаВентури Майкл
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
17
Пас
Йеферсон
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
История личных встреч
Козенца
Сассуоло
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
5
Среднее время на гол
45
18
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|2
|0.33
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.33
|Стриццоло Лука
|1
|0.17
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.17
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0.33
|Торстведт Кристиан
|2
|0.33
|Антист Жанис
|1
|0.17
|Flavio Russo
|1
|0.17
|Моро Лука
|1 (1)
|0.17
|Болока Даниэль
|0
|0
|Вольпато Кристиан
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маури Хосе
|2
|0
|Христов Андреа
|2
|0
|Курфалидис Христос
|2
|0
|Матеус Чарлис
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Куан Кристиан
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романья Филиппо
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
2
Козенца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2
Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1
Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2
Результаты матчей
Козенца
Сассуоло
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Козенца
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|5.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|18.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|19.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Пиза
|Трамони Маттео
|2 (2)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3