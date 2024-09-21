Тур: 9. Стадион: Газпром Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
История личных встреч
Зенит
Факел
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
157
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.88
|Педро дос Сантос
|3
|0.38
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|0.38
|Гонду Лусиано
|3
|0.38
|Вендел Маркус
|1
|0.13
|Мостовой Андрей
|1
|0.13
|Изидор Вильсон
|1
|0.13
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|1
|0.13
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.13
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.13
|Калинин Игорь
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Нино III
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Вендел Маркус
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Брахими Мохамед
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Ильин Владимир
|2
|0
|Дзиов Макс
|2
|0
|Марков Евгений
|0
|1
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Сенхаджи Раян
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
13
1
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Факел
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
12
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
13
1
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
100%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
19
3
11 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
3
100%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Пропущено
1
14
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
100%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3
Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2
Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0
Результаты матчей
Зенит
Факел
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Зенит
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
44
44
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 1
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 14
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|5
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Факел
Исход игры
Зенит
89% (137)
Ничья
5.2% (8)
Факел
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
15.65% (18)
Нет
84.35% (97)
Популярный счёт
2:0 Зенит
29.2% (45)
3:0 Зенит
26.6% (41)
4:0 Зенит
4.5% (7)
3:1 Зенит
3.2% (5)
4:1 Зенит
3.2% (5)
2:1 Зенит
1.9% (3)
5:0 Зенит
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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