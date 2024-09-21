  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Пиза
1:0
Первый тайм: 34'
Брешия
0'
1:0
2' Гол
Пиччинини Габриэле
33' Желтая карточка

Ход матча

2'
Пиччинини Габриэле
(Морео Стефано)
1:0
33'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Брешия
3.25
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Все Коэффициенты
47
Шемпер
Адриан
5
Канестрелли
Симоне
4
Караччоло
Антонио
94
Джованни
Бонфанти
36
Пиччинини
Габриэле
20
Беруатто
Пьетро
6
Марин
Мариус
28
Абильдгор
Оливер
11
Трамони
Маттео
32
Морео
Стефано
9
Бонфанти
Николас
1
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
28
Адорни
Давиде
32
Папетти
Андреа
24
Дикманн
Лоренцо
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
19
Коррадо
Никколо
26
Бертаньоли
Массимо
11
Мончини
Габриэле
Пиза
3-4-2-1
Брешия
3-5-1-1

История личных встреч

Пиза
Брешия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

СB
3:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
3:0
К
1:4
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонфанти Николас 3 (1) 0.5
Трамони Маттео 2 0.33
Пиччинини Габриэле 1 0.17
Джованни Бонфанти 1 0.17
Туре Идрисса 1 0.17
Канестрелли Симоне 1 0.17
Alesandro Arena 1 0.17
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Марин Мариус 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.33
Ante Matej Juric 2 0.33
Коррадо Никколо 1 0.17
Олзер Джакомо 1 0.17
Мончини Габриэле 1 (1) 0.17
Бизоли Димитри 0 0
Галацци Николас 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джованни Бонфанти 2 0
Морео Стефано 1 0
Туре Идрисса 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Марин Мариус 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Евшенак Жан 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Адорни Давиде 1 0
Веррет Маттиас 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Zylyf Muca 1 0
Ante Matej Juric 1 0

Результаты матчей

Пиза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0
Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2
Брешия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0
Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2

Результаты матчей

Пиза
Брешия

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пиза
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 6 4 2 0 11 - 6 14
2.
Кремонезе
 6 3 1 2 8 - 5 10
3.
Специя
 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Брешия
 0:1 6 3 0 3 7 - 5 9
5.
Зюйдтироль
 0:1 6 3 0 3 9 - 9 9
6.
Козенца
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Сассуоло
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Чезена
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Реджана
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Палермо
 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Мантуя
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Салернитана
 0:0 6 2 1 3 9 - 10 7
15.
Катанзаро
 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Модена
 5 1 2 2 6 - 7 5
17.
Бари
 5 1 2 2 5 - 6 5
18.
Сампдория
 1:0 6 1 2 3 6 - 8 5
19.
Каррарезе
 5 1 0 4 4 - 8 3
20.
Фрозиноне
 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 1:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Козенца
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Чезена
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Брешия
 0:1 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 0:1 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Салернитана
 0:0 3 2 0 1 7 - 6 6
9.
Катанзаро
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Реджана
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Бари
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сампдория
 1:0 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Кремонезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Каррарезе
 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Юве Стабия
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Сассуоло
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
18.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
19.
Палермо
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
20.
Читтаделла
 2 0 2 0 1 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Палермо
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
4.
Сассуоло
 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
5.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Пиза
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Реджана
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Зюйдтироль
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Брешия
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Специя
 3 0 3 0 3 - 3 3
11.
Модена
 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Козенца
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Катанзаро
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Чезена
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сампдория
 1:0 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Салернитана
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Мантуя
 3 0 1 2 2 - 5 1
19.
Фрозиноне
 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Пиза Бонфанти Николас 3
Чезена Cristian Shpendi 3
Пиза Трамони Маттео 2 (2)
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Сампдория Венути Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Фрозиноне Дарбо Эбрима 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Модена Палумбо Антонио 3
Весь список
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