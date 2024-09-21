Тур: 6. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
2' ГолПиччинини Габриэле
33' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
1:1
48' ГолМончини Габриэле
50' Желтая карточкаБизоли Димитри
2:1
78' ГолТрамони Маттео
83' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
90' Желтая карточкаАдорни Давиде
90'+7
Ход матча
2'
33'
48'
50'
78'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
390 Количество передач 517
-
43 Владение мячом, % 57
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Zylyf Muca
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Пиза
Брешия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Среднее время на гол
51
105
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|3
|0.5
|Бонфанти Николас
|3 (1)
|0.5
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.17
|Джованни Бонфанти
|1
|0.17
|Туре Идрисса
|1
|0.17
|Канестрелли Симоне
|1
|0.17
|Alesandro Arena
|1
|0.17
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Морео Стефано
|0
|0
|Марин Мариус
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|2
|0.33
|Ante Matej Juric
|2
|0.33
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.33
|Коррадо Никколо
|1
|0.17
|Олзер Джакомо
|1
|0.17
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Веррет Маттиас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|Джованни Бонфанти
|2
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Адорни Давиде
|2
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Веррет Маттиас
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
|Ante Matej Juric
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Брешия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
27%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
25%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0
Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2
Брешия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0
Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2
Результаты матчей
Пиза
Брешия
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пиза
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
15
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Пиза
|Бонфанти Николас
|3
|Чезена
|Cristian Shpendi
|3
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|2 (1)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Чезена
|Курто Марко
|4
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Фрозиноне
|Дарбо Эбрима
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2