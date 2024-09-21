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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Козенца
0:1
Конец матча
Сассуоло
0'
6' Желтая карточка
Ианнони Эдоардо
9' Желтая карточка
Куан Кристиан
28' Желтая карточка
Вентури Майкл
0:1
53' Гол
Лорьенте Арман
74' Желтая карточка
Санкох Мохамед
81' Желтая карточка
Пас Йеферсон
85' Желтая карточка
Мулаттьери Самуэле
90' Желтая карточка
Липани Лука
90'+7
1
Микай
Алессандро
17
Alessandro
Caporale
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
19
Киерво
Риккардо
11
Д'Орацио
Томмазо
6
Матеус
Чарлис
34
Флоренци
Альдо
28
Куан
Кристиан
30
Маццокки
Симоне
32
Стриццоло
Лука
31
Молдован
Хорациу
17
Пас
Йеферсон
20
Ловато
Маттео
19
Романья
Филиппо
26
Одентал
Кас
40
Ианнони
Эдоардо
11
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
15
Пьераньоло
Эдоардо
9
Мулаттьери
Самуэле
45
Лорьенте
Арман
Козенца
3-4-1-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Козенца
Сассуоло

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
5

Среднее время на гол

45
18

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 2 0.33
Д'Орацио Томмазо 2 0.33
Стриццоло Лука 1 0.17
Andrea Rizzo Pinna 1 0.17
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 2 0.33
Торстведт Кристиан 2 0.33
Антист Жанис 1 0.17
Лорьенте Арман 1 0.17
Flavio Russo 1 0.17
Моро Лука 1 (1) 0.17
Пьерини Николас 0 0
Болока Даниэль 0 0
Вольпато Кристиан 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маури Хосе 2 0
Христов Андреа 2 0
Курфалидис Христос 2 0
Матеус Чарлис 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Куан Кристиан 1 0
Вентури Майкл 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 2 0
Болока Даниэль 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Пас Йеферсон 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Липани Лука 1 0

Результаты матчей

Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сассуоло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сассуоло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
2
Козенца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сассуоло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2
Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1
Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2

Результаты матчей

Козенца
Сассуоло

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Козенца
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Сассуоло
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
4.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Брешия
 6 3 0 3 8 - 6 9
6.
Зюйдтироль
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
9.
Чезена
 6 2 2 2 8 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Палермо
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 6 2 1 3 9 - 10 7
15.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Чезена
 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Козенца
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сампдория
 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Палермо
 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Палермо
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Зюйдтироль
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Брешия
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Салернитана
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Сампдория Венути Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Чезена Курто Марко 4
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Вентури Майкл получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Куан Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Ианнони Эдоардо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Козенца 0:1 Сассуоло онлайн

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