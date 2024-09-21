Тур: 6. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
2:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
1:0
33' ГолАхе Рагнар
38' Желтая карточкаВекессер Эрик
45' Желтая карточкаХефти Сильван
2:0
50' ГолТачи Ричмонд
2:1
58' ГолГлацель Роберт
62' Желтая карточкаЗельке Дейви
78' Желтая карточкаКалоч Филип
2:2
90' ГолЗельке Дейви
90'+7
Ход матча
33'
1:0
38'
45'
50'
2:0
58'
2:1
62'
78'
90'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
260 Количество передач 528
-
37 Владение мячом, % 63
32
Гиамера
Ян
33
Эльведи
Ян
24
Хеуэр
Яннис
29
Тачи
Ричмонд
26
Калоч
Филип
17
Опоку
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
18 Jannik Mause
-
22 Mika Haas
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Fabio BaldeПолузащитник
-
20 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
- Нападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
29 Сахити ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Гамбург
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|4
|0.67
|Опоку Аарон
|2
|0.33
|Томяк Борис
|2 (1)
|0.33
|Клемент Филипп
|1
|0.17
|Ганслик Даниэль
|1
|0.17
|Тачи Ричмонд
|1
|0.17
|Векессер Эрик
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.67
|Глацель Роберт
|4
|0.67
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.33
|Зельке Дейви
|2
|0.33
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.17
|Хайер Моритц
|1
|0.17
|Мухайм Миро
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|3
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Томяк Борис
|2
|0
|Ганслик Даниэль
|2
|0
|Калоч Филип
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Хефти Сильван
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гамбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
2
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
10
Кайзерслаутерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
75%
3
30%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
5
36%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
3
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1
Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1
Гамбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Гамбург
Точный счет
2:2
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|Дармштадт
|Вукотич Александар
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2