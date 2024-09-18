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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Рубин
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 47
Рубин 12.8% (6)
X 14.9% (7)
ЦСКА Москва 72.3% (34)
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История личных встреч

Рубин
ЦСКА Москва

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
62.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

38 матчей

28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.2%
55.3%
31.5%
5 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ТМК
2:0
ПЛ
6:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

0.8
0.78

Среднее время на гол

112
115

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

1.89
0.75

Среднее время на гол

47
120

Всего голов

50
29

Голов в среднем за матч

1.32
0.76

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

68
117

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 5 (3) 0.63
Вада Валентин 1 0.13
Зотов Александр 1 0.13
Кабутов Дмитрий 1 0.13
Чумич Никола 1 0.13
Юкич Александар 1 0.13
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Рожков Илья 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обляков Иван 4 (1) 0.5
Дивеев Игорь 4 0.5
Мусаев Тамерлан 4 0.5
Мойзес Роберто 2 0.25
Келлвен Дуглас 1 0.13
Круговой Данил 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Виллиан Роша 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 3 0
Тесленко Егор 3 0
Вуячич Игор 2 0
Иванов Олег 1 0
Зотов Александр 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ставер Евгений 1 0
Юкич Александар 1 0
Иву Угочукву 1 0
Рожков Илья 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Роберто 2 0
Гайич Милан III 2 0
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Обляков Иван 1 0
Николич Марко 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0

Результаты матчей

Рубин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
9
Рубин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ЦСКА Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
60%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1

Результаты матчей

Рубин
ЦСКА Москва

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Рубин
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 2 0 19 - 1 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 15 - 8 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 4 1 3 15 - 5 13
7.
Ростов
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
8.
Рубин
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 4 - 7 9
10.
Крылья Советов
 Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
11.
Акрон
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
12.
Пари НН
 Заявка 8 2 1 5 6 - 15 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
14.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 9 - 16 6
15.
Факел
 Заявка 8 1 2 5 3 - 14 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
2.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5.
Ростов
 Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 0 2 9 - 3 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9.
Оренбург
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Факел
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Акрон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Рубин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Пари НН
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
16.
Химки
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Рубин
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Акрон
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Оренбург
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Локомотив Москва Батраков Алексей 5 (5)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 5
Ростов Роналдо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Божин Сергей 4
Спартак Москва Денисов Даниил 4
Оренбург Башич Иван 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 47
    Рубин 12.8% (6)
    X 14.9% (7)
    ЦСКА Москва 72.3% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    ЦСКА Москва
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Рубин
    12.8% (6)
    Ничья
    14.9% (7)
    ЦСКА Москва
    72.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    44.7% (21)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    0:1 ЦСКА Москва
    10.6% (5)
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