  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Факел
Прогнозы 152
Зенит 88.8% (135)
X 5.3% (8)
Факел 5.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Факел
7.40
Реклама, zenit.win
8.00
Реклама, betcity.ru
20.00
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Зенит
Факел

История личных встреч

Зенит
Факел

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
157

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.88
Педро дос Сантос 3 0.38
Кассьерра Матео 3 (1) 0.38
Гонду Лусиано 3 0.38
Вендел Маркус 1 0.13
Мостовой Андрей 1 0.13
Изидор Вильсон 1 0.13
Дуглас Сантос 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Клаудиньо 0 0
Сергеев Иван 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.13
Гиоргобиани Николай 1 0.13
Ильин Владимир 1 (1) 0.13
Калинин Игорь 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Нино III 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Алип Нуралы 1 0
Вендел Маркус 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Брахими Мохамед 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Ильин Владимир 2 0
Дзиов Макс 2 0
Марков Евгений 0 1
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

13
1
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

13
1
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
100%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

19
3
11 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
3
100%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Пропущено

1
14
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
100%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3
Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2
Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0

Результаты матчей

Зенит
Факел

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Зенит
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
4
4
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 16 - 5 21
2.
Зенит
 Заявка 8 6 2 0 19 - 1 20
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 4 1 3 15 - 5 13
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 4 - 7 9
10.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
11.
Акрон
 Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
12.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
14.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 3 - 14 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
13.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
16.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 5
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • До матча
  • Судья
    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:
    Судья: Кукуян Павел Валерьевич (Сочи).
    Помощник судьи: Стипиди Алексей Григорьевич (Краснодар).
    Помощник судьи: Ширяев Алексей Геннадьевич (Ставрополь).
    Резервный судья: Сараев Иван Владимирович (Санкт-Петербург).
    Делегат: Кочетов Сергей Николаевич (Нижний Новгород).
    Инспектор: Бутенко Андрей Павлович (Москва).
    ВАР: Чистяков Артём Владимирович (Азов).
    АВАР: Галимов Роман Рафаилович (Улан-Удэ).
  • Приветствуем всех любителей футбола! В девятом туре чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" сыграет у себя дома с воронежским "Факелом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 85% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.18. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.18 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 152
Зенит 88.8% (135)
X 5.3% (8)
Факел 5.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Факел
7.40
Реклама, zenit.win
8.00
Реклама, betcity.ru
20.00
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Зенит - Факел онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зенит - Факел

Исход игры
Зенит
89% (137)
Ничья
5.2% (8)
Факел
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
15.65% (18)
Нет
84.35% (97)
Популярный счёт
2:0 Зенит
29.2% (45)
3:0 Зенит
26.6% (41)
4:0 Зенит
4.5% (7)
3:1 Зенит
3.2% (5)
4:1 Зенит
3.2% (5)
2:1 Зенит
1.9% (3)
5:0 Зенит
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Зенит
Факел
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный