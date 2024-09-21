Тур: 23. Стадион: Брискеби. Зрители: 4719 Главный судья: Mohammad Aslam
5:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолКонгсро Вегар
2:0
16' ГолОфкир Мохамед
24' Желтая карточкаFrederik Elkaer
3:0
33' ГолМава Мозес
4:0
45' ГолКонгсро Вегар
60' Желтая карточкаДиоп Моктар
73' Желтая карточкаTore Andre Soeraas
5:0
88' ГолБьярнасон Бриньяр Инги
90'+4
Ход матча
11'
1:0
16'
2:0
24'
33'
3:0
45'
4:0
60'
88'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
8 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
323 Количество передач 479
-
40 Владение мячом, % 60
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Диоп МоктарНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Осен ЙермундНападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хам-Кам
Лиллестрём
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
20
3
Голов в среднем за матч
2.22
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.92
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
46
98
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конгсро Вегар
|4
|0.17
|Мава Мозес
|4
|0.17
|Gard Simenstad
|3
|0.13
|John Olav Norheim
|3
|0.13
|Йонссон Видар
|2
|0.09
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.09
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.09
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|2
|0.09
|Эдегор Никлас
|2
|0.09
|Офкир Мохамед
|1
|0.04
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Марес Люк
|1 (1)
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|8 (3)
|0.35
|Китолано Эрик
|3
|0.13
|Гарнас Эспен
|3
|0.13
|Лундему Мариус
|2
|0.09
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.09
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Frederik Elkaer
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.04
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.04
|Антонио Владимиро
|1
|0.04
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Tore Andre Soeraas
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|4
|2
|Габриэльсен Рубен
|4
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Uba Charles
|4
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|Frederik Elkaer
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Лиллестрём
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
5
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
15
9
Хам-Кам
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Лиллестрём
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
15%
4
31%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
5
42%
7
29%
29%
61-75
1
8%
6
25%
76-90
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
20%
3
25%
1-15
5
33%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
5
29%
29%
2
9%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
3
18%
5
23%
76-90
Забито
28
25
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
5
18%
7
28%
1-15
7
25%
4
16%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
4
14%
5
20%
76-90
Пропущено
29
46
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
1
3%
5
11%
1-15
6
21%
5
11%
16-30
5
17%
9
20%
31-45
3
10%
7
15%
46-60
10
34%
9
20%
61-75
4
14%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Лиллестрём
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4
Результаты матчей
Хам-Кам
Лиллестрём
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
7
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
47
29
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
48
111
111
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
149
617
815
320
221
221
122
221
122
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|11 (3)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|10 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5