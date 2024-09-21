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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Александрия
2:0
Конец матча
ФК Левый Берег
0'
44' Желтая карточка
Сухоручко Даниил
45' Вторая желтая карточка
Сухоручко Даниил
1:0
53' Гол
Miguel II
54' Желтая карточка
Банада Евгений
2:0
68' Гол
Шабанов Артём
86' Желтая карточка
Семёнов Дмитрий II
89' Желтая карточка
Скорко Данил
90'+4
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
33
Juan
Alvina
6
Ковалец
Кирилл
5
Калюжный
Иван
55
Смирный
Евгений
23
Джеовани
9
Филиппов
Александр
1
Maksym
Mekhaniv
27
Астахов
Эрнест
97
Якимив
Андрей
50
Семёнов
Дмитрий
II
22
Шаповал
Владислав
44
Банада
Евгений
18
Ruslan
Dedukh
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
17
Ivan
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
Александрия
ФК Левый Берег

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 3 (1) 0.5
Ковалец Кирилл 3 0.5
Juan Alvina 2 0.33
Джеовани 1 0.17
Шабанов Артём 1 0.17
Miguel II 1 0.17
Калюжный Иван 1 0.17
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0
ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.29
Якимив Андрей 1 0.14
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.14
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирный Евгений 2 0
Мартынюк Александр 1 0
Шабанов Артём 1 0
Калюжный Иван 1 0
Филиппов Александр 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 3 1
Банада Евгений 3 0
Ruslan Dedukh 3 0
Якимив Андрей 2 0
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Синица Олег 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ФК Левый Берег
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
1
Александрия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФК Левый Берег
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2
ФК Левый Берег
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1
ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1

Результаты матчей

Александрия
ФК Левый Берег

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Александрия
ФК Левый Берег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
5
1
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 6 5 1 0 11 - 3 16
2.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Полесье
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Рух Львов
 0:0 6 3 2 1 13 - 3 11
5.
Кривбасс
 5 3 1 1 5 - 5 10
6.
ЛНЗ Черкасcы
 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 3 - 8 6
13.
Верес
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Колос Ковалёвка
 6 0 3 3 4 - 7 3
15.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Полесье
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Динамо Киев
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 0:0 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
8.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Рух Львов
 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Полесье Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Сухоручко Даниил получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 44'
      Сухоручко Даниил получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Александрия 2:0 ФК Левый Берег онлайн

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