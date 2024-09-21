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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 4719 Главный судья: Mohammad Aslam
Хам-Кам
5:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
11' Гол
Конгсро Вегар
2:0
16' Гол
Офкир Мохамед
24' Желтая карточка
Frederik Elkaer
3:0
33' Гол
Мава Мозес
4:0
45' Гол
Конгсро Вегар
60' Желтая карточка
Диоп Моктар
73' Желтая карточка
Tore Andre Soeraas
5:0
88' Гол
Бьярнасон Бриньяр Инги
90'+4

Ход матча

11'
Конгсро Вегар
(Йонссон Видар)
1:0
16'
Офкир Мохамед
2:0
24'
 
Frederik Elkaer
25'
Нилсен Снорре
Йонссон Видар
 
33'
Мава Мозес
(Марес Люк)
3:0
45'
Конгсро Вегар
(Офкир Мохамед)
4:0
46'
 
Антонио Владимиро
Лундему Мариус
46'
 
Джазе Моханад
Frederik Elkaer
60'
 
Диоп Моктар
70'
Удаль Хенрик
Мава Мозес
 
70'
Kristian Loenstad Onsrud
Markus Johnsgaard
 
70'
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
 
73'
Tore Andre Soeraas
 
74'
 
Карлсбакк Маркус
Диоп Моктар
74'
 
Китолано Эрик
Осен Йермунд
80'
Киркеволд Пол
Офкир Мохамед
 
87'
 
Крюгор Кевин Мартин
Фосс Сандер Моэн
88'
Бьярнасон Бриньяр Инги
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 323 Количество передач 479
  • 40 Владение мячом, % 60
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
8
Markus
Johnsgaard
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
77
Офкир
Мохамед
1
Stefan
Hagerup
28
Габриэльсен
Рубен
4
Гарнас
Эспен
30
Фосс
Сандер
Моэн
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
8
Лундему
Мариус
21
Карлсбакк
Маркус
11
Frederik
Elkaer
33
Диоп
Моктар
10
Ольсен
Томас
Хам-Кам
3-5-2
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Лиллестрём

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
0:0
ТМК
3:2
Э
3:1
ТМК
0:1
Э
2:2
ТМК
1:2
ТМК
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

20
3

Голов в среднем за матч

2.22
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.92
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

46
98

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конгсро Вегар 4 0.17
Мава Мозес 4 0.17
Gard Simenstad 3 0.13
John Olav Norheim 3 0.13
Йонссон Видар 2 0.09
Удаль Хенрик 2 (1) 0.09
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.09
Бьярнасон Бриньяр Инги 2 0.09
Эдегор Никлас 2 0.09
Офкир Мохамед 1 0.04
Tore Andre Soeraas 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Марес Люк 1 (1) 0.04
Куртович Виллиам 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 8 (3) 0.35
Китолано Эрик 3 0.13
Гарнас Эспен 3 0.13
Лундему Мариус 2 0.09
Габриэльсен Рубен 2 0.09
Осен Йермунд 1 0.04
Frederik Elkaer 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Ибрахимай Илльдрен 1 0.04
Фосс Сандер Моэн 1 0.04
Антонио Владимиро 1 0.04
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Tore Andre Soeraas 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Йонссон Видар 2 0
Gard Simenstad 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Офкир Мохамед 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 4 2
Габриэльсен Рубен 4 0
Гарнас Эспен 4 0
Uba Charles 4 0
Лундему Мариус 3 0
Китолано Эрик 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Ибрахимай Илльдрен 2 0
Frederik Elkaer 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Лиллестрём
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
5
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

15
9
Хам-Кам
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Лиллестрём
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
19

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
15%
4
31%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

12
24
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
4
17%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
5
42%
7
29%
29%
61-75
1
8%
6
25%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
20%
3
25%
1-15
5
33%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
5
29%
29%
2
9%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
5
29%
29%
2
9%
61-75
3
18%
5
23%
76-90

Забито

28
25
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
5
18%
7
28%
1-15
7
25%
4
16%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
4
14%
5
20%
76-90

Пропущено

29
46
12 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
1
3%
5
11%
1-15
6
21%
5
11%
16-30
5
17%
9
20%
31-45
3
10%
7
15%
46-60
10
34%
9
20%
61-75
4
14%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Одд 1:0
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1
Лиллестрём
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Русенборг - Лиллестрём 4:0
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4

Результаты матчей

Хам-Кам
Лиллестрём

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
7
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
14
9
6
17
1.5
8
15
3
20
2.5
2
21
2
21
3.5
1
22
2
21
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 22 15 5 2 52 - 17 50
2.
Мольде
 22 12 4 6 48 - 24 40
3.
Викинг
 22 11 7 4 40 - 27 40
4.
Бранн
 22 11 7 4 37 - 27 40
5.
Русенборг
 22 10 4 8 35 - 34 34
6.
Фредрикстад
 22 9 7 6 28 - 27 34
7.
КФУМ Осло
 22 7 8 7 26 - 27 29
8.
Хам-Кам
 23 7 7 9 29 - 28 28
9.
Стрёмсгодсет
 23 7 6 10 27 - 36 27
10.
Сарпсборг-08
 23 7 5 11 33 - 47 26
11.
ФК Кристиансунн
 21 6 7 8 27 - 32 25
12.
Тромсё
 22 7 4 11 22 - 28 25
13.
Хёугесунн
 22 6 5 11 23 - 32 23
14.
Саннефьёрд
 21 5 7 9 31 - 35 22
15.
Одд
 22 5 6 11 21 - 37 21
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
2.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
3.
Русенборг
 11 8 1 2 19 - 11 25
4.
Мольде
 11 6 2 3 29 - 15 20
5.
Бранн
 11 6 2 3 15 - 11 20
6.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
7.
Фредрикстад
 11 4 5 2 12 - 11 17
8.
ФК Кристиансунн
 10 4 4 2 17 - 17 16
9.
Стрёмсгодсет
 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Хёугесунн
 11 4 1 6 7 - 11 13
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
13.
Тромсё
 11 3 2 6 16 - 18 11
14.
Сарпсборг-08
 11 3 2 6 13 - 22 11
15.
КФУМ Осло
 11 2 5 4 11 - 15 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 7 2 2 21 - 9 23
2.
Мольде
 11 6 2 3 19 - 9 20
3.
Бранн
 11 5 5 1 22 - 16 20
4.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
5.
Фредрикстад
 11 5 2 4 16 - 16 17
6.
Хам-Кам
 12 4 3 5 15 - 17 15
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 11 4 2 5 6 - 10 14
9.
Викинг
 10 3 4 3 17 - 15 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 11 2 4 5 16 - 21 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 10 2 2 6 6 - 16 8
16.
Саннефьёрд
 10 0 5 5 11 - 17 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 11 (3)
Мольде Эриксен Кристиан I 10 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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