Тур: 9. Стадион: Ак Барс Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Рубин
ЦСКА Москва
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
62.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
38 матчей
28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.2%
55.3%
31.5%
5 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
23.7%
42.1%
34.2%
9 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
0.8
0.78
Среднее время на гол
112
115
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
1.89
0.75
Среднее время на гол
47
120
Всего голов
50
29
Голов в среднем за матч
1.32
0.76
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
68
117
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|5 (3)
|0.63
|Вада Валентин
|1
|0.13
|Зотов Александр
|1
|0.13
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.13
|Чумич Никола
|1
|0.13
|Юкич Александар
|1
|0.13
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.5
|Дивеев Игорь
|4
|0.5
|Мусаев Тамерлан
|4
|0.5
|Мойзес Роберто
|2
|0.25
|Келлвен Дуглас
|1
|0.13
|Круговой Данил
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Тесленко Егор
|3
|0
|Вуячич Игор
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
|Рожков Илья
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
9
Рубин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ЦСКА Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
40%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
60%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2
Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1
Результаты матчей
Рубин
ЦСКА Москва
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рубин
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
44
17
35
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 14
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|5 (5)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|5
|Ростов
|Роналдо
|4 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва
Исход игры
Рубин
12.8% (6)
Ничья
14.9% (7)
ЦСКА Москва
72.3% (34)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (23)
Меньше
34.29% (12)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
44.7% (21)
1:1 Ничья
12.8% (6)
0:1 ЦСКА Москва
10.6% (5)
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