Тур: 6. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
Ход матча
2'
33'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Zylyf Muca
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Пиза
Брешия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Среднее время на гол
51
105
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.5
|Трамони Маттео
|2
|0.33
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.17
|Джованни Бонфанти
|1
|0.17
|Туре Идрисса
|1
|0.17
|Канестрелли Симоне
|1
|0.17
|Alesandro Arena
|1
|0.17
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|2
|0.33
|Ante Matej Juric
|2
|0.33
|Коррадо Никколо
|1
|0.17
|Олзер Джакомо
|1
|0.17
|Мончини Габриэле
|1 (1)
|0.17
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Веррет Маттиас
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
|Ante Matej Juric
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0
Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2
Брешия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0
Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2
Результаты матчей
Пиза
Брешия
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пиза
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|5.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|18.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|19.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|18.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|19.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Пиза
|Трамони Маттео
|2 (2)
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Модена
|Палумбо Антонио
|3