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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Кайзерслаутерн
1:0
Перерыв
Гамбург
0'
29' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
1:0
33' Гол
Ахе Рагнар
38' Желтая карточка
Векессер Эрик
45' Желтая карточка
Хефти Сильван

Ход матча

29'
 
Хаджикадунич Деннис
33'
Ахе Рагнар
(Векессер Эрик)
1:0
38'
Векессер Эрик
 
45'
 
Хефти Сильван

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Гамбург
3.88
3.85
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5.10
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Все Коэффициенты
1
Краль
Юлиан
32
Гиамера
Ян
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
29
Тачи
Ричмонд
26
Калоч
Филип
2
Томяк
Борис
7
Риттер
Марлон
17
Опоку
Аарон
9
Ахе
Рагнар
19
Рааб
Матео
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
30
Хефти
Сильван
8
Эльфадли
Даниэль
23
Мефферт
Йонас
45
Fabio
Balde
20
Рихтер
Марко
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Кайзерслаутерн
4-5-1
Гамбург
3-4-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Гамбург

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 4 0.67
Опоку Аарон 2 0.33
Томяк Борис 2 (1) 0.33
Клемент Филипп 1 0.17
Ганслик Даниэль 1 0.17
Векессер Эрик 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.67
Глацель Роберт 3 0.5
Жан-Люк Домпе 2 0.33
Эльфадли Даниэль 1 0.17
Зельке Дейви 1 0.17
Хайер Моритц 1 0.17
Fabio Balde 0 0
Мухайм Миро 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 3 0
Эльведи Ян 2 0
Томяк Борис 2 0
Ганслик Даниэль 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Риттер Марлон 1 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Калоч Филип 1 0
Маркус Анфанг 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Хефти Сильван 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Зельке Дейви 1 0
Сахити Эмир 1 0
Мухайм Миро 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гамбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
10
Кайзерслаутерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
75%
3
30%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1
Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Гамбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Гамбург

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Падерборн
 6 3 3 0 11 - 7 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
5.
Гамбург
 0:1 6 3 1 2 12 - 5 10
6.
Ганновер 96
 6 3 1 2 7 - 4 10
7.
Герта
 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Кайзерслаутерн
 1:0 6 3 1 2 10 - 10 10
9.
Гройтер Фюрт
 6 2 3 1 10 - 6 9
10.
Кёльн
 6 2 2 2 14 - 9 8
11.
Нюрнберг
 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Дармштадт
 6 1 2 3 8 - 14 5
14.
Шальке 04
 6 1 1 4 12 - 16 4
15.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 6 - 16 4
16.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
17.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 0:1 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Кайзерслаутерн
 1:0 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
11.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
12.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
17.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Дармштадт Лидберг Исак 4
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 4
Дармштадт Вукотич Александар 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Весь список
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