  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Стрёмсгодсет
2:1
Второй тайм: 83'
Сарпсборг-08
0'
1:0
6' Гол
Jonas Torrissen Therkelsen
25' Желтая карточка
Сандберг Никлас
2:0
27' Пенальти
Стенгель Херман
30' Желтая карточка
Йохансен Стефан
2:1
31' Гол
Peter Reinhardsen
49' Желтая карточка
Мёллер Николай
54' Желтая карточка
Кох Менно
70' Желтая карточка
Валсвик Густав
79' Желтая карточка
Стенгель Херман

Ход матча

6'
Jonas Torrissen Therkelsen
(Андерсен Эйрик Улланд)
1:0
25'
 
Сандберг Никлас
27'
Стенгель Херман
2:0
30'
 
Йохансен Стефан
31'
2:1
Peter Reinhardsen
(Йохансен Стефан)
46'
 
Alagie Sanyang
Сандберг Никлас
49'
Мёллер Николай
 
54'
 
Кох Менно
65'
Мелькерсен Элиас Хофф
Андерсен Эйрик Улланд
 
70'
Валсвик Густав
 
75'
 
Бергет Йо Инге
Гудьонсен Свейнн
75'
 
Haavard Aasheim
Вишне Эйрик
75'
 
Диоп Амиду
Victor Halvorsen
79'
Стенгель Херман
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 148 Количество передач 285
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Сарпсборг-08
4.00
Реклама, zenit.win
4.50
Реклама, betcity.ru
8.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
8
Красники
Крешник
10
Стенгель
Херман
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
17
Томассон
Логи
7
Мёллер
Николай
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
13
Эрикссон
Карлйохан
32
Вишне
Эйрик
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
23
Сандберг
Никлас
6
Шер
Аймар
10
Йохансен
Стефан
20
Peter
Reinhardsen
22
Victor
Halvorsen
26
Daniel
Job
19
Гудьонсен
Свейнн
Стрёмсгодсет
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

27 матчей

44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:2
Э
5:2
ТМК
0:2
Э
3:1
Э
5:1
Э
5:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:2
ТМК
4:2
Э
0:1
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:6
Э
1:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:4
Э
1:1

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

2.23
1.79

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.15

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

51
40

Голов в среднем за матч

1.89
1.48

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.26
Стенгель Херман 4 (1) 0.17
Томассон Логи 4 0.17
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0.17
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.09
Валсвик Густав 2 0.09
Jesper Taaje 1 0.04
Мёллер Николай 1 0.04
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.04
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейстер Хенрик 8 0.35
Sondre Oerjasaeter 5 0.22
Йохансен Стефан 4 (3) 0.17
Сандберг Никлас 3 (2) 0.13
Бергет Йо Инге 3 0.13
Хрупалла Павел 2 0.09
Тебо Франклин 2 0.09
Peter Reinhardsen 2 0.09
Victor Halvorsen 1 0.04
Вишне Эйрик 1 0.04
Сандер Кристиансен 1 0.04
Daniel Job 1 0.04
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Гудьонсен Свейнн 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Jesper Taaje 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Стенгель Херман 2 0
Менерт Маркус 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Валсвик Густав 1 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мёллер Николай 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йохансен Стефан 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Шер Аймар 4 0
Sondre Oerjasaeter 4 0
Кристиан Михельсен 2 1
Вишне Эйрик 3 0
Мейстер Хенрик 3 0
Anders Hiim 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Кох Менно 2 0
Тебо Франклин 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Сандберг Никлас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
8
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

10
10
Стрёмсгодсет
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Сарпсборг-08
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

22
20

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
4
33%
1
5%
31-45
4
33%
4
18%
46-60
1
8%
8
36%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
6
43%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
7
32%
2
10%
61-75
2
9%
7
33%
76-90

Забито

26
34
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
5
19%
5
15%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
7
27%
4
12%
31-45
1
4%
4
12%
46-60
6
23%
8
24%
61-75
5
19%
7
21%
76-90

Пропущено

34
43
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
5
15%
2
5%
1-15
4
12%
8
19%
16-30
8
24%
5
12%
31-45
7
21%
6
14%
46-60
8
24%
10
23%
61-75
2
6%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
6
1.5
3
8
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
6
5
2
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
17
5
8
14
1.5
9
13
3
19
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
3.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
4.
Бранн
 22 11 7 4 37 - 27 40
5.
Русенборг
 22 10 4 8 35 - 34 34
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Стрёмсгодсет
 2:1 23 7 6 10 27 - 36 27
9.
Сарпсборг-08
 1:2 23 7 5 11 33 - 47 26
10.
ФК Кристиансунн
 21 6 7 8 27 - 32 25
11.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
12.
Хам-Кам
 22 6 7 9 24 - 28 25
13.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
14.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
15.
Лиллестрём
 22 6 3 13 25 - 41 21
16.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 11 6 2 3 15 - 11 20
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 10 4 4 2 17 - 17 16
9.
Стрёмсгодсет
 2:1 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
11.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
12.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
13.
Сарпсборг-08
 1:2 11 3 2 6 13 - 22 11
14.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
15.
Хам-Кам
 10 2 4 4 9 - 11 10
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 1:2 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 11 4 0 7 13 - 19 12
11.
Стрёмсгодсет
 2:1 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • 49'
    Мёллер Николай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 46'
    Тактическая замена. Сандберг Никлас уходит с поля и его заменяет Alagie Sanyang
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Йохансен Стефан сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Peter Reinhardsen из команды Сарпсборг-08 правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 30'
    Йохансен Стефан получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О О Л - Стенгель Херман из команды Стрёмсгодсет забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Карлйохан Эрикссон прыгнул не в ту сторону.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Стрёмсгодсет
    Ничья
    Сарпсборг-08
    4.00
    Реклама, zenit.win
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    8.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Стрёмсгодсет
    Сарпсборг-08
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный