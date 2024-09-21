Тур: 7. Стадион: Ника.
2:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаСухоручко Даниил
45' Вторая желтая карточкаСухоручко Даниил
1:0
53' ГолMiguel II
54' Желтая карточкаБанада Евгений
2:0
68' ГолШабанов Артём
86' Желтая карточкаСемёнов Дмитрий II
89' Желтая карточкаСкорко Данил
90'+4
Ход матча
44'
45'
53'
1:0
54'
68'
2:0
89'
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
23
Джеовани
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
17
Ivan
Kogut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mykola KogutПолузащитник
-
96 Синица ОлегПолузащитник
-
17 Ivan KogutПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Taras Galas
-
-
6 Sidnney
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|3 (1)
|0.5
|Ковалец Кирилл
|3
|0.5
|Juan Alvina
|2
|0.33
|Джеовани
|1
|0.17
|Шабанов Артём
|1
|0.17
|Miguel II
|1
|0.17
|Калюжный Иван
|1
|0.17
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.29
|Якимив Андрей
|1
|0.14
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.14
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирный Евгений
|2
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Филиппов Александр
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|3
|1
|Банада Евгений
|3
|0
|Ruslan Dedukh
|3
|0
|Якимив Андрей
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Синица Олег
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ФК Левый Берег
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
1
Александрия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ФК Левый Берег
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2
ФК Левый Берег
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1
ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1
Результаты матчей
Александрия
ФК Левый Берег
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Александрия
ФК Левый Берег
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
51
16
15
16
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|15 - 7
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3