Тур: 23. Стадион: Мариенлист. Зрители: 5039 Главный судья: Marius Hansen Groetta
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолJonas Torrissen Therkelsen
25' Желтая карточкаСандберг Никлас
2:0
27' ПенальтиСтенгель Херман
30' Желтая карточкаЙохансен Стефан
2:1
31' ГолPeter Reinhardsen
49' Желтая карточкаМёллер Николай
54' Желтая карточкаКох Менно
69' Желтая карточкаВалсвик Густав
79' Желтая карточкаСтенгель Херман
90'+4
Ход матча
25'
27'
2:0
30'
31'
49'
54'
69'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
266 Количество передач 596
-
31 Владение мячом, % 69
25
Jesper
Taaje
32
Вишне
Эйрик
26
Daniel
Job
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Daniel JobПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
27 матчей
44.4%
25.9%
29.7%
12 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
48.1%
37%
14.9%
13 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
2.23
1.79
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.15
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
51
40
Голов в среднем за матч
1.89
1.48
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
47
60
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|6
|0.26
|Стенгель Херман
|4 (1)
|0.17
|Томассон Логи
|4
|0.17
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0.17
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.09
|Валсвик Густав
|2
|0.09
|Jesper Taaje
|1
|0.04
|Мёллер Николай
|1
|0.04
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.04
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейстер Хенрик
|8
|0.35
|Sondre Oerjasaeter
|5
|0.22
|Йохансен Стефан
|4 (3)
|0.17
|Сандберг Никлас
|3 (2)
|0.13
|Бергет Йо Инге
|3
|0.13
|Хрупалла Павел
|2
|0.09
|Тебо Франклин
|2
|0.09
|Peter Reinhardsen
|2
|0.09
|Victor Halvorsen
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|1
|0.04
|Сандер Кристиансен
|1
|0.04
|Daniel Job
|1
|0.04
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|4
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0
|Joergen Isnes
|2
|1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Дансо Эммануэл
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мёллер Николай
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йохансен Стефан
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Шер Аймар
|4
|0
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|1
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Мейстер Хенрик
|3
|0
|Anders Hiim
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Кох Менно
|2
|0
|Тебо Франклин
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
9
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сарпсборг-08
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
10
10
Стрёмсгодсет
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
20
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
5
24%
76-90
Пропущено
13
24
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
5
38%
1
4%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
1
8%
8
33%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
6
43%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
4
18%
4
19%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
7
32%
2
10%
61-75
2
9%
7
33%
76-90
Забито
28
35
16 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
6
21%
5
14%
1-15
3
11%
6
17%
16-30
7
25%
5
14%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
6
21%
8
23%
61-75
5
18%
7
20%
76-90
Пропущено
35
45
18 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
5
14%
3
7%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
9
26%
5
11%
31-45
7
20%
6
13%
46-60
8
23%
10
22%
61-75
2
6%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 Бранн - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
1
9 раз 39%
0
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
48
66
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
185
914
914
320
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|5
|2
|52 - 17
|50
|2.
|22
|12
|4
|6
|48 - 24
|40
|3.
|22
|11
|7
|4
|40 - 27
|40
|4.
|22
|11
|7
|4
|37 - 27
|40
|5.
|22
|10
|4
|8
|35 - 34
|34
|6.
|22
|9
|7
|6
|28 - 27
|34
|7.
|22
|7
|8
|7
|26 - 27
|29
|8.
|4:0
|23
|7
|7
|9
|28 - 28
|28
|9.
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|10.
|23
|7
|5
|11
|33 - 47
|26
|11.
|21
|6
|7
|8
|27 - 32
|25
|12.
|22
|7
|4
|11
|22 - 28
|25
|13.
|22
|6
|5
|11
|23 - 32
|23
|14.
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|15.
|22
|5
|6
|11
|21 - 37
|21
|16.
|0:4
|23
|6
|3
|14
|25 - 45
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|2.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 11
|25
|4.
|11
|6
|2
|3
|29 - 15
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|6.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|12 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|17 - 17
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|11
|4
|1
|6
|7 - 11
|13
|11.
|4:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|13.
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|14.
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|15.
|11
|2
|5
|4
|11 - 15
|11
|16.
|0:4
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|2.
|11
|6
|2
|3
|19 - 9
|20
|3.
|11
|5
|5
|1
|22 - 16
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|4:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|6 - 10
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|17 - 15
|13
|10.
|0:4
|12
|4
|0
|8
|13 - 23
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|16 - 21
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|6 - 16
|8
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 17
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5